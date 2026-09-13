Fanuc và Google hợp tác phát triển robot AI hàn tự động

Theo Nikkei, công ty tự động hóa công nghiệp Fanuc của Nhật Bản và gã khổng lồ công nghệ Google đã phát triển một hệ thống hàn tự động sử dụng robot trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng làm việc trực tiếp dựa trên bản vẽ.

Phần mềm hàn tự động bằng AI dự kiến ra mắt vào tháng 12, sẽ dễ sử dụng hơn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì không cần nhân viên lập trình.

Sử dụng nền tảng AI Gemini Enterprise của Google, bản vẽ trên giấy có thể được quét bằng thiết bị máy tính bảng để hướng dẫn hệ thống về vị trí hàn, cũng như các yêu cầu cụ thể như điện áp, cường độ dòng điện và tốc độ.

Sau đó, cánh tay robot sẽ tự động hoàn thành công việc. Hệ thống thậm chí có thể đọc được các ghi chú viết tay trên bản vẽ kỹ thuật. Người lao động cũng có thể can thiệp để điều chỉnh khi cần thiết. Các nhà phát triển cho biết hệ thống này được cho là hệ thống đầu tiên thuộc loại này trên thế giới.

Hệ thống này là một phần trong nỗ lực phát triển AI vật lý của Fanuc, bao gồm cả các dự án hợp tác với Google và nhà sản xuất chip AI Nvidia. Fanuc dự định quảng bá hệ thống này rộng rãi trong các ngành công nghiệp như linh kiện điện tử và nội thất theo hình thức đăng ký trả phí để sử dụng định kỳ.

Robot có thể hoạt động trong không gian làm việc hiện có mà không cần rào chắn an toàn và hệ thống được trang bị lớp bảo mật an toàn để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu từ bản vẽ thiết kế.