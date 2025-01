Rau nấu bằng lò vi sóng giữ lại nhiều dinh dưỡng hơn rau luộc, nhưng có 4 lưu ý

Việc nấu nướng trong bếp luôn đổ mồ hôi và tốn thời gian. Nếu bạn muốn đỡ rắc rối thì việc sử dụng lò vi sóng để nấu rau củ và các thực phẩm khác không chỉ nhanh chóng mà còn có thể bảo quản những loại rau củ dễ bị hư hỏng do nhiệt và dễ tan trong nước. Nó càng thuận tiện hơn cho những người ăn chay, có thể thưởng thức nhiều loại rau một cách đơn giản và nhanh chóng.

Rau củ nấu trong lò vi sóng bổ dưỡng hơn rau luộc!

Sở dĩ lò vi sóng có thể nấu được rau củ là do các phân tử nước trong thực phẩm được vi sóng rung động để tạo ra nhiệt năng và làm nóng thức ăn. Mặc dù rất khó để hình dung quá trình nấu chín thức ăn, nhưng một nghiên cứu được công bố trên tạp chí “Nghiên cứu thực phẩm ứng dụng” cho thấy nấu bằng lò vi sóng có thể giảm thời gian nấu so với đun sôi bằng nước.

Ví dụ, 250g cải thảo chỉ cần nấu lò vi sóng trong 2 đến 3 phút là có thể ăn được. Ngoài ra, hâm nóng rau bằng lò vi sóng có thể giữ lại chất dinh dưỡng của rau tốt hơn. Rau được nấu bằng lò vi sóng có hàm lượng chất chống oxy hóa và polyphenol cao hơn rau luộc và bề ngoài của chúng cũng tươi sáng hơn .

Chuyên gia dinh dưỡng người Nhật Chisato Hirai giải thích rằng thời gian đun nóng để nấu rau bằng lò vi sóng tương đối ngắn nên chất dinh dưỡng trong rau ít có khả năng bị nhiệt phá hủy. Ngoài ra, không giống như luộc và các phương pháp nấu khác, vì rau ít tiếp xúc với nước trong lò vi sóng nên các chất dinh dưỡng hòa tan trong nước ít bị mất đi.

Nhà dinh dưỡng học người Nhật Tomomi Fujiwara đưa ra ví dụ về 3 phương pháp chế biến bông cải xanh. Trong số đó, lượng vitamin C còn lại của bông cải xanh nấu bằng lò vi sóng cao hơn gấp đôi so với bông cải xanh luộc, thậm chí còn gần bằng so với bông cải xanh sống.

Bông cải xanh sống (100g): Vitamin C 140mg, axit folic 220ug, kali 460mg.

Bông cải xanh luộc (111g): Vitamin C 61mg, axit folic 133ug, kali 233mg. Do bông cải sẽ hút nước nên sau khi luộc trọng lượng sẽ tăng nhẹ.

Bông cải xanh nấu bằng lò vi sóng (91g): Vitamin C 127mg, axit folic 146ug, kali 455mg. Sau khi nấu bằng lò vi sóng, thực phẩm sẽ mất đi độ ẩm, giảm nhẹ trọng lượng.

4 lưu ý khi nấu rau bằng lò vi sóng

Mặc dù lò vi sóng bảo quản chất dinh dưỡng của rau củ tốt hơn nhưng có 4 nhược điểm nhỏ khi sử dụng lò vi sóng để nấu ăn:

- Nguyên liệu phải có độ dày đồng nhất: nếu không chúng sẽ không nóng chín đều. Ngoài ra, nếu thực phẩm có kích thước quá lớn, ngay cả khi nhiệt độ bề mặt tăng lên, nhiệt độ vẫn khó truyền vào sâu bên trong.

- Khó khăn trong việc điều chỉnh lửa: Dù nấu nhanh nhưng không thể điều chỉnh lửa dễ dàng như sử dụng bếp gas và các thiết bị khác.

- Không thể nấu một lượng lớn cùng một lúc: Công suất lò vi sóng có hạn.

- Không thể loại bỏ vị đắng hoặc chất không mong muốn trong rau: Các thành phần đắng của rau (như cải đắng, mướp đắng, ngưu bàng...) hay thành phần không mong muốn chẳng hạn như axit oxalic (có trong rau bina, rau muống...) sẽ hòa tan trong nước nên luộc và chần có thể đạt được tác dụng loại bỏ này tốt hơn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang