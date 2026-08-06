REE phát hành cổ phiếu ESOP với giá hời

CTCP Cơ Điện Lạnh (mã: REE, sàn HoSE) vừa thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2025

Theo đó, REE sẽ phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động theo mệnh giá là 5 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn nhiều so với thị giá cổ phiếu REE đang giao dịch quanh mức 47.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 7-19/8/2026. Số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm và được giải tỏa dần theo tiến độ. Trong đó, 30% được tự do chuyển nhượng sau 1 năm, 30% tiếp theo sau 2 năm và 40% cuối cùng sẽ được giải tỏa sau 3 năm.

Trước đó, REE công bố danh sách 54 cán bộ nhân viên dự kiến được phân bổ cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó bà Nguyễn Thị Mai Thanh được mua nhiều nhất 191.500 cổ phiếu, Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Thái Bình và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Quyền mỗi người được mua 30.000 cổ phiếu...

Ảnh: REE

REE mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với doanh thu thuần 2.426 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2025. Do tiết giảm 9% giá vốn nên lợi nhuận gộp vẫn tăng 8% lên mức 919 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính kỳ này tăng 55% lên mức 186 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản lãi tiền gửi và cổ tức được chia. Trong khi chi phí tài chính đi ngang còn chi phí bán hàng tăng 59%, lên 49 tỷ đồng. Kết quả, REE báo lãi sau thuế 782 tỷ đồng, tăng 6% so với quý II/2026.

Tính chung nửa đầu năm 2026, REE mang về doanh thu thuần 4.897 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.721 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 11% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của REE ở mức hơn 41.201 tỷ đồng, tăng hơn 1.127 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 4.433 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 3.333 tỷ đồng), bất động sản đầu tư chiếm 2.379 tỷ đồng, hàng tồn kho ghi nhận 1.686 tỷ đồng...

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở mức hơn 2.040 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các dự án nhà máy điện gió với hơn 1.267 tỷ đồng và các dự án thủy điện với gần 595 tỷ đồng. Danh mục đầu tư vào công ty liên kết của REE duy trì quy mô lớn với giá trị hơn 6.260 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại cùng thời điểm ghi nhận 15.525 tỷ đồng, tăng khoảng 240 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó nợ vay và nợ thuê tài chính chiếm 10.195 tỷ đồng, giảm khoảng 650 tỷ đồng so với đầu năm.