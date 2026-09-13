AI thúc đẩy đầu tư vào những dự án khoa học khó

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Thành công của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một hiệu ứng đáng chú ý đó là giới đầu tư mạo hiểm bắt đầu mạnh tay trở lại với những dự án khoa học từng bị coi là quá khó, tốn kém và mất nhiều năm mới có thể sinh lời.

Theo Thời báo tài chính, không tính các công ty AI, hơn 150 tỷ USD đã được đầu tư vào công nghệ chuyên sâu, hay deep tech, trên toàn cầu kể từ đầu năm 2024. Dòng vốn đang hướng tới những lĩnh vực như năng lượng nhiệt hạch, điện toán lượng tử, công nghệ vũ trụ và giao diện não - máy tính.

Sự bùng nổ của AI đã cho thấy những công nghệ tưởng như xa vời có thể tạo ra thị trường trị giá hàng nghìn tỷ USD. Đồng thời, AI giúp các công ty mô phỏng, thiết kế và thử nghiệm nhanh hơn, qua đó giảm một phần chi phí nghiên cứu.