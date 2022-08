Ra mắt Smart CRM 5.0: 'Giải pháp tự động hoá khai thác và quản lý dữ liệu khách hàng toàn diện'

Vấn nạn mất khách



Thất thoát dữ liệu khách hàng, bỏ lỡ cơ hội chuyển hoá thành giao dịch thành công vì phân tích sai hành vi và nhu cầu của khách hàng,... là những nỗi đau không phải của riêng doanh nghiệp nào nếu không có giải pháp quản lý đúng.

Quản lý khách hàng thủ công bằng excel là cách mà nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, các shop kinh doanh online, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đang áp dụng. Điều này cũng có nghĩa là dữ liệu khách hàng thiếu đồng bộ, thậm chí nhầm lẫn hoặc mất nếu khi nhân viên nghỉ việc.

Chưa kể, các vấn nạn từ việc tổng hợp quá nhiều file dữ liệu, dẫn đến nhiều sales (nhân viên kinh doanh) cùng chăm sóc 1 khách hàng - vừa tốn thời gian, vừa gây khó chịu cho khách hàng, cơ hội "chốt sale" (giao dịch, thỏa thuận) cũng không cao.

Việc không có công cụ quản lý, không có hệ thống chăm sóc khách hàng tự động, quản lý khách hàng realtime, phân loại khách hàng thủ công,... khiến doanh nghiệp "bỏ lỡ" nhiều khách hàng tiềm năng bởi "chậm chân", khách hàng đã sử dụng sản phẩm/dịch vụ của đối thủ.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thuỳ Dung - CEO Bizfly, VCCorp cho rằng dù nhận thức được nỗi đau đánh mất khách hàng do quản lý sai cách, nhiều chủ doanh nghiệp chưa quyết tâm, nghiêm túc ứng dụng công nghệ vào vận hành doanh nghiệp nói chung và quản lý dữ liệu khách hàng nói riêng. Nguyên nhân được chỉ ra: do yếu tố nhận thức, nhiều chủ doanh nghiệp vẫn còn những lo ngại trước việc sử dụng một nền tảng công nghệ. Điều này sẽ còn khó khăn hơn khi phần mềm quá cồng kềnh, nhiều thao tác với tính năng phức tạp. Đối với một đội ngũ nhân sự không am hiểu công nghệ, nhiều tác vụ cần bảo mật, hay ngân sách đầu tư quá lớn,... đưa công nghệ vào quy trình vận hành doanh nghiệp sẽ không đạt được hiệu quả.

Thời của tự động hoá khai thác và quản lý dữ liệu khách hàng

Smart CRM 5.0 - gợi ý cho các doanh nghiệp một giải pháp giải quyết được các vấn nạn mất khách từ việc quản lý dữ liệu khách hàng thiếu khoa học, với mức chi phí phù hợp với mô hình kinh doanh của mình.

Chiến lược phát triển đội ngũ kinh doanh, thúc đẩy doanh thu bán hàng

Trong bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Anh Đoàn - Giám đốc Kinh doanh Bizfly, VCCorp chia sẻ chiến lược để mở rộng thị trường, tăng số lượng nhân sự sales và cách quản lý đội ngũ nhân sự này sao cho hiệu quả để khai thác tối đa thị trường mà doanh nghiệp mình hướng đến.

Nói về cách thức tăng số lượng khách hàng, ông Đoàn chia sẻ về chiến lược phát triển đa kênh bán; cách xử lý dữ liệu khách hàng để gia tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Ông Đoàn nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ để gia tăng hiệu quả bán hàng, giúp doanh nghiệp không bỏ sót khách hàng; tương tác với khách hàng nhanh và chính xác hơn; giúp các cấp quản lý dễ dàng theo dõi và giám sát khách hàng một cách xuyên suốt nhất.

Giải pháp khai thác triệt để data khách hàng, tối ưu công tác quản lý, bứt phá doanh thu

"Sau khi có dữ liệu khách hàng, phân loại nuôi dưỡng và chăm sóc như thế nào để không làm "rơi" khách tiềm năng? Xây dựng quy trình nuôi dưỡng ra sao? Quy trình tối ưu data khách hàng như thế nào? Chăm sóc khách hàng bằng cách nào?"

Trong sự kiện, bà Vân Vũ - Trưởng phòng kinh doanh Bizfly - đã giúp các doanh nghiệp có cái nhìn đúng về các nguồn dữ liệu khách hàng, cách phân loại khách hàng sao cho đúng, quy trình tối ưu dữ liệu khách hàng, qua đó xây dựng quy trình tiếp nhận và nuôi dưỡng phù hợp.

Bà Vân cũng giới thiệu đến sự kiện giải pháp CRM Bizfly với đầy đủ chức năng về sales, marketing (tiếp thị), sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán về quản lý dữ liệu khách hàng; qua đó đưa ra hướng đi rõ ràng cho câu chuyện bán hàng, chăm sóc.

Giải pháp chăm sóc khách hàng tự động, đa kênh

Chia sẻ trong sự kiện, bà Huyền Dư - Giám đốc phát triển Kinh doanh Bizfly, VCCorp đã đưa ra những tình huống cụ thể của các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong việc ứng dụng Bizfly CRM thành công vào chăm sóc khách hàng tự động, đa kênh.

Từ dữ liệu thu thập được từ nhiều nguồn, Bizfly CRM sẽ tự động sàng lọc và phân loại khách hàng trên các trường dữ liệu mà doanh nghiệp đã nhập sẵn, nhằm xác định đúng đối tượng và nhu cầu cụ thể của khách hàng, qua đó sử dụng phương thức chăm sóc phù hợp để tăng tỷ lệ chuyển đổi, giúp tăng khả năng "chốt deal" (giao dịch, thỏa thuận) và tái sử dụng.

Cũng trên Bizfly CRM, các công cụ được tích hợp khác như Bizfly Email, Bizfly Chat, Bizfly SMS,... hỗ trợ nuôi dưỡng khách hàng, tương tác tự động. Phương thức này giúp loại bỏ được những dữ liệu không có nhu cầu và chăm sóc khách hàng từ không có tiềm năng trở thành khách hàng tiềm năng.

Cùng với hệ sinh thái chuyển đổi số và truyền thông từ Bizfly và VCCorp, nhiều doanh nghiệp đã mở rộng thị trường, thu hút khách hàng mới và tăng lượng khách hàng tái sử dụng, từ đó gia tăng doanh số bán hàng.

Trong thời đại của công nghệ như hiện nay, muốn vận hành và phát triển doanh nghiệp của mình, các chủ doanh nghiệp buộc phải có cái nhìn đúng đắn về vai trò của và cách vận dụng công nghệ vào quản lý và điều hành doanh nghiệp, nhằm tăng trưởng doanh thu tối đa.