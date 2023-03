Ra mắt Mercedes-Benz GLC Coupe 2023: Cái gì cũng to lớn hơn, cạnh tranh X4 với nhiều đồ chơi công nghệ, về Việt Nam trong thời gian gần

Khá dễ hiểu khi mặt trước của Mercedes-Benz GLC Coupe gần giống bản SUV, chỉ trừ đường mái dốc và đuôi xe được thiết kế lại hoàn toàn để tạo khác biệt. Thiết kế mới nâng cao hiệu quả khí động học, trong khi chiều dài được tăng thêm 31mm lên 4.763mm so với bản GLC Coupe nguyên bản được giới thiệu vào năm 2016.

Mặc dù mẫu xe mới vẫn giữ nguyên tỷ lệ coupe-SUV điển hình của Mercedes, nhưng trông gọn gàng và tinh tế hơn so với mẫu xe tiền nhiệm. Điều này phần lớn là nhờ thiết kế đèn hậu LED mỏng được liên kết với nhau bằng viền đen tương tự GLC và các mẫu EQ. Trên thực tế, GLC Coupe bây giờ trông giống phiên bản SUV của CLA.

Chỉ có hình ảnh Mercedes-Benz GLC Coupe trang bị gói AMG Line được công bố - Ảnh: Mercedes-Benz

Các tính năng đáng chú ý khác của Mercedes-Benz GLC Coupe có cánh gió dạng đuôi vịt nằm bên dưới kính hậu nay dốc hơn trước, cản sau nổi bật với lỗ thông hơi giả, tấm ốp nhựa và nhiều chi tiết mạ crôm xung quanh ống xả kép và bộ khuếch tán. Các tính năng tùy chọn bao gồm bệ chân, đèn pha thông minh.

Mercedes-Benz chỉ công bố hình ảnh chiếc GLC Coupe được trang bị gói AMG Line với lưới tản nhiệt Panamericana, cản thể thao và bánh xe hợp kim 19 inch. Đây là trang bị tiêu chuẩn ở thị trường Mỹ.

Nội thất khá quen thuộc với cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình hiển thị màu trên kính chắn gió và màn hình cảm ứng 11,9 inch sử dụng phiên bản mới nhất của hệ thống thông tin giải trí MBUX. Tất cả nằm trên táp lô dốc hơn trước. Ngoài ra còn có hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D 15 loa 710 watt tiêu chuẩn.

Bản coupe không thể bì với bản SUV về khoảng không phía sau, nhưng cảm giác không gian lại rộng rãi không kém. Có thể là nhờ vào cửa sổ toàn cảnh còn dài hơn 6cm, mang lại nhiều ánh sáng vào cabin hơn.

Không gian cốp 545 lít, nhiều hơn 45 lít so với bản trước đó, nhưng vẫn ít hơn 75 lít so với Mercedes-Benz GLC bản SUV. Sức chứa hàng còn bị hy sinh nhiều hơn trên bản plug-in hybrid với không gian này chỉ còn 390 lít, chủ yếu do động cơ mới chiếm không gian hơn.

Có sự khác biệt đáng kể giữa các tùy chọn hệ thống truyền động ở các thị trường khác nhau.

Tại Mỹ, Mercedes-Benz GLC Coupe chỉ có duy nhất một bản 300 4Matic Coupe sử dụng động cơ 4 xy-lanh 2.0L công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, kết hợp với hệ thống mild-hybrid 48V bổ sung thêm 23 mã lực và 148 Nm khi cần.

Châu Âu có nhiều phiên bản hơn với 4 tùy chọn động cơ mild-hyrid và 3 tùy chọn plug-in hybrid. GLC 200 và GLC 300 sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L tạo ra 201 mã lực. GLC 200d được trang bị động cơ turbodiesel 2.0L tạo ra 194 mã lực. Còn động cơ này trên GLC 300d tạo ra 265 mã lực. Sức mạnh của tất cả các bản này sẽ được tăng thêm khi có sự hỗ trợ từ mô tơ điện 48V.

Tất cả các biến thể PHEV sẽ sử dụng một mô-tơ điện duy nhất sản sinh công suất 134 mã lực và pin 31,2 kWh cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 113-131 km (WLTP) tùy thuộc vào từng phiên bản. GLC 300e có công suất kết hợp là 308 mã lực, GLC 400e cao hơn với 375 mã lực và GLC 300de kết hợp động cơ diesel với điện cho công suất 328 mã lực.

Mọi biến thể truyền động đều sử dụng chung hệ thống treo và hệ thống lái thể thao, cũng như kế thừa hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic và các tính năng hỗ trợ khác từ GLC và ADAS có sẵn.

Mercedes chưa tiết lộ giá cho Mercedes-Benz GLC Coupe mới, nhưng dự kiến sẽ cao hơn đáng kể người tiền nhiệm. Thế hệ mới của GLC được phía đại lý cho biết sẽ về Việt Nam năm nay. Không loại trừ khả năng GLC Coupe cũng sẽ có mặt trong thời gian gần.

Đối thủ của Mercedes-Benz GLC Coupe là BMW X4. So với X4, GLC Coupe nổi bật hơn nhờ nhiều "đồ chơi" công nghệ từ tiện nghi tới vận hành.

Một số hình ảnh khác của Mercedes-Benz GLC Coupe mới: