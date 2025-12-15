Regal Legend Đồng Hới đồng loạt khởi công hoàn thiện 7 công trình trọng điểm

Lộ diện 7 công trình trọng điểm

Sự kiện đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Regal Legend Đồng Hới khi cùng lúc triển khai 7 công trình mang tính nòng cốt, trải dài từ thương mại – giải trí – du lịch – hạ tầng cư dân đến các sản phẩm nhà ở hạng sang.

Khu thương mại Regal Zone - Trái tim mua sắm bên hồ

Đầu tiên là khu thương mại Regal Zone Dong Hoi rộng hơn 5.000 m² chính thức bước vào giai đoạn thi công sôi động. Dự kiến khai trương vào tháng 6/2026, khu thương mại sẽ quy tụ gần 30 thương hiệu danh tiếng trong các lĩnh vực F&B, thời trang, giải trí. Tầng 1 dành cho Food Court, F&B và mua sắm; tầng 2 là F&B – bar – tiện ích ngoài trời; tầng 3 là Bar Café Sky với tầm nhìn bao trọn mặt hồ. Toàn bộ khu thương mại do Regal Mall vận hành.

Nhạc nước Hồ Bảo Ninh - Show nghệ thuật âm thanh và ánh sáng

Kề đó, Show nghệ thuật Nhạc nước Hồ Bảo Ninh quy mô 1,2ha đã được chính thức khởi công ngày 2/9/2025, hướng đến màn ra mắt vào 30/4/2026. Công trình ứng dụng nghệ thuật thực cảnh – nơi sân khấu, thiên nhiên, ánh sáng và âm thanh được hòa quyện, tái hiện đa sắc văn hóa toàn cầu nhưng vẫn giữ hồn cốt của vùng đất Đồng Hới. Đây được kỳ vọng trở thành show diễn đặc sắc nhất khu vực, tương tự các mô hình thành công tại Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc hay Singapore.

Regal Beach Club - Tổ hợp giải trí, ẩm thực, thể thao biển

Tại khu vực biển Bảo Ninh, tổ hợp giải trí, ẩm thực, thể thao biển - Regal Beach Club gần 4 ha chính thức bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục: bar bãi biển, bể bơi quảng trường, sân khấu sự kiện, khu thể thao biển, rạp chiếu phim ngoài trời… Khi vận hành vào tháng 6/2026, nơi đây được kỳ vọng trở thành tâm điểm vui chơi – ẩm thực - thể thao biển hàng đầu tại khu vực và là điểm đến hấp dẫn thu hút du khách toàn cầu.

Regal Private Club - Thế giới tiện ích của cư dân Regal Homes

Ở mảng tiện ích cư dân, Regal Private Club cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất. Với hai tầng tiện ích cao cấp gồm Bar – Cigar Lounge, phòng Golf 3D, rạp chiếu phim riêng, phòng Game… câu lạc bộ này sẽ mang đến chuẩn sống "nghỉ dưỡng tại gia" cho cư dân Regal Homes. Công trình dự kiến ra mắt vào 30/4/2026.

Dinh thự Tổng Thống - Biểu tượng quyền uy của giới thượng lưu

Trong phân khúc siêu sang, dinh thự Tổng Thống - Casa Signature Villa A-A thuộc bộ sưu tập 38 dinh thự đang được hoàn thiện tinh xảo để ra mắt vào cuối năm 2025. Đây được xem là một trong những biểu tượng quyền uy dành cho giới thượng lưu Việt Nam với giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Căn hộ mẫu tòa nhà phức hợp Novotel Đồng Hới - Điểm lưu trú chuẩn khách sạn 5*

Song song, căn hộ mẫu tòa nhà phức hợp Novotel Đồng Hới đang hoàn tất các hạng mục cuối, chuẩn bị đón khách tham quan từ cuối năm 2025. Đây là căn hộ mẫu thuộc tòa phức hợp khách sạn với 30 tầng, phát triển bởi Regal Homes và vận hành bởi Accor, mang đến chuẩn lưu trú quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại Bảo Ninh.

