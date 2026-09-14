Quyết liệt kiểm soát giá trong những tháng cuối năm

Thông báo kết luận nêu: Để thực hiện đồng thời mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu năm 2026, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục chủ động theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế, triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Triển khai chính sách miễn, giảm thuế, phí còn phù hợp

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính chủ trì theo dõi sát diễn biến CPI và tổng hợp số liệu của các bộ, ngành về diễn biến giá thị trường các mặt hàng thiết yếu; thường xuyên cập nhật các kịch bản lạm phát theo từng quý và cả năm.

Đồng thời, Bộ chủ trì tham mưu Ban Chỉ đạo điều hành giá và Chính phủ các giải pháp điều hành giá phù hợp với diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống người dân, nhất là mặt hàng xăng dầu, phân bón...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, theo dõi sát diễn biến tỷ giá, lãi suất, tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế; chủ động các giải pháp hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu. Điều tiết tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo và các lĩnh vực ưu tiên.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì theo dõi sát diễn biến giá dầu thô, xăng dầu thành phẩm, khí hóa lỏng, than và các loại năng lượng chủ chốt trên thị trường thế giới. Điều hành giá, thị trường xăng dầu trong nước bám sát các chỉ đạo về nguồn cung, điều hành giá theo các Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 06/3/2026 của Chính phủ.

Đồng thời, Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ tăng giá.

Bộ Công thương cũng được giao chủ trì điều hòa cung cầu hàng hóa thiết yếu trên phạm vi cả nước; bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng chiến lược trong mọi tình huống; chủ động công tác dự trữ xăng dầu để linh hoạt điều tiết và bình ổn thị trường khi phát sinh biến động hoặc gián đoạn nguồn cung. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai giá, niêm yết giá đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý.

Chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện thực tế

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn; kịp thời có biện pháp xử lý các hiện tượng tăng giá bất thường.

Cùng với đó, các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh hoặc biến động thị trường để trục lợi.

Đồng thời, chủ động xây dựng phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão, thiên tai và các tình huống khẩn cấp.

Các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tăng cường theo dõi diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là những mặt hàng có tác động đến đời sống nhân dân và CPI; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá và chủ động rà soát cơ cấu chi phí để điều chỉnh giá bán phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào.

Các bộ, cơ quan Trung ương có cơ sở giáo dục trực thuộc và UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục trực thuộc bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, khuyến khích các địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương và nguồn lực hợp pháp khác theo quy định để hỗ trợ thiết thực cho học sinh trong năm học mới, nhất là học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, các khu công nghiệp, khu chế xuất; tập trung hỗ trợ bữa ăn bán trú, thiết bị, đồ dùng học tập, phương tiện đi lại cho học sinh.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; công khai các khoản thu, chi trong nhà trường, không lạm dụng xã hội hoá giáo dục làm tăng các khoản đóng góp của phụ huynh hoặc thay cho phần ngân sách phải bảo đảm.