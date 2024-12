Realty Holdings cùng 22 đại lý miền Trung chuẩn bị ra mắt dự án Quy Nhơn Iconic

Sáng ngày 10/12/2024, tại Quy Nhơn, Realty Holdings ký kết chiến lược cùng 22 đối tác đại lý phân phối bất động sản chiến lược tại miền Trung, chính thức khởi động triển khai bán hàng dự án Quy Nhơn Iconic.

Dự án có quy mô 43,16 ha, được quy hoạch thành một khu đô thị văn minh, hiện đại bậc nhất Quy Nhơn với công viên ven sông lớn nhất dài 2km dọc sông Hà Thanh. Các sản phẩm nền nhà phố, shophouse và biệt thự ven sông lấy cảm hứng kiến trúc Địa Trung Hải tân cổ điển mang đến cho chủ nhân thành đạt sở hữu vị thế xứng tầm.

Quy Nhơn Iconic là khu đô thị tiên phong tại Bình Định hoàn thành các thủ tục pháp lý sau khi các bộ luật mới về BĐS có hiệu lực. Hiện dự án đã được cấp sổ hồng cho giai đoạn 1. Quy Nhơn Iconic được kỳ vọng sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Định, tạo một điểm nhấn về khu đô thị kiểu mẫu, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này đang thu hút ngày càng nhiều dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia và dòng vốn đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Quy Nhơn Iconic trở thành dự án tiên phong tại Bình Định được hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, sẵn sàng ra mắt thị trường

Bình Định đang được xem là thị trường mới giàu tiềm năng của miền Trung với với những tin vui về quy hoạch hạ tầng và tăng trưởng du lịch trong thời gian qua. Sở hữu vị trí chiến lược, Bình Định đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch tầm nhìn đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Bên cạnh bốn loại hình giao thông (đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy) đã hoàn thiện và đồng bộ; trong tương lai gần, khu vực sẽ đón thêm cao tốc Bắc Nam phía Đông (CT01) dự kiến hoàn thành vào năm 2025, siêu dự án Đường sắt cao tốc Bắc – Nam dự kiến hoàn thành 2035 và nâng cấp sân bay Phù Cát thành sân bay quốc tế cấp 4E với công suất tới 5 triệu lượt khách vào năm 2030.

So với các tỉnh thành đã có bề dày phát triển BĐS thì Bình Định vẫn còn khá non trẻ, nhờ vậy thị trường có tiềm năng tăng trưởng lớn. Theo batdongsan.com, giá đất nền tại Bình Định đang ở mức 32,4 triệu/m², tăng 31,7% trong một năm qua. Trong khi đó, giá đất nền trung bình ở Nha Trang là 54 triệu/m²; hay tại khu vực Đà Nẵng là khoảng 74,5 triệu/m². Mặt bằng giá BĐS tại Quy Nhơn hiện chỉ bằng khoảng 30% - 50% so với nhiều thành phố biển miền Trung khác và sẽ tăng trưởng hơn nữa theo tiến độ hoàn thành của các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Với những đòn bẩy về hạ tầng và quy hoạch, Quy Nhơn trở thành điểm đến tiềm năng

Là dòng sản phẩm tiên phong pháp lý trên thị trường, Quy Nhơn Iconic không chỉ mang tới cho khách hàng lựa chọn sống phong cách khác biệt, mà còn hứa hẹn "thổi làn gió mới", tạo động lực cho sức bật mạnh mẽ cho thị trường tiềm năng này trong thời gian tới.

Để xúc tiến việc đưa các sản phẩm mới tới đông đảo khách hàng cả nước, ngày 10/12, Realty Holdings đã ký kết hợp tác với 22 đại lý chiến lược tại miền Trung để phân phối dự án. Đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp đến từ các đơn vị trên sẽ là cầu nối mang tới cho khách hàng những thông tin đầy đủ, minh bạch khi quyết định lựa chọn đầu tư và an cư tại Quy Nhơn Iconic.

Tại dự án này, Realty Holdings chú trọng nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm xây dựng chiến lược -chiến thuật linh hoạt và ứng dụng bộ giải pháp hữu hiệu giúp thúc đẩy thị trường Bình Định nói chung và dự án nói riêng, tạo nền tảng vững chắc cho bước đà đi lên của khu vực này trong thời gian tới.

Realty Holdings là đơn vị cung cấp giải pháp kinh doanh tối ưu trong lĩnh vực bất động sản với các mảng dịch vụ gồm: Nghiên cứu thị trường, Tư vấn phát triển sản phẩm, Phân phối, Tiếp thị và Dịch vụ chăm sóc khách hàng. Realty Holdings đã và đang khẳng định các thế mạnh từ tiềm lực Tài chính vững mạnh tới nguồn Nhân lực chất lượng, giàu kinh nghiệm.

Định hướng đến năm 2030 trở thành đơn vị Kinh doanh Bất động sản số 1 Việt Nam, Realty Holdings đã và đang tham gia sâu rộng vào tất cả các phân khúc của thị trường, từ nhà phố, căn hộ, khu đô thị phức hợp, đến khu nghỉ dưỡng cao cấp quy mô rộng khắp toàn quốc. Cùng với các dự án chất lượng của Chủ đầu tư và sự quy tụ, đồng hành của đông đảo các đơn vị phân phối uy tín, Realty Holdings kỳ vọng kiến tạo hệ sinh thái Bất động sản toàn diện, hiệu quả hàng đầu trên thị trường.