Hoàn thiện nhà mẫu Miami Villa & Suites - Mô hình đầu tư đa năng

Cuối cùng, nhà mẫu Miami Villa & Suites đã sẵn sàng ra mắt mô hình "ở – kinh doanh – lưu trú" kết hợp với thiết kế nhà phố thương mại 6 tầng. Đây là dòng sản phẩm mở ra hướng tiếp cận mới cho nhà đầu tư tìm kiếm tài sản đa công năng với hiệu suất vận hành linh hoạt. Tầng 1 - kinh doanh thương mại, Tầng 2-4 lưu trú linh hoạt, tầng 5-6 - không gian ở sang trọng cho gia chủ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Thái – Phó Tổng Giám đốc Regal Group nhấn mạnh: "Mỗi công trình là một mảnh ghép quan trọng của hệ sinh thái sống – nghỉ dưỡng – giải trí toàn diện tại Regal Legend. Việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ thể hiện cam kết của chủ đầu tư mà còn là bước đi chiến lược để sẵn sàng đón 30 triệu lượt khách trong năm tới."

Regal Legend - hướng đến một đô thị chuẩn quốc tế

Regal Legend Đồng Hới tọa lạc tại bán đảo Bảo Ninh – trung tâm du lịch nghỉ dưỡng đang phát triển mạnh mẽ của Đồng Hới. Với vị trí tiếp giáp sông Nhật Lệ, biển Bảo Ninh và trục đại lộ Võ Nguyên Giáp, Regal Legend giữ vai trò cửa ngõ du lịch của Đồng Hới, Quảng Trị, đồng thời là điểm dừng chân kết nối các kỳ quan thiên nhiên như Phong Nha – Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng, hệ thống hang động, biển Nhật Lệ và các tuyến du lịch miền Trung.

Trải dài trên quy mô hơn 21 ha với tổng vốn đầu tư vượt 10.000 tỷ đồng, Regal Legend Đồng Hới được định hình như một đại đô thị biển hiện đại, nơi hội tụ đầy đủ các mô hình sống – nghỉ dưỡng – giải trí đẳng cấp quốc tế.

Bên trong khu đô thị, hệ sản phẩm được phát triển phong phú: từ khu nhà ở thương mại thấp tầng, căn hộ hạng sang, khách sạn Novotel tiêu chuẩn quốc tế, khu thương mại mặt hồ sầm uất, đến những dinh thự siêu sang và tổ hợp giải trí – ẩm thực – thể thao biển quy mô. Tất cả được quy hoạch đồng bộ nhằm kiến tạo một điểm đến xứng tầm, nơi du lịch – văn hóa – thương mại và an cư hòa quyện thành một chuẩn mực sống mới tại Bảo Ninh.

Sau hơn 4 năm hình thành, Regal Legend đã trở thành một trong những điểm đến , thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Không chỉ là nơi cư dân về ở và kinh doanh sầm uất, khu đô thị còn phát triển hệ thống sự kiện lễ hội, mua sắm và ẩm thực phong phú, mang phong cách du lịch biển hiện đại và kinh tế đêm.

Bước sang giai đoạn mới, Regal Group định hướng phát triển Regal Legend theo mô hình quốc tế hóa tiêu chuẩn sống với 5 trụ cột: Du lịch – Văn hóa – Ẩm thực – Sức khỏe – Lưu trú hạng sang.

Với việc 7 công trình trọng điểm cùng lúc được khởi công và hoàn thiện, Regal Legend đang bước vào giai đoạn bứt tốc về tiến độ và thiết lập bản sắc riêng của một đô thị biển kiểu mẫu. Một điểm đến, sôi động, giàu trải nghiệm đang dần hiện rõ, mở ra chương mới cho du lịch – kinh tế – đầu tư của thành phố biển trong năm 2026 và những năm tiếp theo.