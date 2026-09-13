CEO Apple tung đòn về phía Android: “Màn hình điện thoại gập hiện nay cho cảm giác nhựa rẻ tiền, gợn và nhăn”

Trong cuộc phỏng vấn với trang Tom’s Guide sau lễ ra mắt iPhone Duo, CEO Apple John Ternus thẳng thừng chê chất lượng màn hình trên những mẫu điện thoại gập hiện nay. Greg Joswiak, Phó chủ tịch marketing của hãng, cũng cho rằng sản phẩm của các đối thủ chưa đủ sức truyền cảm hứng và Apple không muốn vội vàng tung ra một thiết bị còn “nửa vời”.

Màn hình nhựa cho cảm giác “rẻ tiền”

Một trong những vấn đề Apple tập trung giải quyết khi phát triển iPhone Duo là nếp gấp trên màn hình. Ternus cho biết bước ngoặt xuất hiện khi đội ngũ thử áp dụng công nghệ nano-texture lên nguyên mẫu điện thoại gập và nhận ra đây chính là hướng đi mà họ đang tìm kiếm.

“Khoảnh khắc đó giống như: Đúng rồi, chính là nó. Đây là thứ tôi muốn”, CEO Apple kể. Nhiệm vụ tiếp theo của đội ngũ kỹ sư là tìm cách đưa công nghệ này lên bề mặt polymer thay vì kính như trên Studio Display, iPad Pro hay MacBook Pro.

Khi nói về những sản phẩm đang có trên thị trường, ông Ternus đưa ra một nhận xét khá gay gắt: “Những gì đang có ngoài kia chủ yếu là các bề mặt nhựa cho cảm giác rẻ tiền, chạm vào không dễ chịu. Chúng hơi gợn và nhăn, còn nano-texture loại bỏ toàn bộ những vấn đề đó. Bề mặt trở nên phẳng, cho cảm giác rất tốt khi chạm và có độ bền cao.”

CEO Apple John Ternus (thứ hai từ phải) nói về cảm giác “rẻ tiền” của bề mặt nhựa trên nhiều mẫu điện thoại gập hiện nay. Ảnh cắt từ video phỏng vấn của Tom’s Guide và TechRadar trên YouTube.

Theo Tom’s Guide, lớp hoàn thiện dạng mờ còn giúp giảm phản chiếu và khiến nếp gấp trên iPhone Duo khó nhận thấy hơn khi nhìn lẫn khi chạm vào. Apple vì thế không xem nano-texture đơn thuần là một lớp chống chói, mà là công nghệ giúp xử lý một trong những nhược điểm rõ nhất của điện thoại gập hiện nay.

Không muốn lao vào thị trường với một sản phẩm “nửa vời”

Ông Greg Joswiak cũng không giữ cách nói ngoại giao thường thấy khi được hỏi về những đối thủ đi trước Apple. “Những gì chúng tôi thấy người khác làm không đặc biệt truyền cảm hứng. Lịch sử của Apple chưa bao giờ là vội vàng lao vào một thứ vẫn còn nửa vời”, Phó chủ tịch marketing của hãng nhận xét.

Nhiều ứng dụng trên điện thoại gập Android vẫn hoạt động giống phiên bản dành cho điện thoại được kéo lớn. Vì dụ Slack chưa tận dụng tốt không gian hiển thị, trong khi cửa sổ bình luận của Instagram có thể che khuất phần nội dung chính.

Apple cho biết đã làm việc với các nhà phát triển để tối ưu ứng dụng cho cả màn hình ngoài và màn hình gập 7,6 inch của iPhone Duo. Netflix, Slack và Zoom nằm trong số những ứng dụng được nhắc đến trước khi thiết bị chính thức mở bán.

Greg “Joz” Joswiak (ngoài cùng bên phải) nói Apple chưa bao giờ vội vàng bước vào một thị trường bằng sản phẩm còn “nửa vời”. Ảnh cắt từ video phỏng vấn của Tom’s Guide và TechRadar trên YouTube.

Ông Joswiak so sánh quá trình này với thời điểm Apple giới thiệu iPad. Hãng khi đó không muốn iPad mang lại cảm giác như một chiếc iPhone bị phóng lớn - điều mà ông cho rằng từng xảy ra với máy tính bảng Android - và cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự cho iPhone Duo.

Các nút điều khiển chính trên iOS 27 vì thế được bố trí để luôn nằm dưới ngón tay cái bên phải, dù thiết bị đang đóng hay mở. Theo ông Ternus, điều quan trọng không chỉ là đưa thêm nội dung lên màn hình lớn, mà còn phải khiến quá trình chuyển đổi giữa hai trạng thái diễn ra liền mạch.

iPhone Duo còn hỗ trợ Apple Pencil, bất chấp phát biểu nổi tiếng của Steve Jobs rằng điện thoại không cần bút cảm ứng. CEO Apple nói ông chưa bao giờ xem quan điểm ấy như một quy tắc bất di bất dịch: người dùng không bắt buộc phải sử dụng bút, nhưng màn hình lớn của Duo có thể mở ra những nhu cầu mà iPhone truyền thống không có.

Với giá khởi điểm 1.999 USD, iPhone Duo là chiếc iPhone đắt nhất Apple từng bán. Tuy nhiên, Ternus cho rằng đây là một thiết bị đặc biệt phức tạp về mặt kỹ thuật và mức giá vẫn tương xứng với những gì sản phẩm mang lại.

Những phát biểu trong cuộc phỏng vấn cho thấy Apple không muốn giới thiệu Duo như một chiếc điện thoại gập đến muộn. Hãng đang xây dựng câu chuyện rằng các đối thủ Android đã mở đường cho thị trường nhưng vẫn để lại nhiều bài toán chưa được giải quyết, từ bề mặt màn hình đến phần mềm và ứng dụng, còn Apple chỉ bước vào khi tin rằng mình đã có câu trả lời tốt hơn.



