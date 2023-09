4 loại rau củ quả nhiều vitamin C hơn cả cam, có sẵn ở Việt Nam: Khỏe người chắc xương, trẻ hay già đều cần bổ sung

Khi nhắc tới thực phẩm giàu vitamin C, mọi người thường nghĩ tới cam, chanh hoặc bưởi đầu tiên. Theo USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ), 100g cam chứa 53,2 mg vitamin C. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định phụ nữ cần 75mg vitamin C và con số này ở nam giới là 90mg.‏

‏Vitamin C rất quan trọng trong việc tổng hợp collagen, giữ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, chống lại các gốc tự do trong cơ thể, ngừa bệnh tim mạch, ung thư và nhiều bệnh mãn tính khác. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin C có thể giúp giảm axit uric trong máu, do đó ngăn ngừa các cuộc tấn công của bệnh gout, đặc biệt là ở đàn ông.

Ít ai biết Vitamin C tốt cho xương khớp bởi đây là thành phần quan trọng tham gia vào quá trình hydroxyl hóa collagen của xương, giúp cải thiện mật độ xương một cách đáng kể. Loại vitamin này còn hỗ trợ quá trình tạo sợi collagen có trong sụn khớp, có tác dụng chống bệnh đục thủy tinh thể và tăng cường hấp thu sắt. ‏



‏Sau đây là những loại củ quả giàu vitamin C hơn cả cam, giúp bạn đa dạng trong chế độ ăn và mang đến nhiều lợi ích sức khoẻ khác.‏

‏Ớt chuông ‏

‏Trong các loại ớt chuông, ớt chuông đỏ là giàu vitamin C nhất. Một quả ớt chuông đỏ trung bình khoảng 148 g chứ đến 213mg vitamin C. Các loại ớt chuông xanh và vàng lần lượt có lượng vitamin C là 150mg và 209mg. Lượng vitamin A, B, E, K và folate, magie, phốt pho, manga… trong loại quả này cũng vô cùng dồi dào.‏

‏Lượng vitamin A trong loại quả này cần thiết cho cơ thể trong việc tăng cường thị lực. Nhiều sắc carotenoid giúp bảo vệ điểm vàng của mắt tránh khỏi tác hại từ ánh sáng xanh, qua đó cải thiện thị lực. Bên cạnh đó, sự kết hợp của vitamin B6 và magie, ớt chuông giúp làm giảm căng thẳng thần kinh và lo lắng, tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể.‏

‏Súp lơ (Bông cải xanh)

‏Trong 100g bông cải xanh có chứa 89,2 mg vitamin C, thường được mệnh danh là "siêu thực phẩm" bởi giá trị dinh dưỡng cao. Không chỉ chứa lượng lớn vitamin C, súp lơ còn giàu chất chống oxy hoá, vitamin K, sắt và kali. Ăn nhiều bông cải xanh giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư phổi, đại tràng, tuyến tiền liệt và dạ dày. Loại rau này còn có tác dụng làm giảm mức cholesterol trong máu, ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ.‏

‏Theo một nghiên cứu của ĐH Harvard năm 2022, người thường sử dụng súp lơ xanh thì có tỷ lệ bị ung thư bàng quang chỉ bằng 1/2 so với những người khác. Vitamin C và collagen có trong súp lơ xanh giúp xương và răng chắc khỏe hơn.‏

‏Ổi‏

‏Theo USDA, có khoảng 200mg vitamin C cho 100g ổi. Phần vỏ ổi hay bị bỏ đi nhưng lại là nơi chứa nhiều vitamin C nhất. Ổi được gọi là "nhà máy sản xuất vitamin C" vì lượng dưỡng chất dồi dào, ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Loại quả này còn chứa cả axit folic, kali, mangan, đồng, nhiều chất xơ... tốt cho sức khỏe.‏

‏Vitamin B3, vitamin B6 có trong ổi, giúp cải thiện lưu thông máu lên não và thư giãn các dây thần kinh. Vitamin A trong ổi giúp tăng cường thị lực, ngăn các bệnh về mắt. Tác dụng giảm cholesterol trong máu, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn của loại trái cây này cũng được chứng minh.‏

‏Kiwi‏

‏Ước tính trong 100g kiwi (tương đương 1 quả kiwi cỡ vừa) có khoảng 70mg vitamin C. Kiwi vàng có lượng vitamin C nhiều hơn kiwi xanh. Hàm lượng vitamin C cao trong loại quả này giúp tăng cường hệ miễn dịch, vết thương trên cơ thể mau lành, xương và răng chắc khỏe hơn.‏

‏Loại quả này còn chứa nhiều chất xơ, kali, chất chống oxy hóa, axit béo omega-3… Kali làm giảm giảm nguy cơ sỏi thận, loãng xương và đột quỵ. Một số enzim và chất xơ trong kiwi rất tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón cũng như các vấn đề về đường ruột. Hàm lượng serotonin cao trong kiwi còn tăng cường khả năng học tập, ghi nhớ, hỗ trợ giấc ngủ.

Theo Eating Well