Green SM gửi thông báo đến toàn bộ tài xế trên cả nước

Từ ngày 14/9, Green SM cho biết sẽ triển khai phiên bản Green SM Driver 3.15.1 tới toàn bộ tài xế đang hoạt động trên cả nước. Bản cập nhật mới bổ sung trợ lý AI cùng loạt tính năng liên quan đến nhận chuyến, xác minh thông tin và hỗ trợ vận hành.

Theo Green SM, phiên bản 3.15.1 là bản cập nhật bắt buộc và sẽ được hệ thống tự động triển khai. So với trước, phiên bản mới có nhiều thay đổi đáng chú ý, tập trung vào quá trình nhận chuyến, hỗ trợ tài xế xử lý sự cố và tăng khả năng theo dõi thông tin ngay trên ứng dụng.

Khách hàng có thể thay đổi điểm đón sau khi tài xế nhận chuyến

Một trong những thay đổi đáng chú ý liên quan trực tiếp đến quá trình đón khách.

Theo đó, sau khi tài xế đã nhận chuyến và đang di chuyển tới điểm đón, khách hàng vẫn có thể thay đổi vị trí đón trên ứng dụng.

Khi địa điểm được điều chỉnh, thông tin mới sẽ cập nhật trực tiếp trên Green SM Driver. Ứng dụng đồng thời phát âm thanh thông báo để tài xế nhận biết và điều chỉnh hướng di chuyển theo vị trí mới.

Tính năng này giúp tài xế cập nhật kịp thời thay đổi của chuyến đi, hạn chế tình trạng tiếp tục di chuyển tới điểm đón cũ sau khi khách hàng đã điều chỉnh địa chỉ.

Các cập nhật mới trên ứng dụng Green SM Driver (Ảnh: Green SM)

Bổ sung trợ lý AI cho tài xế

Bên cạnh thay đổi trong quá trình nhận chuyến, Green SM Driver 3.15.1 còn bổ sung Trợ lý Tài xế ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo Green SM, công cụ này được thiết kế để hỗ trợ phát hiện sớm những vấn đề có thể ảnh hưởng đến quá trình sử dụng ứng dụng.

Cụ thể, hệ thống có thể cảnh báo khi phát hiện bất thường liên quan đến định vị, camera, VPN, quyền truy cập vị trí chính xác, thông báo hoặc chế độ tiết kiệm pin trên thiết bị.

Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ứng dụng, trong đó có khả năng định vị hoặc nhận thông báo chuyến đi.

Ngoài ra, trợ lý AI còn có thể nhắc nhở tài xế về các chỉ số nhận chuyến và giữ chuyến trong những ngày gần nhất. Khi các chỉ số có dấu hiệu không tốt, hệ thống sẽ gửi thông tin để tài xế chủ động theo dõi và điều chỉnh.



Tạm dừng nhận chuyến trong trường hợp cần xác minh

Một thay đổi khác liên quan đến quá trình xác minh thông tin tài xế.

Khi hệ thống ghi nhận trường hợp hoặc hành vi cần làm rõ, tài xế sẽ nhận được thông báo trực tiếp trên ứng dụng Green SM Driver.

Theo hướng dẫn của Green SM, tài xế cần phản hồi trong vòng 2 giờ kể từ khi nhận thông báo để hệ thống ghi nhận và xử lý thông tin.

Nếu hết thời hạn nhưng chưa có phản hồi, việc phát chuyến có thể tạm thời bị dừng cho đến khi tài xế hoàn tất phần giải trình trên ứng dụng.

Sau khi nội dung được gửi đầy đủ, tài khoản sẽ tiếp tục được phát chuyến theo quy trình của hệ thống.

Huy hiệu tài xế được hiển thị với khách hàng

Ngoài các tính năng phục vụ vận hành, phiên bản mới cũng thay đổi cách hiển thị thông tin tài xế.

Theo đó, những tài xế tham gia chương trình “Thi đua Bác Tài Xanh” và đạt huy hiệu hoặc thành tích sẽ được hiển thị thông tin này tại mục tài khoản trên Green SM Driver.

Đáng chú ý, huy hiệu cũng có thể được hiển thị với khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Qua đó, người dùng có thể nhận biết thêm thông tin về thành tích của tài xế đang thực hiện chuyến đi.

Tài xế xe máy có thể tìm điểm đổi pin trên ứng dụng

Riêng với nhóm tài xế Green SM Bike và Bike Platform, phiên bản 3.15.1 bổ sung bản đồ hỗ trợ tìm kiếm trạm hoặc tủ đổi pin.

Các điểm đổi pin sẽ được hiển thị trực tiếp trên Green SM Driver, giúp tài xế có thể tra cứu ngay trong quá trình hoạt động.

Thay vì phải tìm kiếm thông tin qua nguồn khác, người chạy xe máy điện có thể chủ động lựa chọn điểm đổi pin phù hợp với hành trình.

Theo Green SM, phiên bản Green SM Driver 3.15.1 sẽ được hệ thống tự động triển khai từ ngày 14/9.

Do đây là bản cập nhật bắt buộc, tài xế cần theo dõi thông báo trên ứng dụng để bảo đảm quá trình nhận chuyến và vận hành không bị gián đoạn.