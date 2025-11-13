Răng hàm mặt Bệnh viện Hồng Ngọc - Địa chỉ làm đẹp răng đón Tết được ưa chuộng

Năm nào cũng vậy, thời điểm tháng 11 luôn là lúc nhiều người tranh thủ "chăm chút" lại hàm răng của mình để tự tin hơn trước thềm năm mới. Những vấn đề như răng lệch, hô, móm khiến gương mặt kém hài hòa; răng xỉn màu, sứt mẻ làm nụ cười thiếu tươi tắn; mất răng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, gây bất tiện trong ăn nhai,... khiến nhiều người e ngại trong những buổi gặp gỡ cuối năm. Vì thế, đây được xem là "thời điểm vàng" để chăm sóc và hoàn thiện nụ cười, khởi đầu năm mới với diện mạo rạng rỡ, tự tin.

Tại Hà Nội, Răng hàm mặt Hồng Ngọc là địa chỉ nha khoa uy tín được đông đảo khách hàng tin chọn. Quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại và mang đến các giải pháp toàn diện từ chỉnh nha, phục hình đến thẩm mỹ. Mỗi phác đồ điều trị đều được cá nhân hóa theo tình trạng và mong muốn khách hàng, giúp kiến tạo hàm răng chắc khỏe và tự nhiên nhất.

Niềng răng Invisalign: niềng như không niềng, tự tin không lo lộ mắc cài

Niềng răng trong suốt Invisalign là lựa chọn được ưa chuộng dịp cận Tết, giúp khắc phục răng hô, móm, lệch lạc hay răng thưa mà vẫn đảm bảo thẩm mỹ. Khay trong suốt gần như "vô hình", dễ tháo lắp, giúp ăn uống và vệ sinh thuận tiện hơn. Khay niềng được thiết kế riêng theo cấu trúc răng, ôm khít, êm ái, giúp giảm tới 60% cảm giác khó chịu nhưng vẫn đạt hiệu quả chỉnh nha tối ưu.

Khách hàng được xem mô phỏng kết quả dịch chuyển răng bằng phần mềm ClinCheck

Không chỉ vậy, Invisalign còn là lựa chọn được nhiều khách hàng yêu thích bởi tính thẩm mỹ và sự tiện lợi. Chị Trang - beauty blogger có ngoại hình dễ thương nhưng hàm răng không đều, hơi hô, cũng là một trong số đó. Chị chia sẻ: "Dù cuối năm công việc bận rộn, nhưng mình vẫn nghe lời khuyên của bạn đến Răng hàm mặt Hồng Ngọc để làm răng. Sau khi được thăm khám và phân tích tình trạng, bác sĩ tư vấn cho mình niềng răng Invisalign.

Mình rất hài lòng vì được xem trước kết quả điều trị rõ ràng. Khay niềng thiết kế riêng, dễ tháo lắp và vệ sinh. Đặc biệt, khay trong suốt gần như không ai nhận ra, giúp mình tự tin hơn khi gặp gỡ và chụp ảnh dịp cuối năm."

Trồng răng Implant: khôi phục hàm răng chắc khỏe, tận hưởng trọn vị Tết

Với nhiều người, điều băn khoăn khi trồng răng Implant vào dịp cuối năm là thời gian lành thương và khả năng tích hợp trụ với xương hàm. Theo BS Bùi Thanh Hiếu - Răng hàm mặt Hồng Ngọc, đây vẫn là thời điểm phù hợp để phục hồi răng đã mất. Sau khi trụ Implant đã tích hợp, tùy tình trạng, khách hàng có thể sở hữu hàm răng vững chắc, ăn nhai ổn định và tự tin đón Tết trọn vẹn.

Trực tiếp bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt thăm khám 1:1

Trồng răng Implant là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi bác sĩ có chuyên môn cao và được thực hiện tại cơ sở đạt chuẩn để đảm bảo an toàn, hạn chế biến chứng. Răng hàm mặt Hồng Ngọc hiện là một trong những địa chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này. Tại đây, quy trình được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế AIFC 6 bước trong phòng tiểu phẫu vô khuẩn, với trụ và mão sứ nhập khẩu chính hãng, FDA chứng nhận an toàn, giúp mang lại hàm răng bền chắc, tự nhiên và ăn nhai như thật.

Khách hàng được kiểm tra trụ Implant trước khi thực hiện

Răng sứ thẩm mỹ: kiến tạo nụ cười trắng sáng, tươi tắn đón Tết

Theo điều dưỡng Nguyễn Hà - Răng hàm mặt Hồng Ngọc, răng sứ thẩm mỹ là dịch vụ được ưa chuộng nhất dịp cuối năm, khi nhiều người muốn nhanh chóng "làm mới" nụ cười để tự tin đón Tết. Phương pháp này giúp cải thiện hiệu quả tình trạng răng ố vàng, sứt mẻ hay không đều màu, mang lại hàm răng trắng sáng và gương mặt rạng rỡ chỉ sau vài buổi thực hiện.

Khách hàng được bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám và thực hiện theo quy trình 7 bước chuẩn y khoa, từ khâu lấy dấu, thiết kế đến gắn sứ hoàn thiện. Phôi sứ nhập khẩu chính hãng, có thẻ bảo hành rõ ràng, đảm bảo độ bền và vẻ tự nhiên hài hòa.

Nụ cười tự tin sau khi làm răng sứ của khách hàng tại Răng hàm mặt Hồng Ngọc

Bên cạnh đó, khoa còn cung cấp các dịch vụ điều trị nha khoa như nhổ răng khôn, điều trị tủy hay viêm nha chu,... Để đạt hiệu quả cao cũng như an toàn, khách hàng cần được thăm khám và xây dựng phác đồ cá nhân hóa nhằm duy trì hàm răng chắc khỏe và nụ cười bền đẹp, dài lâu.

Cá nhân hóa nụ cười - yếu tố được Răng hàm mặt Hồng Ngọc đặt lên hàng đầu

Theo BS Đỗ Thị Hương - Trưởng khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Hồng Ngọc: "Cá nhân hóa nụ cười luôn là yếu tố quan trọng nhất trong mọi phác đồ điều trị. Mỗi người có tình trạng răng miệng khác nhau, không thể áp dụng một phác đồ chung cho tất cả. Việc cá nhân hóa trong chẩn đoán và điều trị luôn được Răng hàm mặt Hồng Ngọc đặt lên hàng đầu."

Tại đây, mỗi khách hàng được thăm khám kỹ lưỡng và xây dựng phác đồ riêng bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, với sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị hiện đại. Cơ sở vật chất khép kín, phòng dịch vụ riêng biệt và quy trình vô khuẩn tuyệt đối đảm bảo an toàn tối đa. Toàn bộ vật liệu nha khoa đều nhập khẩu chính hãng, FDA Hoa Kỳ chứng nhận an toàn. Hệ thống 7 cơ sở tại Hà Nội giúp khách hàng thuận tiện trong thăm khám và chăm sóc sau điều trị.

Dịp cuối năm, Răng hàm mặt Hồng Ngọc triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, đây cơ hội để chăm sóc, hoàn thiện nụ cười và tự tin đón Tết rạng rỡ. Khách hàng quan tâm có thể xem chi tiết ưu đãi tại đây.

Đừng bỏ lỡ thời điểm vàng để "làm mới" nụ cười với những ưu đãi đặc biệt này. Liên hệ ngay với Răng hàm mặt Hồng Ngọc để được tư vấn và chọn gói phù hợp nhất!