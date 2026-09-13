GDP (PPP) Việt Nam sắp vượt Thái Lan, Úc, tiến tới Top 22 toàn cầu

Theo số liệu IMF, GDP (PPP) Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 1.838 tỷ USD.

Trong Đông Nam Á, Indonesia tiếp tục dẫn đầu với 5.047 tỷ USD, bỏ khá xa phần còn lại của khu vực. Vị trí thứ hai là Thái Lan với 1.880 tỷ USD. Tuy nhiên, khoảng cách với Việt Nam chỉ còn khoảng 42 tỷ USD, tương đương với hơn 2%.

Ngay sau Việt Nam là Malaysia và Philippines, với quy mô lần lượt khoảng 1.493 tỷ USD và 1.469 tỷ USD. Kế tiếp là Singapore đạt hơn 996 tỷ USD. Các quốc gia còn lại trong khu vực như Myanmar đạt khoảng 276,8 tỷ USD, Campuchia 150 tỷ USD, Lào 80,8 tỷ USD, Brunei khoảng 43 tỷ USD và Đông Timor đạt 7,13 tỷ USD.

GDP (PPP) của Việt Nam sắp vượt qua Thái Lan ngay trong năm nay

GDP (PPP) của các nước trong khu vực Đông Nam Á năm 2025 theo số liệu của IMF. Đồ họa: MH

Theo dự báo của IMF, thứ hạng giữa Việt Nam và Thái Lan được dự báo sẽ thay đổi trong năm 2026. Cụ thể, GDP (PPP) của Việt Nam có thể tăng lên khoảng 2.025 tỷ USD, từ đó vươn lên vị trí thứ hai trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia vẫn giữ ngôi đầu với quy mô dự kiến khoảng 5.449 tỷ USD. Thái Lan được dự báo là đạt 1.963 tỷ USD và lùi xuống vị trí thứ ba.

Như vậy, nếu dự báo của IMF trở thành hiện thực, Việt Nam sẽ lần đầu tiên vượt mốc 2.000 tỷ USD GDP (PPP), và vượt Thái Lan về chỉ tiêu này.

Ngoài phạm vi Đông Nam Á, Việt Nam cũng đang thu hẹp khoảng cách với một số nền kinh tế lớn trên thế giới.

Theo IMF, trong năm 2025, GDP (PPP) Việt Nam ước đạt 1.838 tỷ USD, đứng thứ 25 thế giới. Kết quả này cao hơn Hà Lan (khoảng 1.529 tỷ USD) và Thụy Sỹ (khoảng 921 tỷ USD).

Đáng chú ý, Ba Lan đứng thứ 20 với khoảng 2.036 tỷ USD, và Úc đứng thứ 21 với khoảng 2.000 tỷ USD. Do đó, khoảng cách giữa Việt Nam và Úc năm 2025 chỉ còn khoảng 162 tỷ USD.

Tuy nhiên, thứ hạng được dự báo là sẽ có sự thay đổi. Cụ thể, theo IMF, đến năm 2027, GDP (PPP) Việt Nam sẽ đạt khoảng 2.208 tỷ USD và vươn lên thứ 22 thế giới. Với quy mô này, Việt Nam thậm chí sẽ vượt qua Úc, khi nước này được dự báo đạt khoảng 2.181 tỷ USD.

Đồng thời, khoảng cách giữa Việt Nam với Ba Lan cũng thu hẹp còn khoảng 56 tỷ USD, khi nền kinh tế này được dự báo đạt 2.264 tỷ USD.

Đáng chú ý, theo dự báo của IMF, GDP (PPP) Thái Lan năm 2027 dự kiến đạt khoảng 2.049 tỷ USD, tức là thấp hơn Việt Nam gần 160 tỷ USD. Các quốc gia như Hà Lan được dự báo đạt khoảng 1.650 tỷ USD, Thụy Sỹ gần 995 tỷ USD.

Như vậy, nếu các dự báo của IMF trở thành hiện thực, trong vòng hai năm tới, Việt Nam sẽ đi từ vị trí thứ 25 lên thứ 22 thế giới. Đồng thời, nước ta sẽ vượt Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á và Úc trên bảng xếp hạng toàn cầu về GDP (PPP).

GDP (PPP) là gì?

Trên thực tế, GDP (PPP), hay tổng sản phẩm quốc nội theo sức mua tương đương, là một chỉ số kinh tế quan trọng thường được sử dụng trong phân tích vĩ mô nhằm đo lường giá trị toàn bộ hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một năm, dựa trên mức giá tại địa phương.

Khác với GDP danh nghĩa, GDP (PPP) đã được điều chỉnh theo tỷ giá hối đoái và sự khác biệt về mức giá giữa các quốc gia. Chính vì vậy, chỉ số này mang lại cái nhìn chính xác hơn về mức sống, sức mua và trình độ phát triển kinh tế thực chất của từng quốc gia.

Đáng chú ý là quy mô dân số cũng đóng một vai trò quan trọng. Do đó, GDP (PPP) trong bảng xếp hạng này là tổng quy mô nền kinh tế, chứ không phải GDP bình quân đầu người. Vậy nên, việc Việt Nam vượt Hà Lan, Thụy Sỹ hay được dự báo vượt Úc cũng không có nghĩa thu nhập hay mức sống của người Việt Nam đã cao hơn người dân các nước này.