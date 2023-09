Quyết định của FED sẽ khó gây biến động mạnh trên thị trường chứng khoán

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau khi tỷ giá USD vượt lên 24.000 VND/USD. Chỉ số có lúc giảm 30 điểm so với đầu tuần. Mặc dù các phiên giữa và cuối tuần xuất hiện nhịp hồi phục nhẹ tuy nhiên xu hướng điều chỉnh vẫn là chủ đạo.

Kết tuần chỉ số VN-Index vẫn ghi nhận điều chỉnh 14,1 điểm, tương đương mức giảm 1,1% so với cuối tuần trước. Cùng lúc đó, chỉ số HNX-Index giảm 1,3% xuống 252,8 điểm và chỉ số UPCOM-Index giảm 1,0% xuống 93,8 điểm. Tuần này, VIC (-9,3%), VHM (-6,5%) và HPG (-4,1%) là các cổ phiếu chủ chốt kéo giảm thị trường. Ngược lại, GAS (+7,2%), VPB (+3,4%) và SSI (+5,2%) là những cổ phiếu chống đỡ thị trường.

Nhóm cổ phiếu bất động sản đồng loạt giảm mạnh tuần qua, tiêu biểu là VIC, VHM, NVL. Ngược lại, dòng dầu khí kéo dài đà tăng nhờ giá dầu tiếp tục tăng cao. Cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán giúp nâng đỡ thị trường với thông tin lãi suất huy động tiếp tục giảm cũng như kỳ vọng của nhà đầu tư vào hệ thống giao dịch KRX.

Áp lực bán tuần này tăng mạnh khiến giao dịch bình quân của 3 sàn đạt giá trị 30.306 tỷ đồng (+9,5% sv tuần trước). Tuần này, khối ngoại bán ròng mạnh 2.154 tỷ đồng (+156% sv tuần trước) trên HOSE trong khi đó mua ròng nhẹ trên HNX 12 tỷ đồng (-89% sv tuần trước) và 30 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, khối ngoại bán ròng 2.113 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Tuần này, thị trường sẽ đón nhận thông quan trọng liên quan tới cuộc họp lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, CTCK VNDIRECT, thị trường hiện đang kỳ vọng FED sẽ tạm dừng tăng lãi suất. Thông tin quan trọng hơn sẽ đến từ biên bản cuộc họp với những đánh giá của các quan chức FED về xu hướng lạm phát, việc làm, tăng trưởng và định hướng lãi suất trong giai đoạn tới.

“Nhìn chung, chúng tôi cho rằng cuộc họp sắp tới khó gây ra sự bất ngờ và biến động lớn cho thị trường”, ông Đinh Quang Hinh đánh giá.

Bên cạnh cuộc họp của FED, diễn biến tỷ giá cũng là điều mà nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Theo đó, áp lực tỷ giá gia tăng trong những tuần gần đây và động thái liên tục bán ròng của khối ngoại đã làm giảm sự hưng phần của thị trường. Ở chiều tích cực hơn, dòng tiền trong nước sẽ tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán trong bối cảnh mặt bằng lãi suất hạ nhiệt nhanh. Dòng tiền chực chờ ngoài thị trường sẽ giúp thị trường khó giảm sâu.

Do vậy, trong bối cảnh thị trường đang giằng co tích lũy, nhà đầu tư có thể áp dụng chiến thuật giao dịch linh hoạt hơn ở thời điểm hiện tại. Theo đó, nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường về vùng hỗ trợ 1.205-1.215 điểm và hạ tỷ trọng khi thị trường tiến gần tới vùng kháng cự 1.240 - 1.250 điểm.

Nhà đầu tư nên lưu ý ưu tiên quản trị rủi ro danh mục, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và hạn chế sử dụng đòn bẩy ở giai đoạn này. Nhà đầu tư lưu ý duy trì tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng (khoảng 70% cổ phiếu) và hạn chế sử dụng đòn bẩy.

Nếu chỉ số VN-Index tiếp tục tăng lên ngưỡng cao hơn là vùng quanh 1.280 điểm thì có thể cân nhắc chốt lời 1 phần và chờ đợi điều chỉnh để mua lại. Ngược lại nếu chỉ số VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.200 - 1.220 điểm thì có thể tận dụng cơ hội gia tăng tỷ trọng danh mục cổ phiếu.

Có góc nhìn thận trọng hơn, chuyên gia CTCK KIS Việt Nam cho biết, xu hướng ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng và sự tiếp tục của xu hướng tăng vẫn chưa được xác nhận. Do vậy, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ vị thế và tránh sử dụng đòn bẩy trong thời điểm hiện tại khi độ biến động đang ở mức cao.

Trên toàn cầu, thị trường vẫn đang bị giằng co trước thông tin kinh tế Mỹ tích cực từ chỉ số CPI và doanh số bán lẻ và nguy cơ FED tiếp tục tăng lãi suất. Các chỉ số chứ khoán Mỹ kết thúc tuần giao dịch trong sắc đỏ. Ngược lại, chứng khoán châu Âu và châu Á diễn biến tích cực.

Tuần này, theo sau Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), FED sẽ công bố lãi suất trong kỳ họp tháng 9 diễn ra từ 19 - 20/9 và sẽ có tác động lớn đến diễn biến của các thị trường. Tại kỳ họp tháng 9, ECB tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp lên mức kỷ lục 4% và điều chỉnh dự báo lạm phát từ 5,4% lên 5,6%.

Tháng 8, CPI của Mỹ ghi nhận tháng tăng mạnh nhất trong năm với mức tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ. CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, so với các mức dự báo tăng tương ứng là 0,2% và 4,3%.

Lạm phát tăng trở lại đang tạo sức ép đáng kể đến quyết định của. Dù vậy, thị trường vẫn khá tự tin về việc FED sẽ giữ nguyên mức lãi suất điều hành ở mức hiện tại khi với sự đồng tình của 97% nhà đầu tư theo khảo sát CME.