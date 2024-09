Quyết liệt ổn định thị trường vàng

Ngoài giải pháp trên, trả lời cử tri một số tỉnh, thành về vấn đề này trong tuần trước, NHNN cho biết đã chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động kinh doanh vàng tại địa phương; yêu cầu các TCTD, các doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, NHNN đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, thao túng, trục lợi… gây mất ổn định thị trường vàng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và các cơ quan báo chí để truyền thông kịp thời, chia sẻ, cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách quản lý thị trường... Với những giải pháp đồng bộ của NHNN và sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan chức năng, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới quy đổi đã giảm đáng kể. Tính đến ngày 7/9/2024, theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.496,12 USD/oz, giảm 20,71 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng miếng SJC chỉ cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 5,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn rất nhiều so với thời điểm giữa năm có lúc chênh lệch lên đến gần 20 triệu đồng/lượng.

Điều đáng mừng nữa là giai đoạn vừa qua, dù có thời điểm giá vàng thế giới vượt mọi thời đại lên mức hơn 2.500 USD/oz, nhưng giá vàng trong nước vẫn duy trì ổn định, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua vàng như trước đây.

Giới chuyên môn nhận định, thị trường vàng trong nước “bình yên” trước những “cơn sóng” vàng thế giới nhờ sự quyết liệt trong điều hành của NHNN. Những biện pháp rõ ràng, quyết liệt của NHNN, nhất là thông qua việc bán vàng ra cho 4 NHTM Nhà nước và SJC đã bình ổn thị trường vàng trong nước, không để giá tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới, qua đó củng cố lòng tin của doanh nghiệp, người dân đối với chính sách quản lý của nhà điều hành. Thực tế thời gian qua, các nhà đầu tư cũng đang thận trọng hơn đối với kênh đầu tư đang tiềm ẩn nhiều rủi ro như vàng.

Phân tích sâu hơn về những rủi ro khi đầu tư vàng, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho biết, khi mua vàng, người mua đã chịu ngay mức lỗ khoảng 2 triệu đồng/lượng do chênh lệch mua vào - bán ra, thậm chí có thời điểm mức lỗ cao hơn. Tiền mua vàng được xem là tiền chết vì tài sản này không sinh lời. Nhà đầu tư chỉ chờ đợi giá tăng lên để có lãi, nhưng xét về xác suất đầu tư ngắn hạn và trung hạn, để có lãi cao hơn tiền gửi ngân hàng là không nhiều. Nếu nhà đầu tư chấp nhận giữ vàng dài hạn từ 3 năm trở lên thì có thể xem xét.

“Theo quan điểm của tôi, người mua vàng lúc này sẽ lo lắng nhiều hơn vì khả năng thua lỗ khá lớn. Nếu đầu tư mà lo lắng thua lỗ, xác suất lãi tăng cao ít thì gửi tiền vào ngân hàng vừa an toàn và biết trước lãi suất sẽ là cách đầu tư tốt hơn”, ông Khánh khuyến nghị.

Ở góc độ cơ quan điều hành, NHNN cho biết, để đảm bảo mục tiêu ổn định thị trường vàng, trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định để kiểm soát chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. NHNN tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan quyết liệt triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.

“Trong thời gian tới, NHNN sẽ tổ chức tổng kết, đề xuất sớm sửa đổi Nghị định 24/2012, trong đó có nội dung về quản lý sản xuất vàng miếng để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng đảm bảo bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng; đồng thời phù hợp với tình hình thực tiễn trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trong việc quản lý thị trường vàng, đặc biệt là từ các quốc gia có môi trường kinh doanh, thể chế chính trị tương đồng”, NHNN cho biết thêm.