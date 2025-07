NTK Công Trí bị bắt vì liên quan đến ma túy

Theo chuyên trang Công an TP. Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Tân Hòa, Công an TPHCM phát hiện Trần Phú Long (SN 1989) và Nguyễn Công Trí (SN 1978, nghề nghiệp: thiết kế thời trang) có liên quan đến đường dây và cùng nhau sử dụng trái phép chất ma tuý.