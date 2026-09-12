Sự thật về công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera trên điện thoại iPhone

Nếu quan sát kỹ mặt lưng của iPhone, người dùng có thể nhận thấy một lỗ tròn rất nhỏ nằm gần cụm camera. Do có kích thước khiêm tốn và được đặt giữa nhiều chi tiết khác nhau, bộ phận này dễ bị nhầm là một phần của camera hoặc cảm biến hỗ trợ chụp ảnh.

Thực tế, đây là microphone (micro) được Apple bố trí ở mặt lưng của iPhone.

Không giống suy nghĩ rằng điện thoại chỉ cần một micro để thu âm khi gọi điện, iPhone được trang bị nhiều micro ở các vị trí khác nhau trên thân máy. Tùy từng thế hệ, micro có thể nằm ở cạnh dưới, khu vực gần loa thoại và camera trước, hoặc ở mặt lưng, gần cụm camera chính.

Việc bố trí nhiều micro giúp iPhone thu nhận âm thanh từ các hướng khác nhau, phục vụ nhiều tác vụ như gọi điện, ghi âm, quay video và thực hiện cuộc gọi video. Mỗi vị trí có thể đảm nhiệm vai trò khác nhau tùy vào hoạt động mà người dùng đang thực hiện.

Đáng chú ý, micro nằm gần cụm camera sau phát huy tác dụng khi người dùng quay video bằng camera chính. Khi camera hướng về một chủ thể, micro này có thể thu nhận âm thanh từ khu vực phía trước ống kính, nơi đang diễn ra cảnh quay. Âm thanh thu được sẽ được xử lý cùng với tín hiệu từ các micro khác trên thiết bị để tạo ra bản ghi phù hợp hơn với hình ảnh.

Cách bố trí này đặc biệt hữu ích khi người dùng quay một người đang nói, ghi lại buổi biểu diễn, sự kiện hoặc những cảnh có nhiều nguồn âm thanh xung quanh. Thay vì chỉ dựa vào một micro duy nhất, hệ thống nhiều micro giúp iPhone thu âm linh hoạt hơn theo hướng quay và điều kiện môi trường thực tế.

Vì vậy, lỗ nhỏ nằm cạnh camera sau không phải là một chi tiết thừa hay một bộ phận của camera, mà là một micro có vai trò trong việc thu âm khi người dùng quay video.

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Khả năng thu âm trên iPhone đã được nâng cấp đáng kể qua nhiều thế hệ

Từ dòng iPhone XS, Apple đã hỗ trợ ghi âm stereo khi quay video, giúp âm thanh có cảm giác đến từ nhiều hướng thay vì chỉ tập trung vào một kênh như bản ghi mono. Nhờ đó, video có thể tái hiện không gian tự nhiên hơn.

Trên các thế hệ mới, khả năng thu âm tiếp tục được nâng cấp. Với dòng iPhone 16, Apple bổ sung Spatial Audio khi quay video trên các mẫu máy được hỗ trợ, cho phép ghi lại âm thanh với cảm giác định hướng và chiều sâu rõ hơn.

Riêng iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max được trang bị hệ thống bốn micro chất lượng cao. Hai mẫu máy này cũng hỗ trợ Audio Mix, cho phép người dùng điều chỉnh âm thanh sau khi quay, chẳng hạn ưu tiên giọng nói của chủ thể hoặc giảm mức độ hiện diện của âm thanh môi trường.

Không chỉ phục vụ quay video, các micro trên iPhone còn hỗ trợ xử lý âm thanh trong cuộc gọi và một số ứng dụng. Thiết bị có thể kết hợp dữ liệu từ nhiều micro để làm nổi bật giọng nói và giảm bớt tiếng ồn xung quanh.

Trên nhiều dòng iPhone, Apple cũng cung cấp tính năng Tách lời nói, giúp giọng người dùng rõ hơn khi gọi điện trong môi trường nhiều tạp âm. Với các mẫu máy mới, khả năng giảm ảnh hưởng của tiếng gió khi ghi âm hoặc quay video cũng được cải thiện trong một số chế độ.

Tuy nhiên, hiệu quả thu âm vẫn phụ thuộc vào tình trạng của micro. Nếu khu vực này bị bụi bẩn, bị che bởi ốp lưng hoặc vật dụng khác, chất lượng âm thanh có thể bị ảnh hưởng. Người dùng không nên dùng vật sắc nhọn để chọc vào các lỗ micro. Thay vào đó, có thể dùng khăn mềm, khô để vệ sinh nhẹ phần bên ngoài.

Như vậy, lỗ nhỏ cạnh camera sau thực chất là một phần của hệ thống micro trên iPhone. Dù gần như không được chú ý trong quá trình sử dụng, bộ phận này góp phần quan trọng vào việc thu âm, đặc biệt khi người dùng quay video bằng camera sau.