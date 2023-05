Review nhanh chức năng tự soạn thảo văn bản của Google Docs: tự tin bịa chuyện, chưa xứng tầm AI của Google

The opening of the online store is expected to be a boon for Apple, as it will make it easier for Vietnamese consumers to purchase its products. It is also expected to boost Apple's brand awareness in Vietnam and help the company attract new customers.

Dịch:

Việc mở cửa hàng trực tuyến được mong đợi sẽ mang về nhiều lợi ích cho Apple, khi nó giúp khách hàng Việt mua hàng dễ dàng hơn. Nó cũng tăng độ phủ của nhãn hiệu Apple tại Việt Nam và giúp công ty thu hút thêm khách hàng mới.