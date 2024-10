Quyết định quan trọng của Trung Quốc “phả hơi nóng”, cổ phiếu Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim đua nhau bốc đầu với thanh khoản tăng khoản tăng vọt

Hòa chung với sự sôi động của thị trường, cổ phiếu thép đua nhau bùng nổ ngay từ khi mở đầu phiên đầu tháng 10. Dòng tiền ồ ạt chảy mạnh kéo thị giá cổ phiếu HPG bứt phá 1,9% với thanh khoản dẫn đầu toàn thị trường. Bộ đôi HSG và NKG cũng lần lượt tăng tốc 2,58% và 1,81%, lọt top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất trên HOSE. Các cổ phiếu khác cũng đồng loạt bốc đầu trên 4% như TVN, TIS, TLH,...

Đà tăng bốc của cổ phiếu thép được “phả hơi nóng” bởi giá thép thế giới. Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9, giá thép thanh tương lai đã tăng mạnh 7%, chạm mức 3.420 Nhân dân tệ/tấn để lên mức cao nhất trong 3 tháng qua.

Đà tăng này được thúc đẩy sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tung ra gói kích thích tiền tệ lớn và quan trọng nhất kể từ thời Covid để ngăn chặn sự lao dốc không phanh của thị trường nhà ở.

Theo đó, gói kích thích kinh tế bao gồm các giải pháp nới lỏng chính sách tiền tệ, thảo gỡ khó khăn và hỗ trợ thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán. Với gói kích thích kinh tế quy mô lớn và động thái quyết liệt, Trung Quốc đã cho thấy quyết tâm vực dậy nền kinh tế đang trì trệ và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường.

Đánh giá tác động của động thái này đến nhóm thép, Chứng khoán Agriseco cho rằng các nhóm giải pháp của Trung Quốc tập trung vào nới lỏng chính sách tiền tệ hay hỗ trợ thị trường nhà ở đều kỳ vọng tác động tích cực đến thị trường bất động sản, ngành xây dựng và vật liệu của quốc gia này. Nhu cầu vật liệu xây dựng như thép có thể tăng lên từ vùng đáy và tác động đến giá thép toàn cầu.

Theo quan điểm của Chứng khoán MBS, giá thép có thể tiếp tục phục hồi dự báo chủ yếu do nguồn cung thắt chặt kể từ quý 4/2024. Về nhu cầu, tiêu thụ thép có thể phục hồi trong ngắn hạn do một số thành phố như Thượng Hải và Giang Tô có kế hoạch tái thiết cơ sở hạ tầng. Giá thép nội địa có thể phục hồi kể từ quý 4/2024 do áp lực từ Trung Quốc giảm và nhu cầu cải thiện (nhờ nguồn cung thị trường nhà ở ấm lên và đẩy mạnh đầu tư công).

Với những tín hiệu lạc quan từ giá thép thế giới, MBS đánh giá Hòa Phát và các doanh nghiệp thép sẽ hưởng lợi vào cuối năm bởi: (1) Tiêu thụ nội địa là động lực chính cho chu kỳ tăng trưởng trong 2 năm tới và giá thép có thể phục hồi kể từ quý 4/2024; (2) Các nhà sản xuất trong nước sẽ có thể giành được thị phần nhờ thuế chống bán phá giá sẽ được ban hành từ tháng 12/2024; (3) Mức định giá của các công ty thép vẫn ở dưới mức trung bình trong giai đoạn tăng trưởng của chu kỳ thép.

Trong trung hạn, nhóm cổ phiếu thép cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 70 tỷ USD, kế hoạch hoàn thành vào năm 2035. Trước mắt, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến sẽ đề xuất ưu tiên nguồn lực để khởi công hai đoạn Hà Nội - Vinh và TPHCM - Nha Trang với tổng chiều dài khoảng 642km vào cuối năm 2027.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Yuanta ước tính tổng mức đầu tư cho giai đoạn này khoảng 29 ,1 tỷ USD (giai đoạn 1). Với khối lượng công việc liên quan, Yuanta ước tính nhóm thép sẽ được hưởng lợi lớn.

Theo đó, giá trị hạng mục liên quan đến giai đoạn 1 của nhóm thép là 642km ước tính khoảng 21,5 tỷ đồng và giá trị các hạng mục liên quan toàn bộ dự án 1.541 km khoảng 51,8 tỷ đồng. Yuanta cho rằng nhóm thép là ngành lợi rõ nhất vì Chính phủ sẽ ưu tiên sử dụng sắt thép trong nước. Sắt thép cũng là nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất cho dự án. Đội ngũ phân tích ưu tiên HPG nhờ lợi thế thép HRC và Dung Quất 2 giúp mở rộng năng lực sản xuất.