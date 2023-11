Rác thải của Adidas, Walmart bị cáo buộc trở thành nhiên liệu đốt lò gạch ở một quốc gia Đông Nam Á, nhiều công nhân cho biết bị ốm

Báo cáo được đưa ra dự trên những chuyến thăm tới 21 nhà máy gạch ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia và tỉnh Kandal lân cận trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 vừa qua. Họ cũng thực hiện phỏng vấn với người lao động hiện tại và những công nhân đã nghỉ việc.

Tổ chức của Campuchia phát hiện rác thải may mặc gồm vải, nhựa, cao su và các vật liệu khác từ 19 thương hiệu quốc tế bị đốt trong 7 nhà máy gạch tại Campuchia. Họ đốt rác để tiết kiệm chi phí nhiên liệu.

“Một số công nhân nói rằng việc đốt rác thải may mặc khiến họ đau đầu và gặp vấn đề hô hấp. Một công nhân khác cho biết cô đặc biệt không khỏe khi mang thai”, báo cáo cho biết.

Một số thương hiệu, bao gồm Primark và Lidl cho biết họ đang điều tra vấn đề.

Reuters dẫn một nghiên cứu nội bộ năm 2020 về đo lượng khí thải từ việc đốt rác thải may mặc ở Campuchia của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cho biết rác thải loại này giải phóng chất động hại cho con người nếu không được quản lý cẩn trọng. Tro của loại rác thải này cũng chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao. Một số chất trong đó, bao gồm cả Dioxin, có thể gây ung thư.

UNDP hiện từ chối bình luận về báo cáo này.

Một báo cáo riêng từ năm 2018 của các Học giả Anh tại trường Royal Holloway, thuộc Đại học London, cho biết phế liệu may mặc thường chứa các hóa chất động hại cũng như các kim loại nặng và cả nhựa. Báo cáo này cũng cho biết công nhân các nhà máy gạch thường xuyên bị đau nửa đầu, chảy máu cam và các bệnh khác.

Trở lại với báo cáo của LICADHO, các thương hiệu quốc tế nằm trong danh sách bao gồm: Adidas, C&A, LPP's Cropp và Sinsay, Disney, Gap, Old Navy, Athleta, Karbon, Kiabi, Lululemon Athletica, Lidl Stiftung & Co's Lupilu, Walmart's No Boundaries, Primark, Reebok, Sweaty Betty , Tilley Endurables, Under Armour và Venus Fashion.

Adidas cho biết họ đang bắt đầu điều tra xem rác thải từ các hoạt động sản xuất liên quan doanh nghiệp này ở Campuchia có bị chuyển cho các lò gạch thay vì được xử lý theo quy trình hay không. Adidas quy định rằng rác thải từ các nhà cung ứng may mặc phải được chuyển tới xử lý tại các nhà máy được cấp phép để trở thành năng lượng. Các nhà máy này cần được cấp phép bởi nhà chức trách Campuchia.

Các thương hiệu khác cũng bày tỏ sự quan tâm tới báo cáo của LICADHO và đang tiến hành điều tra.

Tham khảo: Reuters