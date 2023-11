Resorts International (RI) ra mắt Super APP Du lịch công nghệ 4.0

Khi chúng ta muốn dành trọn vẹn thời gian chất lượng bên gia đình và không tốn nhiều công sức để tìm kiếm thông tin chuyến đi, hoặc phải lo lắng những phát sinh kèm theo. Resorts International (RI), một tên tuổi hàng đầu trong ngành du lịch luôn cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời, xóa tan mọi lo ngại về dịch vụ và loại bỏ những tin đồn lừa đảo. Với phương châm đặt uy tín và chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, Resorts International đã chinh phục trái tim của hàng triệu du khách Việt Nam.

Du lịch công nghệ 4.0 không chỉ còn là một ý tưởng, mà nó đã trở thành giải pháp toàn diện hiện thực. Đó chính là nơi bạn có thể tìm thấy tất cả tiện ích cho chuyến nghỉ dưỡng của gia đình bao gồm dịch vụ booking đặt phòng, phương tiện đưa đón, khu vui chơi, giải trí, shopping thời thượng bậc nhất cùng với các ứng dụng tiện ích hỗ trợ du khách đặt vé máy bay nhanh chóng, tiện lợi với giá vô cùng ưu đãi.

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 3570/QĐ-BVHTTDL về việc Phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn". Trong đó có việc hoàn thành nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch nhằm thúc đẩy sự phát triển của các mô hình kinh doanh du lịch trực tuyến và từng bước chuyển đổi sang mô hình thương mại điện tử trong du lịch. Kế đến là thành công trong việc phát triển dữ liệu số trên nền tảng dữ liệu lớn, việc cung cấp dịch vụ quản lý ngành và đáp ứng nhu cầu tra cứu của người dùng trở nên dễ dàng, khi nó tạo nên sự tương tác tốt hơn giữa cơ quan quản lý du lịch ở cấp trung ương và địa phương, cũng như giữa cơ quan quản lý du lịch, doanh nghiệp du lịch, khách du lịch và người dân.

Tới thời điểm này, Resorts International (RI) đã có bước tiến xa hơn và ra mắt Super App Du lịch công nghệ 4.0, một ứng dụng độc đáo có thể cài đặt trên điện thoại smartphone và iPad của bạn. Super App 4.0 tích hợp toàn bộ các ứng dụng, từ hệ thống đặt phòng cho đến dịch vụ vui chơi giải trí thời thượng, đặt vé máy bay nhanh chóng và đa dạng lựa chọn phương tiện đi lại. Đây là ứng dụng hướng tới trải nghiệm "Super" cao cấp dành cho mọi khách hàng.

Các tính năng độc đáo của Super App 4.0 Resorts International dành cho thành viên bao gồm hơn 1 triệu điểm đến, từ hòn đảo thiên đường du lịch đắt đỏ đến những khách sạn cao cấp bậc nhất mang đậm nét kiến trúc Châu Âu. Resorts International hiện đang sở hữu lượng điểm đến lớn nhất vào thời điểm hiện tại.

Về việc phát triển các Super App 4.0, Resorts International đã ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0 để tạo ra các dịch vụ và phân quyền với các phân hệ chức năng cụ thể, nhằm khai thác thông tin từ hệ thống dữ liệu du lịch để đáp ứng mục tiêu của nhiều chủ thể sử dụng trong hệ sinh thái du lịch thông minh, bao gồm hỗ trợ khách du lịch, quản lý du lịch của nhà nước, quản lý điểm đến thông minh và quản lý doanh nghiệp thông minh.

Resorts International cho biết thêm "Phát triển du lịch công nghệ 4.0 đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới của Nhà nước và song song đó vẫn góp phần nâng cao tiềm lực phát triển của du lịch Việt Nam, biến du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn và đảm bảo phát triển bền vững cũng như hội nhập quốc tế."

So sánh với cách thức đi du lịch truyền thống, việc tự mình tìm hiểu thông tin về điểm đến, tiện ích và phương tiện di chuyển có thể tốn nhiều thời gian và công sức. Thậm chí khách hàng còn phải mất vài ngày hoặc thậm chí cả tuần để tìm hiểu và đặt tour du lịch. Nhưng với Super App 4.0 của Resorts International, mọi thứ trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Ngay cả đối với những khách hàng không am hiểu về công nghệ, Super App 4.0 của Resorts International đã sẵn sàng hỗ trợ,hướng dẫn tận tình từ trợ lý riêng cho gia đình đến từ chuyên viên chăm sóc khách hàng nhiều năm kinh nghiệm. Hệ thống sẽ luôn đồng hành cùng du khách, luôn báo thức những ngày quan trọng của gia đình, cũng như thiết kế các tour du lịch riêng biệt, theo nhu cầu và thói quen cụ thể của từng gia đình.

Resorts International (RI) cam kết liên tục đổi mới, cập nhật các ứng dụng công nghệ thông minh vào hệ thống dịch vụ nhằm nâng cấp trải nghiệm du lịch, mua sắm, vui chơi, giải trí đảm bảo mỗi chuyến đi nghỉ dưỡng của gia đình bạn sẽ đầy ắp tiếng cười và lưu trữ kỷ niệm không thể quên. Super App 4.0 của RI hứa hẹn mở ra một thế giới mới với vô vàn ứng dụng và tiện ích cho thành viên, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới, phát triển nền tảng du lịch công nghệ 4.0 trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn tương lai của ngành du lịch Việt Nam.

