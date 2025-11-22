Quyên góp hơn 112 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại Lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đọc Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Ảnh: PV.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, mấy ngày vừa qua, đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang phải oằn mình chống chọi với các đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhất là ở các tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa , Gia Lai, Đà Nẵng.

Tính đến nay, mưa lũ đã làm hàng chục người mất và mất tích; trên 52 nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, 167 nhà bị hư hỏng, hơn 13 ngàn ha hoa màu và trên 2 ngàn ha cây lâu năm bị ngập; hơn 30 ngàn gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, nhiều xã vẫn còn bị cô lập; đường giao thông trục Bắc - Nam bị chia cắt do một số nơi đất đá sạt lở nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẩn trương, kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều công điện khẩn chỉ đạo; các địa phương, các lực lượng quân đội, công an đã nhanh chóng triển khai việc cứu dân, tất cả đặt mục tiêu an toàn cho nhân dân, lo cho dân có cái ăn, nước uống, quần áo là trên hết.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trao kinh phí ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: PV.

“Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi xin gửi lời thăm hỏi và chia sẻ với những nỗi đau của các gia đình có người thân bị mất, xin chia sẻ với những gia đình bị mất mát nhà cửa, hoa màu, tài sản do mưa lũ gây ra. Chúng tôi trân trọng tri ân, cảm ơn các chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, đội ngũ cứu hộ và những người dân bình dị đã không quản hiểm nguy, lao mình vào dòng nước dữ để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân.”, bà Hoài nói.



Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài cũng nhấn mạnh truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “Tương thân tương ái” trong những lúc khốn khó luôn là giá trị quý báu của dân tộc Việt Nam, được MTTQ Việt Nam khơi dậy, gìn giữ và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Mỗi khi nhân dân ta gặp khó khăn, hoạn nạn, tinh thần ấy lại được nhân lên và tỏa sáng.

“Hơn lúc nào hết, đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang rất cần vòng tay nhân ái, sự động viên kịp thời của đồng bào cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài.”, bà Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ và nhấn mạnh, với trách nhiệm, tình cảm và nghĩa vụ thiêng liêng của MTTQ Việt Nam trong tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phát động đợt vận động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tha thiết kêu gọi các tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động; các doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài và đặc biệt, mỗi người dân Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc hãy phát huy truyền thống nhân ái, cùng sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn này; giúp bà con có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất và trở lại cuộc sống bình thường.

“Mỗi tấm lòng - sự sẻ chia dù nhỏ bé - đều vô cùng trân quý. Mỗi sự đóng góp - dù ít hay nhiều - đều góp phần giúp đồng bào thêm niềm tin, động lực, điều kiện để đứng dậy sau bão lũ”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh và khẳng định, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết toàn bộ nguồn lực tiếp nhận sẽ được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa chỉ, công khai, minh bạch, đảm bảo đến với bà con nhanh nhất và thiết thực nhất.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tại lễ phát động, rất nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ với số tiền lên tới trên 112,6 tỷ đồng.

Trong đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM ủng hộ số tiền 40 tỷ đồng; Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam ủng hộ số tiền 12 tỷ đồng; Thành phố Hà Nội ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng; Bộ Công an ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng; Bộ Quốc phòng ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ số tiền 4 tỷ đồng; Viện Kiểm sát Nhân dân ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng; Bộ xây dựng ủng hộ số tiền 1,1 tỷ đồng; …