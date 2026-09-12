Cách xử lý hóa đơn điện tử từ máy tính tiền bị lập sai

Tuy nhiên, do sơ suất của bộ phận thu ngân, hóa đơn bị ghi sai hình thức thanh toán (thực tế thu tiền mặt nhưng phần mềm lại ghi nhận là chuyển khoản), dẫn đến lệch dòng tiền bán hàng.

Để khắc phục, nhân viên đã lập hóa đơn điều chỉnh hình thức thanh toán (số hóa đơn 54) nhưng nội dung điều chỉnh tiếp tục bị sai sót.

Theo quy định mới tại Nghị định số 254/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ 30/6/2026), hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền khi có sai sót không thuộc trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh mà bắt buộc phải thực hiện lập hóa đơn thay thế. Do đó, việc công ty lỡ thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh là chưa đúng quy định.

Bà Nguyễn Thoa hỏi, phương án khắc phục và xử lý đối với 2 hóa đơn nói trên như thế nào để vừa đúng pháp luật, vừa tránh bị xử phạt vi phạm hành chính?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 3 Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư số 91/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026:

"Điều 10. Xử lý hóa đơn điện tử đã lập

1. Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử đã lập sai (bao gồm hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi dữ liệu đến cơ quan thuế) thì người bán thực hiện xử lý như sau:

… c) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập sai là hóa đơn điện tử từ máy tính tiền hoặc hóa đơn điện tử bán hàng hóa là tài sản thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thì người bán lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập sai, trừ trường hợp quy định tại điểm c.2 khoản 5 Điều này;".

Căn cứ điểm a khoản 6 Điều 10 Thông tư 91/2026/TT-BTC:

"Điều 10. Xử lý hóa đơn điện tử đã lập

… 6. Áp dụng hóa đơn điều chỉnh, thay thế:

a) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập sai và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều này, sau đó lại phát hiện hóa đơn sai thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý lần đầu;…".

Theo nội dung câu hỏi do bà cung cấp, về nguyên tắc Thuế cơ sở 3 TPHCM trả lời như sau:

Về việc khắc phục, xử lý đối với hóa đơn sai sót về hình thức thanh toán: Đối với hóa đơn số 52, công ty thực hiện lập hóa đơn thay thế đối ghi nhận đúng hình thức thanh toán và các nội dung khác của giao dịch theo thực tế phát sinh;

Đối với hóa đơn số 54, công ty không tự ý tiếp tục lập các hóa đơn điều chỉnh liên tiếp đối với hóa đơn số 54 chỉ nhằm khắc phục sai sót của việc lựa chọn phương thức xử lý ban dầu;

Công ty có trách nhiệm tự rà soát toàn bộ hồ sơ, dữ liệu liên quan trước khi thực hiện việc lập hóa đơn thay thế nhằm bảo đảm các thông tin trên hóa đơn sau khi khắc phục là chính xác.

Đồng thời thực hiện kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu giao dịch, thông tin trên hóa đơn và thực hiện xử lý sai sót theo đúng quy định pháp luật;

Việc xác định trách nhiệm xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) được thực hiện theo quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Nếu có vướng mắc, đề nghị bà liên hệ Thuế cơ sở 3 TPHCM; Tổ Quản lý, hỗ trợ Doanh nghiệp số 1 để được hướng dẫn chi tiết.