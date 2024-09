Rau ngót bổ nhưng đại kỵ với những người này

Theo BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, trong Đông y, mặc dù nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng trong rau ngót tươi chứa hàm lượng papaverin cao gây hiện tượng co thắt cơ trơn tử cung, khiến dễ sẩy thai.

Chính vì vậy thai phụ, đặc biệt là với những thai phụ có tiền sử sẩy thai liên tiếp, đẻ non, thụ tinh trong ống nghiệm nên hạn chế ăn rau ngót, đặc biệt là uống nước rau ngót sống, liều cao.

Ngoài ra việc tiêu thụ quá nhiều rau ngót trong thời gian dài cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như gây mất ngủ, cản trở quá trình hấp thu canxi, chán ăn. Bạn nên ăn kết hợp nhiều loại rau xanh khác nhau để có chế độ ăn uống cân bằng.

Rau ngót chứa lượng đạm thực vật lớn. (Ảnh minh hoạ)

Giá trị dinh dưỡng từ rau ngót

Một số nghiên cứu cho thấy trong 100g rau ngót chứa 6,5g đạm, 0,08g chất béo, 9g đường, 503mg kali, 15,7mg sắt, 85mg sinh tố C. Do vậy, rau ngót (so với các rau lá khác) chứa nhiều đạm, chất sắt, mangan và tiền sinh tố A.

Với chất lượng đạm thực vật cao như vậy, nên rau ngót được khuyên dùng thay thế đạm động vật để hạn chế những rối loạn chuyển hóa canxi gây loãng xương và sỏi thận.

Giảm nguy cơ gãy xương ở người già

Thường rau ngót được khuyên dùng cho người giảm cân và người bị bệnh đường huyết cao. Ngoài ra rau ngót là một trong giới thực vật hiếm có chứa vitamin K. Khi ăn rau có vitamin K thiên nhiên làm giảm nguy cơ gãy xương ở người già, do nó bảo vệ cấu trúc khung sụn chống lại sự bào mòn.

Giúp bà mẹ tăng lượng sữa

Hiện nay đối với y học hiện đại, rau ngót công dụng khơi thông nguồn sữa. Ăn rau ngót có thể giúp bà mẹ tăng lượng sữa, điều này là do bắt nguồn từ những tác động nội tiết của các hợp chất hóa học sterols có tính chất estrogen.

Hạn chế viêm nhiễm

Rau ngót cũng chứa chất ephedrin rất tốt cho những người bị cúm. Nguồn vitamin C trong lá rau ngót thậm chí cao hơn nhiều so với cam hoặc ổi, do đó rau ngót được các nhà khoa học biết đến như là một nguồn cung cấp vitamin C rất cao.

Vitamin C được biết đến như hợp chất chính cơ thể cần thiết trong một loạt quy trình quan trọng giúp nướu răng siêu khỏe mạnh, điều chỉnh nồng độ cholesterol, và miễn dịch.

Ngoài ra, vitamin C trong cơ thể là yếu tố cần thiết để chữa lành vết thương và cải thiện chức năng não để chúng ta đạt được cường độ làm việc tối ưu.

Tăng cường hệ miễn dịch

Lá rau ngót cũng là nguồn vitamin A là tương đối cao. Vitamin A cần thiết cho cơ thể để ngăn ngừa các bệnh về mắt, tăng trưởng tế bào, hệ miễn dịch, sinh sản, và duy trì làn da khỏe mạnh.

Giúp cung cấp canxi

Lá rau ngót có mức canxi rất tốt. Tiêu thụ canxi ít hơn nhu cầu có thể khiến bộ xương kém vững chắc và hoàn thiện, đặc biệt là bệnh loãng xương ở tuổi trẻ, thường xảy ra ở phụ nữ. Cao huyết áp cũng có thể do mức canxi trong máu thấp.

Theo y học cổ truyền, rau ngót có công năng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tăng tiết nước bọt, hoạt huyết hóa ứ, bổ huyết, cầm huyết, nhuận tràng, sát khuẩn, tiêu viêm, sinh cơ. Rau ngót là thang thuốc vừa tăng sức đề kháng của cơ thể, vừa chống lại nguyên nhân bệnh từ bên ngoài xâm hại cơ thể.

Là món canh giải nhiệt

Rau ngót nấu canh với hến, mát và ngọt đậm đà. Phối hợp này lạnh nên cho thêm lát gừng hoặc nên kiêng với người hư hàn.