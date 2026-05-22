Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định khởi tố MC đám cưới Tao Văn Xanh SN 2003

Theo Duy Anh | 22-05-2026 - 15:59 PM | Xã hội

Đối tượng Tao Văn Xanh bị khởi tố về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 20/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tao Văn Xanh, SN 2003, trú tại Bản Phìn Hồ, xã Hồng Thu, tỉnh Lai Châu.

Ra quyết định khởi tố MC đám cưới Tao Văn Xanh SN 2003 - Ảnh 1.

Đối tượng Tao Văn Xanh cùng tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an Lai Châu).

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 6/2025, Xanh trong một lần đi làm MC đám cưới tại xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu gặp người đàn ông tên Póc (khoảng 30 tuổi, hiện Xanh chưa nhớ họ tên đầy đủ và chỗ ở), qua nói chuyện người đàn ông này cho biết bản thân có một khẩu súng nén hơi nhưng không còn nhu cầu sử dụng nữa nên muốn bán lại.

Do cũng mong muốn có một khẩu súng để đi săn chim, sóc trên nương nên Xanh đã bảo người đàn ông này bán lại khẩu súng cho Xanh.

Sau đám cưới Xanh liên lạc và gặp được người đàn ông tên Póc và mua được khẩu súng, Xanh đã thanh toán 1,5 triệu đồng cho người đan ông tên Póc và cầm khẩu súng về cất giấu tại lán nương của gia đình, dự định khi mua được đạn sẽ sử dụng để đi săn.

Sau khi mua súng được khoảng 4 tháng, quá trình truy cập mạng xã hội Tiktok Xanh thấy có video quảng cáo bán đạn dùng cho súng nén hơi có đính kèm số điện thoại để liên hệ thông qua zalo.

Xanh đã sử dụng tài khoản Zalo của bản thân để nhập số điện thoại đính kèm ở video quảng cáo và nhắn tin với nội dung "đạn chì giá bán bao nhiêu tiền/1kg" thì nhận được tin nhắn trả lời "400 nghìn đồng/1kg", Xanh và bên bán thống nhất giao, nhận hàng và thanh toán thông qua hình thức giao hàng COD.

Sau khi mua được đạn, Xanh đã mang súng và đạn lên lán nương bắn thử rồi cất giấu cho đến khi giao nộp cho Cơ quan Công an.

Vụ việc trên là lời cảnh báo đối với những người còn đang sở hữu các loại súng hơi, súng PCP ngoài xã hội. Biết mình vi phạm nhưng vẫn cố tình làm ngơ các quy định của pháp luật với suy nghĩ "trừ mình ra", với pháp luật, không có trường hợp nào là ngoại lệ, không có ai vi phạm mà trốn được mãi, không bị xử lý.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại súng hơi, súng PCP, súng tự chế trái phép. Đồng thời chủ động giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ đang cất giữ trái phép để tránh vi phạm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo chiêu chiếm quyền tài khoản Zalo mà người dân cần cảnh giác

Công an cảnh báo chiêu chiếm quyền tài khoản Zalo mà người dân cần cảnh giác Nổi bật

Bắt Kiều Quốc Nhã - mắt xích quan trọng trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy có nhiều nghệ sĩ tham gia

Bắt Kiều Quốc Nhã - mắt xích quan trọng trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy có nhiều nghệ sĩ tham gia Nổi bật

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mong được khoan hồng

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mong được khoan hồng

15:36 , 22/05/2026
CLIP: Hành trình phá án và chân dung đường dây ma tuý lớn Công an TPHCM vừa triệt phá

CLIP: Hành trình phá án và chân dung đường dây ma tuý lớn Công an TPHCM vừa triệt phá

15:11 , 22/05/2026
Lai Châu có tân Giám đốc Công an tỉnh

Lai Châu có tân Giám đốc Công an tỉnh

15:00 , 22/05/2026
Bắt khẩn cấp mẹ kế Nguyễn Thị Kim Sau SN 1985

Bắt khẩn cấp mẹ kế Nguyễn Thị Kim Sau SN 1985

14:41 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên