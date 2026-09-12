Khi dữ liệu và AI trở thành năng lực quan trọng trong quản trị và vận hành doanh nghiệp

‏Không chỉ cần một hệ thống ERP có khả năng quản lý xuyên suốt các hoạt động, doanh nghiệp còn cần khai thác dữ liệu và tích hợp AI ngay trong quy trình vận hành để nâng cao hiệu quả và tăng tốc trong việc ra quyết định, với tốc độ triển khai nhanh chóng và chi phí phù hợp. Đây cũng là trọng tâm được FPT và SAP chia sẻ tại hội thảo "Empowering Next-Gen Enterprises with Business AI & SAP GROW Fast", thuộc chuỗi THE NEXT ERP Series by FPT × SAP.‏

‏Tại Việt Nam, hoạt động thương mại và sản xuất tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Theo Bộ Công Thương, sáu tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,8%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,4%. Đà tăng trưởng này đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, tối ưu vận hành và khả năng ra quyết định của doanh nghiệp.‏

‏Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Bán lẻ và Sản xuất trước yêu cầu tối ưu vận hành và quản trị dựa trên dữ liệu‏

‏Khi quy mô kinh doanh mở rộng, sản phẩm và kênh bán hàng đa dạng hơn, số lượng đơn vị vận hành tăng lên, bài toán quản trị cũng trở nên phức tạp hơn. Dữ liệu được tạo ra liên tục từ hoạt động kinh doanh, mua hàng, bán hàng, khách hàng, tồn kho, tài chính, sản xuất… khiến doanh nghiệp cần một cách thức quản trị có khả năng kết nối và cung cấp bức tranh thống nhất về hoạt động.‏

‏Với các doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ và Bán lẻ, dữ liệu đến từ nhiều điểm chạm với khách hàng, kênh bán và hoạt động vận hành. Trong khi đó, doanh nghiệp Sản xuất phải đồng thời quản lý kế hoạch, nguyên vật liệu, sản xuất, tồn kho, bán hàng và tài chính – kế toán. Khi các hệ thống và nguồn dữ liệu chưa được kết nối, việc tổng hợp thông tin, kiểm soát hoạt động và đưa ra quyết định nhanh có thể trở nên khó khăn hơn.‏

‏Trong quá trình chuyển đổi số, yêu cầu vì thế không còn dừng ở việc số hóa từng quy trình riêng lẻ. Doanh nghiệp cần hướng tới một nền tảng quản trị thống nhất, chuẩn hóa quy trình và kết nối dữ liệu xuyên suốt. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp từng bước khai thác dữ liệu cho phân tích, tự động hóa và ứng dụng AI trong vận hành.‏

‏ERP thế hệ mới: từ nền tảng quản trị sang năng lực tăng tốc doanh nghiệp‏

‏Theo ông Chu Mạnh Hướng – Giám đốc Tư vấn Khối Doanh nghiệp, FPT IS, Tập đoàn FPT, vai trò của ERP đang thay đổi cùng với cách doanh nghiệp cạnh tranh. Nếu trước đây ERP chủ yếu giúp doanh nghiệp chuẩn hóa và kiểm soát hoạt động khi quy mô ngày càng lớn, thì trong môi trường kinh doanh biến động, hệ thống cần hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng và ra quyết định nhanh hơn trên nền dữ liệu được cập nhật liên tục.‏

‏Ông Chu Mạnh Hướng - Tập đoàn FPT chia sẻ tốc độ ra quyết định trong quản trị vận hành là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu giúp doanh nghiệp bứt phá‏

‏Sự thay đổi này thể hiện ở nhiều khía cạnh: từ quản trị quy mô sang đề cao tốc độ và độ linh hoạt; từ quản trị và kiểm soát sang quản trị, phân tích và dự báo; từ hệ thống cố định, khép kín sang nền tảng mở, áp dụng Clean Core và dễ dàng tích hợp. ERP theo đó không chỉ là nơi ghi nhận giao dịch mà ngày càng trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp "Quan sát – Phân tích – Phản ứng" trước những thay đổi của thị trường.‏

‏Từ yêu cầu đó, ERP thế hệ mới không chỉ được đánh giá ở số lượng chức năng, mà ở khả năng tạo ra tốc độ và giá trị trong toàn bộ vòng đời vận hành. Đây cũng là định hướng của bộ giải pháp The Next AI ERP: FPT × SAP GROW Fast - kết hợp nền tảng SAP GROW với kinh nghiệm triển khai theo đặc thù ngành và hệ sinh thái Made by FPT, với bốn yêu cầu cốt lõi: nhanh hơn trong triển khai và tạo giá trị, chắc chắn hơn trong kiểm soát chi phí, tiến độ và rủi ro, thông minh hơn trong khai thác dữ liệu và AI, đồng thời mở rộng linh hoạt theo tốc độ phát triển của doanh nghiệp.‏

