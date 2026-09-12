Đơn hàng 135.000 đồng nhưng khách chuyển khoản 135 triệu và ghi rõ là cảm ơn, ngay sau đó công an yêu cầu shipper lên làm việc

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Theo tờ Akurat Jakarta (Indonesia), vào đầu tháng 8, một shipper tên Syarif nhận được nhiều sự chú ý sau khi chủ động hoàn trả khoản tiền 92 triệu rupiah, tương đương khoảng 135,4 triệu đồng, mà khách hàng chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Sự việc bắt đầu khi khách hàng Rita Armila thanh toán một đơn hàng COD trị giá 92.000 rupiah, tương đương khoảng 135.000 đồng. Có thể do vội vàng, Rita đã nhập nhầm số tiền và chuyển tới 92 triệu rupiah, tức gấp 1.000 lần số tiền thực tế phải trả. Đáng chú ý, giao dịch còn đi kèm nội dung chuyển khoản cảm ơn, khiến khoản tiền lớn này ban đầu càng trở nên khó hiểu.

Sau khi kiểm tra tài khoản, nam shipper Syarif phát hiện mình vừa nhận được một khoản tiền bất thường. Tuy nhiên, nam shipper ban đầu không thể liên lạc trực tiếp với khách hàng để xác nhận giao dịch. Trước tình huống đó, anh đã chủ động báo với phía công ty và tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan công an nhằm bảo đảm khoản tiền được xử lý minh bạch, tránh phát sinh tranh chấp.

Syarif, hiện làm việc tại Hub Banguntapan 2, Yogyakarta, sau đó đã liên lạc được với Rita và thông báo về khoản tiền chuyển nhầm, đồng thời đề nghị cô cung cấp số tài khoản để hoàn trả.

Đến lúc này, Rita mới kiểm tra lại giao dịch và nhận ra mình đã chuyển 92 triệu rupiah thay vì 92.000 rupiah.

Trong tổng số tiền nhận được, Syarif đã hoàn trả 91,8 triệu rupiah, tương đương khoảng 135,1 triệu đồng. Phần còn lại là 200.000 rupiah, khoảng 294.000 đồng, được Rita chủ động gửi tặng nam shipper như một lời cảm ơn và ghi nhận sự trung thực của anh.

Theo thông tin được công bố, Syarif đã làm shipper cho một doanh nghiệp vận chuyển trong khoảng ba năm và có thành tích công việc tốt. Anh duy trì tỷ lệ đi làm cao, thường xuyên hoàn thành chỉ tiêu giao hàng hằng ngày và đạt mức đánh giá hài lòng của khách hàng 4,8/5 điểm.



