Ra chợ mua cua, học thuộc "mẹo vàng" là biết ngay cua tươi hay cua óp

Cua là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, từ cua đồng nấu canh chua, bún riêu đến cua biển hấp, rang me hay lẩu. Cua vừa ngon ngọt vừa giàu canxi, protein và nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc chọn cua không hề đơn giản. Nếu không tinh ý, bạn rất dễ mua phải cua ốp, ít thịt hoặc thậm chí cua bị ngâm hóa chất, ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là những kinh nghiệm quan trọng khi chọn mua cua mà bạn nên biết.

1. Chọn cua còn sống, di chuyển linh hoạt

Cua ngon nhất là cua còn tươi sống. Khi mua, nên quan sát cách cua di chuyển và phản ứng khi chạm vào. Cua khỏe sẽ bò nhanh, càng kẹp mạnh và có phản xạ tốt. Ngược lại, cua yếu, sắp chết thường nằm yên, di chuyển chậm, dễ rụng càng. Cua chết để lâu dễ sinh độc tố histamin, ăn vào có thể gây ngộ độc. Vì vậy, tuyệt đối không nên mua cua đã chết, kể cả khi được bán rẻ.

2. Kiểm tra độ chắc của cua

Một mẹo nhỏ là dùng tay ấn nhẹ vào phần yếm hoặc lắc cua. Cua chắc thịt thường cứng tay, khi gõ vào nghe tiếng "đanh". Ngược lại, cua ốp thường nhẹ, vỏ mềm và khi lắc có cảm giác rỗng bên trong. Đặc biệt với cua biển, nên chọn con có yếm gắn chắc với thân, ấn vào thấy cứng, đó là cua chắc thịt.

3. Nhận biết cua nhiều thịt hay nhiều gạch

Tùy theo nhu cầu chế biến, bạn có thể chọn cua nhiều thịt hoặc nhiều gạch. Cua đực thường nhiều thịt hơn, mai to và yếm nhỏ, thon dài. Cua cái lại nhiều gạch, yếm to tròn, khi lật ngửa lên thấy phần bụng dưới màu vàng nhạt. Nếu muốn nấu canh, rang me thì chọn cua cái nhiều gạch sẽ thơm béo, còn nếu hấp hoặc nướng thì cua đực nhiều thịt sẽ hợp hơn.

4. Thời điểm mua cua

Cua ngon nhất là khi vừa qua kỳ lột vỏ, thịt đã kịp chắc lại, nhiều gạch và béo. Ngược lại, nếu mua trúng cua đang trong giai đoạn lột thì thịt sẽ nhão, ít và không ngon. Riêng với cua đồng, nên mua vào mùa mưa - lúc cua tự nhiên dồi dào, thịt chắc ngọt và thơm đặc trưng hơn hẳn so với cua nuôi.

5. Quan sát màu sắc và bề ngoài

Cua đồng tươi có mai màu xám đậm, càng và chân khỏe, mai sáng bóng. Cua biển chắc thịt thường có màu xanh đậm hoặc nâu sẫm, mai cứng và dày. Tránh chọn những con có màu quá nhợt nhạt, mai mềm hoặc vỏ loang lổ, vì có thể là cua đã để lâu, bị ngâm nước hoặc không còn tươi.

6. Cẩn thận với cua ngâm hóa chất

Một số nơi bán có thể ngâm cua trong hóa chất hoặc nước vôi để giữ cua tươi lâu hoặc làm mai bóng đẹp. Những con cua này thường có màu sắc khác lạ, ít di chuyển, mai trông bóng bất thường và có mùi hắc. Khi chế biến, thịt cua không thơm, dễ bị bở. Tốt nhất nên mua cua ở cửa hàng, chợ quen hoặc nguồn uy tín để tránh rủi ro.

7. Chọn cua theo món ăn

Nấu canh, làm bún riêu: Nên chọn cua đồng nhỏ vừa, mai mỏng, nhiều thịt và thơm.

Hấp, nướng, rang me: Chọn cua biển đực nhiều thịt, càng to chắc.

Làm sốt me, nấu lẩu: Chọn cua cái nhiều gạch để món ăn béo ngậy, hấp dẫn.

8. Bảo quản cua sau khi mua

Nếu chưa chế biến ngay, nên giữ cua sống trong rổ thoáng, có khăn ẩm phủ lên để tránh bị khô. Có thể cho thêm ít nước sạch vào để cua bò, nhưng không ngập nước, vì cua dễ ngạt chết. Tốt nhất nên chế biến trong ngày. Nếu muốn bảo quản lâu hơn, bạn có thể làm sạch, bỏ mai và yếm, lấy thịt rồi cất ngăn đá.

Kết luận: Mua được cua ngon không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn đảm bảo giá trị dinh dưỡng và an toàn sức khỏe. Khi chọn cua, hãy chú ý đến độ tươi, độ chắc, hình dáng, màu sắc và chọn theo mục đích nấu ăn. Đồng thời, hãy ưu tiên mua ở nguồn uy tín để tránh mua phải cua ngâm hóa chất hay kém chất lượng. Với những lưu ý trên, bạn sẽ dễ dàng chọn được những con cua chắc thịt, gạch vàng béo ngậy để chế biến thành các món ngon cho gia đình.

Tổng hợp