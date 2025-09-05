Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Râu hùm Himalaya: “Kho báu độc lạ” trên đỉnh Hoàng Liên Sơn khiến giới nghiên cứu kinh ngạc

05-09-2025 - 09:48 AM | Sống

Đó là loài hoa lan không cánh nhưng vẫn rực rỡ, có tên là Râu hùm Himalaya.

Vườn quốc gia Hoàng Liên từ lâu được biết đến như một “kho báu xanh” với hệ động, thực vật phong phú, trong đó có nhiều loài đặc hữu và quý hiếm.

Tại Vườn quốc gia Hoàng Liên hiện đã ghi nhận tới 172 loài theo “Phương án quản lý rừng bền vững Vườn quốc gia Hoàng Liên giai đoạn 2020–2030”. Không ít loài chỉ gặp tại Sa Pa, như: Lan Sứa Sa Pa (Anoectochilus chapaensis Gagnep.), Lan Môi dày Sa Pa (Epigeneium chapaense Gagnep.)…

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thôn tin điện tử của Vườn quốc gia Hoàng Liên vào năm 2019, các nhà nghiên cứu và công bố sự hiện diện của một loài lan mới tại độ cao khoảng 2.500m. Loài lan này mang tên là: Râu hùm Himalaya (Corybas himalaicus). Đây là loài có hình thái đặc biệt, thường mọc trên các thảm rêu ven đường hoặc trên đá phủ rêu trong rừng ẩm.

Râu hùm Himalaya: “Kho báu độc lạ” trên đỉnh Hoàng Liên Sơn khiến giới nghiên cứu kinh ngạc- Ảnh 1.

Corybas himalaicus.

Vẻ đẹp độc đáo khó phát hiện

Loài lan Râu hùm Himalaya có kích thước rất nhỏ, chỉ bằng ngón tay, từ củ đến hoa. Hoa nở vào khoảng tháng 6 hằng năm, mang màu đỏ tươi nổi bật, được điểm xuyết bởi 4–5 đường tím song song. Thân cây nhẵn, có một bẹ gần gốc, lá đơn độc dài 1–1,5 cm nằm ngay dưới hoa.

Điểm đặc biệt là hoa của loài này không có cánh hoa như hầu hết các loài lan khác. Hoa đơn độc, lá đài mặt lưng cong và lõm che qua cột nhụy, cặp lá đài bên ngắn như sợi chỉ, trong khi môi hoa thuôn dài, uốn lượn với hai cựa thẳng hình trụ ở gốc. Chính sự khác biệt này khiến loài lan trở thành một “bông hoa kỳ dị” trong họ nhà Lan.

Theo các chuyên gia việc phát hiện loài lan Râu hùm Himalaya giúp làm giàu thêm quần thể 172 loài lan của Vườn quốc gia Hoàng Liên, đồng thời góp phần khẳng định vị trí của nơi đây là một trong những “trung tâm lan” tự nhiên quan trọng của Việt Nam.

Râu hùm Himalaya là loài lan này vốn chỉ được ghi nhận tại một số vùng ở dãy Himalaya, việc tìm thấy tại Hoàng Liên cho thấy mối liên hệ sinh học độc đáo, mở ra hướng nghiên cứu mới về sự phân bố và thích nghi của thực vật núi cao. Điều này khiến cho các nhà nghiên cứu không khỏi kinh ngạc.

Những loài lan đặc hữu, hiếm gặp và dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, khai thác trái phép… Vì vậy, việc phát hiện loài mới là lời nhắc nhở về sự cần thiết bảo vệ hệ sinh thái rừng Hoàng Liên, đồng thời khuyến khích các chương trình nghiên cứu và nhân giống bảo tồn.

Không chỉ là một loài hoa đẹp, Râu hùm Himalaya còn là minh chứng cho sự phong phú của thiên nhiên Việt Nam. Mỗi phát hiện mới như vậy góp phần tạo thêm giá trị cho Vườn quốc gia Hoàng Liên – một trong những khu vực được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Sự xuất hiện của loài lan độc lạ này là tín hiệu tích cực cho công tác bảo tồn và nghiên cứu đa dạng sinh học, đồng thời là niềm tự hào của giới khoa học trong nỗ lực khám phá những bí ẩn của rừng núi Việt Nam.

"Báu vật" mọc từ lòng đất giá bạc triệu còn khó mua, ở Việt Nam có nhiều vào mùa mưa: Điều hòa miễn dịch, ngăn ngừa ung thư

 

Theo Minh Ngọc

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Râu hùm Himalaya

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lễ khai giảng đặc biệt của hơn 23 triệu học sinh cả nước!

Lễ khai giảng đặc biệt của hơn 23 triệu học sinh cả nước! Nổi bật

Uống nước theo cách này có thể "vô tình" giúp ta loại bỏ vi nhựa: Người Việt đã làm từ rất lâu

Uống nước theo cách này có thể "vô tình" giúp ta loại bỏ vi nhựa: Người Việt đã làm từ rất lâu Nổi bật

Giả vờ thành đạt trong buổi họp lớp, cô gái 35 tuổi "chết lặng" khi bí mật đời mình bị bạn cũ phơi bày

Giả vờ thành đạt trong buổi họp lớp, cô gái 35 tuổi "chết lặng" khi bí mật đời mình bị bạn cũ phơi bày

09:30 , 05/09/2025
5 thói quen buổi sáng chẳng tốn một xu nhưng giúp chị em "hồi phục" làn da, bù đắp lượng collagen đã mất

5 thói quen buổi sáng chẳng tốn một xu nhưng giúp chị em "hồi phục" làn da, bù đắp lượng collagen đã mất

09:16 , 05/09/2025
Nghiên cứu xác nhận vi nhựa gây tổn thương gan: Cuộc khủng hoảng vi nhựa đang xâm nhập vào đồ ăn và thức uống hàng ngày của chúng ta

Nghiên cứu xác nhận vi nhựa gây tổn thương gan: Cuộc khủng hoảng vi nhựa đang xâm nhập vào đồ ăn và thức uống hàng ngày của chúng ta

08:55 , 05/09/2025
4 bất thường trên da là dấu hiệu của ung thư nhưng rất nhiều người KHÔNG HỀ HAY BIẾT!

4 bất thường trên da là dấu hiệu của ung thư nhưng rất nhiều người KHÔNG HỀ HAY BIẾT!

08:55 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên