Resort mới ở Hội An có view “ôm trọn” phố cổ khiến du khách mê mẩn đến check-in sống ảo

Hội An luôn nằm trong top những điểm đến được giới xê dịch chú ý nhất trong dịp nghỉ lễ. Nơi đây tập trung rất nhiều chỗ lưu trú từ bình dân đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của du khách. Nếu cần tìm một chỗ nghỉ với không gian sang trọng quanh khu vực phố cổ, Bay Resort Hoi An sẽ là lựa chọn đáng thử nhất.

Tọa lạc bên bờ sông Hoài thơ mộng, có tầm nhìn rộng mở về Phố Cổ, khu nghỉ dưỡng xinh đẹp này nổi bật với kiến trúc nhà cổ với mảng tường vàng và mái ngói đặc trưng của phố Hội bao năm. Khi đến đây, du khách sẽ hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp sang trọng cùng với không gian đẳng cấp được thiết kế bởi văn phòng kiến trúc lừng danh Scott Brownrigg (Anh Quốc).

Bay Resort Hoian có 128 phòng nghỉ với view hướng sông, hướng vườn và gần khu bể bơi mang theo những câu chuyện riêng biệt để du khách lưu trú thỏa sức lựa chọn. Những căn phòng nhìn ra sông Hoài sẽ cho tầm nhìn hướng thẳng sang khu chợ sầm uất bên sông. Những căn phòng khác hướng ra hai mảng xanh - khu vườn ngăn cách hai dãy phòng theo phong cách tứ hợp viện và khu vườn ngoài sân xanh biếc. Tất cả sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm về một không gian vừa tươi đẹp, vừa sống động nhưng cũng rất bình yên.

Không chỉ có chiếc view “đáng giá”, nội thất bên trong phòng nghỉ với những điểm nhấn hết sức thanh lịch như góc làm việc thoải mái, bộ sofa êm ái, hay hệ thống ánh sáng được bố trí hợp lý cũng là điểm cộng giúp Bay Resort Hoian ghi điểm trong lòng du khách. Sự sắp đặt nội và ngoại thất dường như tình cờ, nhưng lại tinh tế, sang trọng. Mỗi căn phòng ở đây đều được thiết kế đón ánh sáng và gió trời khiến không gian càng thêm cởi mở với tự nhiên.

Ngoài ra, Minibar tại phòng hoàn toàn miễn phí và được thay mới theo ngày với nhiều lựa chọn cho đồ uống và đồ ăn nhẹ cũng sẽ mang đến sự tiện nghi thoải mái nhất với du khách lưu trú.

Nét hấp dẫn khác của Bay Resort Hoian chính là Olah! Pool Bar & Grill nằm bên bể bơi cạnh sông. Đây chính là nơi đón hoàng hôn tuyệt đẹp với tầm nhìn ra phố cổ. Không gian mát mẻ với những hàng cây, bể bơi lớn sẽ cho du khách được tận hưởng không khí trong lành nơi phố Hội. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa ngồi bên dòng sông thơ mộng ngắm ánh nắng chiều, vừa thưởng thức những thức uống thơm ngon mang hương vị đặc trưng của vùng đất Hội An xinh đẹp.

Đi bộ vài bước chân sẽ tới nhà hàng Olive Tree với phong cách Địa Trung Hải độc đáo. Thực đơn kết hợp Âu - Á hấp dẫn với các món ăn được chăm chút tỉ mỉ, giúp nâng tầm thưởng thức của du khách. Bên cạnh các món “signature” như Bò Black Angus Mỹ nướng ăn kèm sốt ngò, khoai tây nghiền và rau củ xào hay Sò điệp Hokkaido áp chảo ăn kèm mỳ ý sốt quế tây,... nhà hàng còn mang đến cho thực khách những món Việt quen thuộc như phở bò hoặc gà thượng hạng.

Không chỉ là một nơi để nghỉ dưỡng đơn thuần, Bay Resort Hoian còn chính là điểm đến chữa lành cho mọi người với Breathe Spa giúp chăm sóc thân tâm và phục hồi năng lượng. Sau một ngày dạo chơi, du khách có thể tới đây để trải nghiệm các bài trị liệu phản xạ liệu pháp (reflexology), phương pháp trị liệu tự nhiên sử dụng những kỹ thuật ấn trên các vùng phản xạ cơ thể trên bàn chân hoặc bàn tay nhằm đem lại sự thư giãn sâu và kích hoạt khả năng tự chữa lành tự nhiên của cơ thể.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, chỉ mất 5 phút đi bộ qua cầu Cẩm Nam là có thể hòa mình vào không gian xinh đẹp của phố cổ Hội An, Bay Resort Hoi An chính là điểm dừng chân lý tưởng để khám phá Hội An ở một “cự ly gần”.

(Tổng hợp)