Quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Hằng

23-09-2025 - 11:09 AM | Xã hội

Công an Hải Phòng phát thông báo truy tìm Nguyễn Thị Hằng (1982) để phục vụ điều tra vụ án do Trương Thị Thu cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ngày 23/9 cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “Tổ chức đánh bạc” do Trương Thị Thu thực hiện vào ngày 19/2/2025 tại số 33C Lý Hồng Nhật, phường Cát Bi, quận Hải An (cũ).

Vụ án được khởi tố theo quyết định của Cơ quan CSĐT Công an thành phố.

Quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Hằng- Ảnh 1.

Quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Thị Hằng - Ảnh: CA Hải Phòng

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đã ban hành quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1982, trú tại 54 Đông Trung Hành, Trung Hành 8, phường Hải An, TP Hải Phòng).

Công an TP Hải Phòng đề nghị khi phát hiện hoặc có thông tin về Nguyễn Thị Hằng, người dân cần thông báo ngay cho Điều tra viên Hoàng Kim Thái – SĐT: 0904.127.567 hoặc liên hệ trực tiếp Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, địa chỉ: số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng.

Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc:

Người nào tổ chức đánh bạc trái phép thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Phạm tội có tổ chức; thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên; sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; tái phạm nguy hiểm… thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.


Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