‏Cụ thể, chuyên gia FPT giới thiệu bộ giải pháp FPT x SAP GROW Fast triển khai trên nền tảng SAP S/4HANA Public Cloud giúp doanh nghiệp kết nối dữ liệu và quản trị xuyên suốt các hoạt động từ kinh doanh, mua hàng, bán hàng, cung ứng đến sản xuất và tài chính – kế toán. Bộ giải pháp cho phép doanh nghiệp triển khai nhanh trong khoảng 2–3 tháng, với phạm vi, thời gian và chi phí được hoạch định rõ từ trước.‏

‏Đối với doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ và Bán lẻ, SAP GROW kết nối các khâu từ bán hàng, mua hàng, quản lý tồn kho, cung ứng đến tài chính – kế toán, giúp doanh nghiệp có dữ liệu tập trung để theo dõi hoạt động kinh doanh, kiểm soát hàng hóa và hỗ trợ ra quyết định kịp thời. Với doanh nghiệp Sản xuất, giải pháp kết nối xuyên suốt từ kế hoạch và mua nguyên vật liệu, sản xuất, quản lý chất lượng, kho vận đến bán hàng và tài chính – kế toán, qua đó hỗ trợ kiểm soát chi phí, tiến độ, mức tiêu hao và hiệu quả sản xuất trên cơ sở dữ liệu được cập nhật xuyên suốt.‏

‏Ông Hướng chia sẻ bộ giải pháp FPT x SAP GROW Fast đã được chuẩn hoá trong từng ngành nghề riêng biệt, giúp doanh nghiệp tối ưu thời gian triển khai‏

‏Bên cạnh đó, nền tảng Cloud ERP của SAP cho phép doanh nghiệp tiếp cận các năng lực AI và những cải tiến mới theo từng giai đoạn, tạo tiền đề nâng cao năng lực phân tích, tự động hóa và điều hành trong tương lai.‏

‏Business AI đưa AI vào sâu hơn trong quy trình vận hành‏

‏Tiếp nối câu chuyện về nền tảng ERP, chuyên gia về giải pháp AI & Data từ SAP Việt Nam chia sẻ về vai trò của Business AI trong việc nâng cao năng lực vận hành và ra quyết định. Theo đó, AI được đưa trực tiếp vào bối cảnh và quy trình nghiệp vụ, giúp người dùng khai thác dữ liệu, tự động hóa tác vụ và tiếp cận thông tin nhanh hơn ngay trong quá trình làm việc.‏

‏Chuyên gia từ SAP chia sẻ chi tiết về SAP Business AI và những điểm mạnh đột phá khi tích hợp AI vào quy trình vận hành‏

‏Nếu ERP tập trung vào việc ghi nhận, quản lý và kết nối dữ liệu, SAP Business AI mở rộng vai trò của nền tảng quản trị khi hỗ trợ người dùng phân tích và xử lý thông tin ngay trong quy trình nghiệp vụ. Cùng với trợ lý AI Joule, người dùng có thể tương tác thuận tiện hơn với dữ liệu và thông tin trong môi trường SAP, qua đó giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian xử lý và hỗ trợ ra quyết định kịp thời hơn.‏

‏Đối với doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Bán lẻ và Sản xuất, việc đưa AI vào các quy trình vận hành tạo thêm khả năng khai thác dữ liệu xuyên suốt hoạt động kinh doanh. Khi được tích hợp trên nền tảng ERP, AI có thể hỗ trợ người dùng ngay trong những quy trình và dữ liệu đang được sử dụng, từ đó đưa năng lực phân tích và tự động hóa đến gần hơn với hoạt động hàng ngày.‏

‏Sự kết hợp giữa SAP GROW và SAP Business AI mở ra cách tiếp cận mới cho quản trị doanh nghiệp, trong đó dữ liệu không chỉ được tập trung và quản lý mà còn trở thành nguồn lực để hỗ trợ phân tích, tự động hóa và ra quyết định trong quá trình vận hành.‏

‏Đây cũng là nền tảng để FPT và SAP tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác 25 năm, kết hợp thế mạnh công nghệ của SAP với kinh nghiệm tư vấn, triển khai và am hiểu bài toán doanh nghiệp của FPT. Trên vai trò là đối tác cao cấp của SAP tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, FPT đã triển khai nhiều dự án ERP và chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất, thương mại, tài chính… Từ kinh nghiệm thực tế đó, FPT cùng SAP phát triển‏ ‏The Next AI ERP‏: FPT × SAP GROW Fast, hướng tới giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng quản trị hiện đại, kết nối dữ liệu và quy trình, tăng tốc ra quyết định kinh doanh và từng bước mở rộng năng lực quản trị theo nhu cầu phát triển.‏

‏Qua các nội dung tại hội thảo, ERP thế hệ mới đang chuyển từ vai trò của một hệ thống quản lý nghiệp vụ sang nền tảng cho mô hình vận hành mới, nơi dữ liệu và AI được đưa trực tiếp vào các quy trình và quyết định hàng ngày. Với sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ, kinh nghiệm triển khai và am hiểu bài toán ngành, FPT và SAP tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Bán lẻ và Sản xuất trên hành trình hiện đại hóa quản trị trong kỷ nguyên AI.‏