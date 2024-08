Right Property: Dòng sản phẩm định nghĩa “cuộc chơi” trên thị trường BĐS

Thị trường tái khởi động trên "đường ray" pháp lý mới

Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 – ba bộ luật "đinh" của thị trường bất động sản đã chính thức có hiệu lực từ 1/8, sớm hơn 5 tháng so với thời điểm được quyết định trước đó.

Các chuyên gia nhận định, hành lang pháp lý mới là trợ lực rất lớn, tạo nên "đường ray" định hình để thị trường tái khởi động, vận hành trở lại một cách minh bạch, lành mạnh, bền vững hơn sau giai đoạn trầm lắng.

Mặt khác, một thời gian dài thiếu vắng nguồn cung trong khi nhu cầu thực đối với bất động sản vẫn luôn thường trực khiến các quy định tác động trực tiếp đến nguồn cung được nhà đầu tư theo dõi sát sao.

Đáng chú ý nhất là quy định siết chặt phân lô bán nền tại Luật Kinh doanh bất động sản 2023. Theo đó, đối với các dự án có đất thuộc đô thị loại III trở lên và thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Đất đai, chủ đầu tư sẽ không được phép phân lô bán nền mà phải xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch sau đó mới được phép chuyển nhượng. Trong ngắn hạn, điều này sẽ khiến nguồn cung bất động sản đô thị tại các thành phố bị chững lại, do chủ đầu tư cần thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ theo khung pháp lý mới, thậm chí, phải chuẩn bị nguồn lực lớn hơn để đầu tư dự án.

Bên cạnh đó, theo Luật Đất đai 2024, việc định giá đất theo nguyên tắc thị trường đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp cần có tài chính mạnh để đảm bảo tốc độ thực hiện triển khai dự án. Tuy nhiên, quy định này sẽ khiến nền giá bất động sản có xu hướng tăng lên ở một số địa phương, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng, chi phí đầu tư tăng kéo theo giá bất động sản thành phẩm tăng lên, do việc kết chuyển chi phí vào giá thành. Như vậy, các dự án được giao đất và hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước 1/8 đang chiếm ưu thế hơn khi sở hữu mặt bằng giá tốt hơn, thậm chí có thể là căn cứ để định giá cho các dự án phát triển trong tương lai.

Theo quan sát, sau nhiều thăng trầm của thị trường bất động sản, hiện nay các nhà đầu tư đang dần trở nên khắt khe hơn trong việc lựa chọn sản phẩm để đầu tư. Giới chuyên gia nhận định, một sản phẩm chuẩn (Right Property): đúng pháp lý, đúng tiềm năng, đúng thị hiếu hướng đến yếu tố an toàn - hiệu quả - bền vững sẽ là tiêu chí để nhà đầu tư quyết định "xuống tiền".

Thứ nhất đúng pháp lý là các sản phẩm đã có sổ đỏ, các sản phẩm đấu giá, đủ điều kiện kinh doanh. Thứ hai đúng tiềm năng là sản phẩm có giá tốt, tại những vị trí/địa phương có tăng trưởng kinh tế tốt, có quy hoạch tương lai về hạ tầng, đường xá. Thứ ba đúng thị hiếu là bất động sản được quy hoạch bài bản, tiện ích đầy đủ và có tính thẩm mỹ.

Chỉ dấu sản phẩm Right property tại thành phố Thái Bình

Tọa lạc tại tâm điểm đô thị mới phía Nam TP. Thái Bình, dọc trục đường trung tâm Lê Quý Đôn, Glory Downtown (Dự án khu du lịch thương mại và khu nhà ở thương mại tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) là dự án tiên phong phát triển mô hình Phố thương mại công viên của khu vực. Với quy mô 1.62ha, 128 sản phẩm shophouse tại dự án đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và trở thành điểm sáng nguồn cung của thị trường bất động sản Thái Bình khi sở hữu trọn bộ các tiêu chí của một sản phẩm "Right Property".

Tiêu chí tiên quyết là đúng pháp lý, Glory Downtown sở hữu quỹ đất ở đô thị được đấu giá, đã giải phóng mặt bằng gọn gàng và giao đất trước 1/8. Đặc biệt, theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản mới, quỹ đất giới hạn của Glory Downtown càng trở nên khan hiếm trong bối cảnh Thái Bình đang là đô thị loại II, hướng đến trở thành đô thị loại I vào năm 2025. Lợi thế pháp lý vững vàng, sở hữu lâu dài của dự án không chỉ đảm bảo là kênh tích sản an toàn mà còn mang tới tiềm năng khai thác vô hạn cho chủ sở hữu.

Glory Downtown hội tụ đủ yếu tố của sản phẩm "Right Property"

Tại tiêu chí tiếp theo, 128 sản phẩm của Glory Downtown được đánh giá là "đúng tiềm năng" khi đón đầu quy hoạch mở rộng trung tâm TP Thái Bình theo quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Hạ tầng đô thị phát triển hiện đại, sầm uất, quy hoạch dần hiện hữu đang là minh chứng rõ nét cho tiềm năng tăng giá của Glory Downtown.

Đặc biệt, dự án còn sở hữu tiềm năng tăng giá rõ nét khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước 1/8, đồng nghĩa với việc sở hữu mặt bằng giá tốt hơn so với các dự án phát triển trong tương lai tại khu vực.

Không chỉ vậy, các sản phẩm tại Glory Downtown gói trọn tâm huyết của chủ đầu tư khi được chăm chút tỉ mỉ từ kiến trúc hiện đại tối ưu công năng, cảnh quan xanh len lỏi trong từng góc khuôn viên tới hàng loạt tiện ích nội khu như sân vườn tiểu cảnh bốn mùa hoa, hệ thống máy tập thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em...và cả toà trung tâm thương mại 7 tầng được quy hoạch trong khuôn viên dự án.

Đặc biệt, sự xuất hiện hàng cọ Mỹ xanh mát cùng tầng tầng lớp lớp hoa ban Tây Bắc thơ mộng đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật sống động tại Glory Downtown, đáp ứng tiêu chí "thị hiếu" của một sản phẩm "Right Property".

Tất cả những yếu tố "Right Property" hội tụ tại Glory Downtown Thái Bình được đại diện chủ đầu tư khẳng định sẽ mang tới cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả và bền vững cho nhà đầu tư. Đó cũng là lý do dự án nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư trong bối cảnh sóng bất động sản đang đổ về Thái Bình nhờ sức hút đầu tư FDI và những tiềm năng đang dần được chứng thực tại đây./.