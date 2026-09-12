Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia rà soát, xác minh phản ánh liên quan đến chính sách giá, phí của Grab

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Thời gian vừa qua, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (UBCTQG) nhận được một số phản ánh, kiến nghị của các cá nhân là đối tác tài xế của Công ty TNHH Grab liên quan đến chính sách giá cước áp dụng đối với khách hàng và chính sách phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ áp dụng đối với đối tác tài xế tham gia cung ứng dịch vụ thông qua ứng dụng Grab.

Theo nội dung phản ánh, giá cước của một số chuyến xe được cho là ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi đối tác tài xế phải chịu các chi phí đầu vào và các khoản phí, chiết khấu, khấu trừ do Grab áp dụng, qua đó ảnh hưởng đến số tiền thực tế đối tác tài xế nhận được. Các phản ánh cũng đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, mức phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ cũng như việc thông báo và thay đổi các chính sách này.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh, nhằm làm rõ các thông tin phản ánh, ngày 08 tháng 9 năm 2026, UBCTQG đã có giấy mời làm việc và văn bản đề nghị Công ty TNHH Grab cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ áp dụng đối với khách hàng và đối tác tài xế. Đồng thời, UBCTQG cũng đề nghị một số doanh nghiệp khác cung ứng dịch vụ gọi xe thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá, phí áp dụng đối với hành khách và đối tác tài xế để phục vụ công tác rà soát, đánh giá. Bên cạnh đó, UBCTQG cũng chủ động triển khai các nghiệp vụ khác để thu thập, xác minh thêm thông tin nhằm xem xét, đánh giá sự việc.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh và thông tin, tài liệu do các bên liên quan cung cấp, UBCTQG sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá sự việc. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, UBCTQG sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

UBCTQG đề nghị các doanh nghiệp cung ứng công nghệ kết nối dịch vụ gọi xe thông qua ứng dụng trên thiết bị di động chủ động rà soát việc xây dựng và áp dụng chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật cạnh tranh; đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp cung ứng nền tảng, đối tác tài xế và người tiêu dùng, góp phần duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, ổn định và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

UBCTQG cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân, trong đó có đối tác tài xế và người sử dụng dịch vụ tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và phản ánh khách quan về các vấn đề phát sinh trong quá trình cung ứng, sử dụng dịch vụ gọi xe thông qua ứng dụng, đặc biệt đối với những nội dung liên quan đến chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ. Các thông tin, tài liệu và phản ánh là nguồn thông tin cần thiết phục vụ công tác theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình cạnh tranh trên thị trường và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.