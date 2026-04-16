Ra lệnh bắt tạm giam trưởng ban quản lý rừng Vũ Đức Dân SN 1980

Theo Chi Chi | 16-04-2026 - 18:37 PM | Xã hội

Ông Dân bị bắt để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Vũ Đức Dân (sinh năm 1980, trú tại tổ 5, xã Phú Thiện), Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai, để phục vụ điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu mà báo Người lao đông đưa tin, quá trình làm rõ một số dấu hiệu vi phạm xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai, lực lượng chức năng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng.

Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai. Ảnh: Báo NLĐ

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy ông Vũ Đức Dân bị xác định đã lợi dụng vị trí công tác, quyền hạn được giao, gây thất thoát cho ngân sách số tiền hơn 100 triệu đồng từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Dân để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai. Đơn vị này được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng trên diện tích gần 18.000ha, trải rộng tại địa bàn xã Ia Rsai và xã Phú Túc của tỉnh Gia Lai.

Theo báo Thanh Niên, liên quan đến vụ việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai là ông Cao Thanh Thương đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đức Dân để phục vụ công tác điều tra.

