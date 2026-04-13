Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nông Thị Túc sinh năm 1982

Theo Duy Anh | 13-04-2026 - 15:20 PM | Xã hội

Nông Thị Túc bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng xin việc tại bệnh viện nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Thị Túc (sinh năm 1982), trú tại Tổ dân phố Đề Thám 12, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 10/2016, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc tuyển dụng lao động, Nông Thị Túc đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng xin việc tại bệnh viện nhằm tạo lòng tin với người dân.

Bằng thủ đoạn này, đối tượng nhận của vợ chồng ông L.V.T cùng một số người liên quan tổng số tiền trên 600 triệu đồng đồng để chiếm đoạt.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Sau khi nhận tiền, Túc không thực hiện việc xin việc như đã hứa, đồng thời không trả lại số tiền đã nhận.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng thông báo: Những ai là bị hại của đối tượng nêu trên đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ: Điều tra viên Ngô Kiên Trung, số điện thoại: 0853.525.688.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết thông tin liên quan đến vụ việc phối hợp cung cấp nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo ứng dụng chứa rủi ro mất tiền, người dùng nên gỡ

Thông tin mới nhất về nhắn tin qua Zalo mà người dân cần nắm rõ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương được quyền kỷ luật cán bộ diện Bộ Chính trị quản lý

14:59 , 13/04/2026
Người dân cần thực hiện ngay việc này theo quy định mới nếu không muốn bị thu hồi số thuê bao di động

14:38 , 13/04/2026
Khoảnh khắc xe công nông bị tàu hỏa húc văng khi băng qua đường sắt, 3 ông cháu thương vong

14:25 , 13/04/2026
220 người chuyển khoản tổng cộng 8,891 tỷ đồng tham gia 80 tour du lịch: Công an vào cuộc, hé lộ điều bất thường của nữ giám đốc

14:06 , 13/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên