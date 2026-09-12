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Hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lũ cho hơn 15,4 triệu thuê bao qua Zalo

| | Kinh tế số

Dự kiến trong những ngày tới, tại các tỉnh, thành phố miền Trung nước ta sẽ có mưa lũ lớn. Công tác ứng phó đang được các bộ ngành tập trung triển khai, trong đó chú trọng thông tin, hướng đến người dân các địa phương.

Số liệu quan trắc của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy, sáng 12-9, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa. Lượng mưa đến đêm nay dự kiến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Riêng khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, dự kiến có mưa từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Tại các tỉnh, thành phố miền Trung sẽ có mưa trong những ngày tới. Ảnh minh họa.

Ngày và đêm 13-9, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng có mưa 80-180mm, cục bộ có nơi trên 300mm; khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Nghệ An và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định: Từ ngày 12 đến ngày 16-9, trên các sông từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3; thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), các sông ở Quảng Trị lên BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông ở thành phố Huế, sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng) lên trên mức BĐ1.

Trước nhận định về đợt mưa lũ lớn tại miền Trung, ngày 11-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có Văn bản số 50/BCĐ-BNNMT gửi các bộ, ngành, địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến sáng 12-9, đơn vị đã phối hợp với Zalo Việt Nam nhắn tin hướng dẫn kỹ năng đảm bảo an toàn khi có mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tới 15,4 triệu thuê bao khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Hiện, Cục đang duy trì tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.

Theo Trọng Tùng

Hà Nội Mới

Từ Khóa:
Zalo

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