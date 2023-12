Rau củ quả vốn có công dụng giảm cân, riêng 5 loại này đốt mỡ bụng "siêu tốc", gần Tết nên ăn nhiều một chút

Tất cả chúng ta đều có một chút lười biếng ngay khi nhiệt độ giảm. Ăn thường xuyên hơn, thích nằm lười biếng trong chăn ấm trên giường, chuyện tập luyện dễ dàng bị gạt sang một bên. Cộng với uống ít nước, hấp thụ vitamin D từ ánh mặt trời giảm... quá trình trao đổi chất bị chậm lại, khả năng đốt cháy calo và kiểm soát cân nặng kém hơn. Đó cũng là lý do khiến nhiều người muốn quên đi số cân nặng của mình vì giảm cân quả thực là chuyện không hề dễ dàng.

Không những thế, mùa đông còn là mùa của nhiều lễ hội. Những kỳ nghỉ lễ đang đến gần và nhiều người có chung mối quan tâm là "làm sao để thoát khỏi trọng lượng dư thừa mà không tốn quá nhiều công sức".

Không phủ nhận điều này, Tiến sĩ Rohini Patil, một chuyên gia dinh dưỡng đã chia sẻ trên HealthShots: "Mùa đông đòi hỏi bạn cần chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống và thói quen tập thể dục. Do nhiệt độ giảm, bạn có xu hướng ăn nhiều và dành ít thời gian tập luyện. Điều này có nghĩa là, bạn đang đốt cháy ít calo hơn, dẫn đến tăng cân". Tuy nhiên, TS Rohini Patil cũng cho rằng, vấn đề cân nặng trong mùa đông có thể được giải quyết bằng cách tập thể dục và kiểm soát chế độ ăn uống.

Dưới đây là 5 loại rau củ quả mùa đông có thể hỗ trợ giảm cân tại thời điểm này trong năm mà TS Rohini Patil gợi ý cho bạn:

1. Trái cây họ cam quýt

Giàu vitamin C và các khoáng chất, trái cây họ cam quýt là một trong những loại quả tốt nhất giúp giảm cân trong mùa đông. Vitamin C được chứng minh là có thể đốt cháy chất béo tự nhiên, do vậy, ăn cam quýt sẽ giúp duy trì vòng eo thon gọn hơn. Hãy thêm một ít bưởi và cam, quýt vào món salad hoặc món tráng miệng của bạn mỗi ngày để đốt cháy chất béo nhanh chóng.

2. Lựu

Khi nói đến việc giảm cân, lựu được đánh giá là một siêu trái cây, xứng đáng ở top đầu bảng. Các chất polyphenol chống oxy hóa trong quả lựu thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể. Nó ngăn ngừa sự tích tụ lipid động mạch, giảm LDL (cholesterol xấu) và độc tố có hại. Ăn lựu đồng thời còn tăng lưu lượng máu đi khắp cơ thể, giúp tuần hoàn tốt hơn.

3. Bông cải xanh và súp lơ

Bông cải xanh và súp lơ rất giàu chất chống oxy hóa, phytochemical, vitamin, khoáng chất. Những loại rau này có sẵn trong mùa đông và có thể chế biến được thành nhiều món.

Ăn nhiều bông cải xanh và súp lơ trong mùa đông sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp tránh được mỡ bụng không mong muốn. Không những thế, cả hai loại rau đều giàu chất xơ, có lượng calo thấp, nên ăn nhiều sẽ không dẫn đến tăng cân đáng kể.

4. Táo

Táo giàu flavonoid và chất xơ lành mạnh có thể giúp đốt cháy mỡ bụng. Chúng đặc biệt giàu chất xơ pectin phân hủy chậm nên tạo ra cảm giác no. Nếu cảm thấy no, bạn sẽ tự nhiên ăn ít hơn hơn. Táo cũng rất ít calo và hàm lượng đường nên sẽ là một lựa lý tưởng để ăn giảm cân.

5. Kiwi

Trái cây nhiều nước này được xếp vào nhóm có tác dụng tăng cường tiêu hóa một cách tự nhiên. Kiwi chứa một loại enzyme được gọi là actinidain, giúp tiêu hóa protein trong cơ thể. Tiêu hóa tốt và giảm cân bền vững đi đôi với nhau. Tiêu hóa kém có thể cản trở sự phân hủy thức ăn, do đó có thể gây tổn hại cho quá trình trao đổi chất và dẫn đến tăng cân.

Hãy thêm những thực phẩm này vào chế độ ăn uống của bạn để nhận được những tác động đến vòng eo. Cùng với kế hoạch tập luyện phù hợp, chắc chắn chúng sẽ giúp bạn giảm cân một cách lành mạnh.