Lời khuyên cho tất cả những ai hay gọi video qua Zalo, Messenger

Gọi video giúp người dùng trò chuyện trực tiếp với người thân, bạn bè hoặc phục vụ công việc mà không cần gặp mặt. Trên Zalo, người dùng có thể thực hiện cuộc gọi video từ cửa sổ trò chuyện, danh bạ hoặc trang cá nhân; nền tảng cũng hỗ trợ chia sẻ màn hình khi gọi trên máy tính.

Tuy nhiên, để cuộc gọi diễn ra ổn định và hạn chế những rủi ro không đáng có, người dùng nên lưu ý một số vấn đề sau.

Kiểm tra quyền camera và micro

Khi gọi video nhưng không có hình ảnh hoặc âm thanh, một trong những nguyên nhân có thể đến từ việc ứng dụng chưa được cấp quyền sử dụng camera hoặc micro.

Zalo cũng hướng dẫn người dùng kiểm tra quyền truy cập camera và micro khi gặp vấn đề với chức năng gọi trên máy tính.



Do đó, trước khi gọi, người dùng nên kiểm tra lại quyền của Zalo hoặc Messenger trong phần cài đặt của thiết bị. Nếu đã cấp quyền nhưng cuộc gọi vẫn gặp sự cố, có thể kiểm tra thêm kết nối Internet và cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới.

Ưu tiên kết nối Internet ổn định

Chất lượng kết nối ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm gọi video. Zalo khuyến nghị thiết bị cần được kết nối Internet ổn định để thực hiện cuộc gọi miễn phí.﻿

Khi hình ảnh bị đứng, âm thanh chập chờn hoặc cuộc gọi liên tục bị gián đoạn, người dùng có thể kiểm tra lại Wi-Fi hoặc kết nối dữ liệu di động. Trong trường hợp cần thiết, có thể chuyển sang một mạng có chất lượng tốt hơn.

Ngoài ra, việc cập nhật ứng dụng cũng là một bước nên thực hiện khi gặp lỗi. Zalo khuyến nghị người dùng sử dụng phiên bản mới nhất khi thực hiện cuộc gọi.

Lưu ý khi vừa sạc vừa gọi video

Gọi video sử dụng camera, màn hình và kết nối mạng trong thời gian dài, do đó thiết bị có thể nóng lên. Khi kết hợp với quá trình sạc, nhiệt độ của máy có thể tiếp tục tăng.

Pin sẽ nóng lên trong quá trình sạc và nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.

Vì vậy, người dùng không nhất thiết phải tránh hoàn toàn việc sử dụng điện thoại trong lúc sạc, nhưng nếu thiết bị nóng bất thường thì nên tạm dừng cuộc gọi, đưa máy đến nơi thoáng mát và tránh tiếp tục sử dụng trong môi trường nhiệt độ cao.

Cảnh giác với cuộc gọi video giả mạo bằng AI

Một cuộc gọi có hình ảnh và giọng nói giống người quen không đồng nghĩa với việc người đang gọi chắc chắn là chính chủ.

Thủ đoạn là sử dụng deepfake để tạo hình ảnh và giọng nói giống người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp trong các cuộc gọi qua những nền tảng như Zalo, Messenger. Công nghệ này có thể khiến người nhận khó phân biệt thật giả. ﻿

Vì vậy, nếu người gọi bất ngờ đề nghị chuyển tiền, cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc thực hiện một giao dịch, người dùng không nên chỉ dựa vào hình ảnh trong cuộc gọi để xác nhận danh tính.

Cách an toàn hơn là kết thúc cuộc gọi và chủ động liên hệ lại với người đó bằng một kênh khác để xác minh. Nếu phát hiện tài khoản có dấu hiệu giả mạo, người dùng cũng có thể sử dụng chức năng báo cáo của nền tảng.

Kiểm tra kỹ trước khi chia sẻ màn hình

Trước khi sử dụng, người dùng nên kiểm tra những gì đang hiển thị trên màn hình và đóng các cửa sổ không cần thiết. Những nội dung như tin nhắn riêng tư, thông báo, tài khoản, tài liệu hoặc thông tin cá nhân có thể vô tình xuất hiện trong quá trình chia sẻ.

Đặc biệt, nếu đang trao đổi với một tài khoản chưa xác minh được danh tính, người dùng không nên chia sẻ màn hình hoặc cung cấp những thông tin nhạy cảm khi chưa xác định rõ mục đích.

Những thao tác trên không quá phức tạp nhưng giúp người dùng hạn chế các sự cố thường gặp khi gọi video, đồng thời chủ động hơn trước những rủi ro liên quan đến quyền riêng tư và giả mạo trên môi trường trực tuyến.