Rạng Đông Holding rục rịch chào bán riêng lẻ thu tiền trả nợ ngân hàng, cổ phiếu bất ngờ ngược dòng tăng 20% chỉ sau ba phiên giao dịch

Thị trường chứng khoán vừa có phiên giảm mạnh khi VN-Index mất hơn 37 điểm và rơi về ngưỡng thấp nhất hơn 3 tháng. Hàng loạt cổ phiếu giảm sâu dưới áp lực bán mạnh. Tuy nhiên không phải cổ phiếu nào cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Cổ phiếu RDP của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding bất ngờ ghi nhận mức tăng kịch trần “trắng bên bán”. Thị giá RDP hiện đã vượt mệnh, leo lên ngưỡng 10.600 đồng/cp, tương ứng mức tăng 20% chỉ sau 3 phiên tăng mạnh. Đây cũng là vùng thị giá cao nhất của RDP trong vòng 17 tháng qua – quãng thời gian cổ phiếu ngụp lặn dưới mệnh giá sau khi rơi mạnh từ vùng đỉnh 19.150 đồng/cp.

Đà tăng của RDP khởi phát sau thông tin công ty đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với mức giá 10.000 đồng/cp. Số tiền thu về là 300 tỷ đồng dự kiến được công ty dự dùng để trả nợ ngân hàng trong đó nợ vay tại BIDV là 140 tỷ đồng và tại NH Đại chúng TNHH Kasikornbank là 160 tỷ đồng.

Hiện tại, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của RDP là 49.069.803 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 490 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý 4/2023 - quý 2/2024, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Được biết, nhà đầu tư tham gia toàn bộ là cá nhân, riêng lãnh đạo cao nhất công ty là ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua đến 17 triệu cổ phiếu, tượng đương tỷ lệ sở hữu tại RDP sau phát hành lên đến 52,6% vốn.

Tình hình kinh doanh lao dốc, thua kiện phải nộp lại hơn trăm tỷ đồng

Dù cổ phiếu diễn biến khởi sắc song tình hình kinh doanh của RDP không thực sự khả quan. Kết thúc năm 2022, doanh thu RDP đạt 2.840 tỷ đồng, tăng 5% so với 2021, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ hơn 12,5 tỷ đồng, tương ứng giảm tới 67% so với cùng kỳ năm trước. Điều này do tăng các chi phí bán hàng, quản lý trong kỳ và không phát sinh lợi nhuận bất thường khác.

Sau 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của công ty đạt 1.357 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả, LNST đạt 11 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận chủ yếu do chi phí tài chính tăng cao, lên tới hơn 69 tỷ đồng.

Đáng chú ý mới đây, RDP đã công bố thông tin bị thua kiện cổ đông ngoại Sojitz Pla-net Corporation (thuộc Tập đoàn Sojitz - Nhật Bản) và phải trả lại gần 157 tỷ đồng cùng các khoản phí, lệ phí liên quan. Việc thua kiện và phải hoàn trả hàng trăm tỷ đồng càng khiến tình hình công ty trở nên khó khăn. Tính đến thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản RDP đạt 2.379 tỷ. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền chỉ còn khoảng 28 tỷ đồng, giảm phân nửa so với đầu kỳ. Vốn chủ hơn 668 tỷ đồng, nợ vay lên đến 1.274 tỷ đồng.

Ngoài ra, do lỗ luỹ kế (tại thời điểm 30/6/2023 còn gần 61 tỷ đồng), cổ phiếu RDP đã bị HoSE đưa vào diện cảnh báo. Công ty sau đó đã công bố lộ trình cải thiện kinh doanh bao gồm khai thác và mở rộng thị trường để tăng doanh thu, đặc biệt mảng bao bì và xuất khẩu y tế; nâng cao năng suất, giảm giá thành sản phẩm; tìm nhà đầu tư chiến lược cùng đồng hành; vận hành hiệu quả nhà máy Rạng Đông Healthcare chuyên sản xuất vật tư y tế...

Công ty dự kiến sẽ khắc phục được tình trạng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm và đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo từ 31/12/2024.