Công an yêu cầu tất cả người dân có sổ đỏ đặc biệt lưu ý thông tin sau

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Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền cho các đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước để “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc “cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Công an tỉnh Ninh Bình yêu cầu người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trực tuyến liên quan đến định danh đất đai, sổ đỏ, sổ hồng.

Thời gian gần đây, cùng với quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa và cập nhật dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo có xu hướng lợi dụng sự quan tâm của người dân đối với việc định danh, xác thực thông tin đất đai, sổ đỏ, sổ hồng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

1. Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi

Các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin hoặc sử dụng mạng xã hội để tiếp cận người dân, tự giới thiệu là cán bộ công an, cán bộ địa chính, cán bộ thuế, cán bộ của cơ quan đăng ký đất đai hoặc cán bộ UBND.

Đối tượng có thể viện dẫn những lý do như:

“Cần định danh sổ đỏ trên hệ thống dữ liệu quốc gia”;

“Cần cập nhật thông tin chủ sử dụng đất”;

“Cần xác thực căn cước với thông tin đất đai”;

“Sổ đỏ chưa được đồng bộ lên hệ thống”;

“Cần cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu đất đai trước thời hạn”;

“Nếu không thực hiện ngay sẽ bị khóa hoặc ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất”.

Để tạo lòng tin, các đối tượng có thể biết trước một số thông tin cá nhân của nạn nhân, như họ tên, số điện thoại, địa chỉ hoặc thông tin liên quan đến thửa đất. Sau đó, chúng yêu cầu người dân cung cấp thêm thông tin hoặc thực hiện các thao tác theo hướng dẫn.

2. Dụ nạn nhân truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng gửi cho nạn nhân một đường link và yêu cầu truy cập để “định danh”, “xác thực sổ đỏ” hoặc “cập nhật dữ liệu”.

Một số trường hợp, đối tượng còn yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng giả mạo ứng dụng của cơ quan nhà nước, ứng dụng hỗ trợ định danh hoặc ứng dụng dịch vụ công.

Khi nạn nhân cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, đối tượng có thể tìm cách chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các giao dịch trái phép.

3. Lợi dụng thông tin trên sổ đỏ để tiếp tục lừa đảo

Một thủ đoạn đáng chú ý là đối tượng yêu cầu người dân chụp ảnh hoặc gửi bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân và các giấy tờ liên quan với lý do “đối chiếu hồ sơ”.

Những thông tin này có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo tiếp theo, giả mạo hồ sơ, giả danh chủ sở hữu hoặc khai thác thông tin phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Vì vậy, người dân cần đặc biệt thận trọng trước yêu cầu gửi ảnh sổ đỏ/sổ hồng, căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập cho người không xác định rõ danh tính.

4. Dấu hiệu nhận biết lừa đảo

Người dân cần cảnh giác khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có một hoặc nhiều dấu hiệu sau:

Một là, đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước nhưng liên hệ từ số điện thoại cá nhân, tài khoản mạng xã hội hoặc phương thức không chính thống.

Hai là, yêu cầu thực hiện ngay vì “sắp hết hạn”, “nếu không làm sẽ bị phạt”, “bị khóa hồ sơ” hoặc “mất quyền lợi”.

Ba là, yêu cầu truy cập đường link lạ, quét mã QR hoặc tải ứng dụng từ nguồn không chính thức.

Bốn là, yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc yêu cầu chuyển tiền để “xác thực”, “mở hồ sơ”, “làm phí định danh”.

Năm là, yêu cầu người dân cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân, sổ đỏ/sổ hồng qua Zalo, Facebook hoặc các nền tảng mạng xã hội không thuộc kênh chính thức của cơ quan nhà nước.

5. Người dân cần làm gì để phòng tránh?

Để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến liên quan đến đất đai, mỗi người dân cần thực hiện tốt nguyên tắc:

“Không tin ngay – Không cung cấp thông tin – Không bấm vào đường link lạ – Không cài ứng dụng không rõ nguồn gốc – Không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại.”

Khi nhận được yêu cầu liên quan đến định danh, xác thực, cập nhật thông tin đất đai hoặc sổ đỏ, người dân nên chủ động liên hệ trực tiếp với UBND, cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để kiểm tra, xác minh.

Đặc biệt, không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, mã PIN, thông tin đăng nhập tài khoản hoặc cho phép người lạ điều khiển điện thoại từ xa, kể cả khi người đó tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước.

Nếu nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã cung cấp thông tin, cài đặt ứng dụng đáng ngờ hay thực hiện giao dịch chuyển tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ, bảo vệ tài khoản; đồng thời trình báo ngay với cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý.

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SỔ ĐỎ LÀ TÀI SẢN, THÔNG TIN CÁ NHÂN LÀ DỮ LIỆU QUAN TRỌNG – ĐỪNG ĐỂ KẺ GIAN LỢI DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN!

Mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống và không thực hiện theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, mạng xã hội khi chưa xác minh được danh tính và mục đích.

Phòng ngừa lừa đảo trực tuyến không chỉ bảo vệ tài sản của mỗi cá nhân mà còn góp phần bảo vệ an toàn dữ liệu và trật tự, an toàn xã hội trong quá trình chuyển đổi số.