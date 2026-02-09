Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ra lệnh bắt tạm giam chủ tiệm vàng Nguyễn Đức Dương

09-02-2026 - 19:39 PM | Xã hội

Quá trình kinh doanh, Nguyễn Đức Dương chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách nhưng không xuất hóa đơn, đồng thời sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không kê khai thuế.

Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương, sinh năm 1986, trú tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình về hành vi phạm tội "Trốn thuế".

Quá trình điều tra xác định: Trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý "Đức Thắng", Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng từng lần bán hàng.

Đồng thời thành lập, sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với từng lần bán hàng; yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng đứng tên các nhân viên và người thân của Dương, không chuyển đến tài khoản ngân hàng của Doanh nghiệp Đức Thắng.

Cùng với đó, tuy trên thực tế vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh vàng, bạc nhưng doanh nghiệp Đức Thắng vẫn thông báo tạm nghỉ kinh doanh đối với cơ quan thuế (từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024), qua đó che giấu doanh thu thực tế không kê khai với Cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, và có hành vi trốn Thuế GTGT và Thuế TNDN với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương tại phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, Cơ quan Công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

