Rộ tình trạng làm sổ đỏ giả ở Tây Nguyên

Đối tượng Huỳnh Văn Cảnh tại phiên toà

Đa dạng chiêu thức

Theo ông Đinh Xuân Tâm - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Kon Tum, thời gian qua chi nhánh đã phát hiện nhiều sổ đỏ bị làm giả.

Điển hình, đầu tháng 1/2023, Công an TP.Kon Tum đã khởi tố vụ án " Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức ", và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại phường Duy Tân, thành phố này.

Theo thông tin ban đầu, tháng 9/2021, Ung Viết Tâm (34 tuổi), Bế Thị Hồng Nhung (30 tuổi, vợ Tâm) và Bế Thị Hường (39 tuổi, chị ruột Nhung, cùng trú huyện Đăk Tô) sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ ) giả để cầm cố, vay của hai người ở TP.Kon Tum 250 triệu đồng.

Một vụ khác, ngày 23/12/2022, bà Chu Minh Diệu (34 tuổi, trú TP.Kon Tum) đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Kon Tum cung cấp thông tin và trình sổ đỏ số CL946202 với nội dung được Sở TN&MT tỉnh Kon Tum cấp ngày 8/11/2017, do bà Phạm Thị Luyên (34 tuổi, trú phường Ngô Mây, cùng thành phố) đứng tên. Bà Diệu đã được bà Luyên uỷ quyền quản lý, sử dụng và định đoạt quyền sử dụng diện tích đất thể hiện ở sổ đỏ trên.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Kon Tum xác định sổ đỏ do bà Diệu trình, đứng tên Phạm Thị Luyên là giả. Ngay sau đó, cơ quan này đã lập biên bản thu giữ sổ đỏ trên.

3 đối tượng cùng trú Ia Trok tại cơ quan công an. Ảnh Công an tỉnh Gia Lai

Tình trạng này cũng xảy ra nhiều ở Gia Lai. Mới đây, Công an huyện Ia Pa đã bắt tạm giam Rchăm H’Đuy (48 tuổi); Kpă H’Khai (49 tuổi) và Siu H’Loanh (51 tuổi), cùng trú Ia Trok, huyện Ia Pa về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4-11/2022, 3 đối tượng trên thông qua mạng xã hội facebook thuê các đối tượng làm giả 9 sổ đỏ với danh nghĩa UBND huyện Ia Pa cấp, 1 căn cước công dân mang tên Rchăm H’Đuy.

Sau đó, các đối tượng sử dụng 7 sổ đỏ đem thế chấp cho 1 cá nhân và 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để vay số tiền 355 triệu đồng. Khi đến hạn trả nợ, các đối tượng không trả nên bị hại đã trình báo với cơ quan công an. Qua điều tra, xác minh, công an phát hiện số sổ đỏ trên làm giả. Công an huyện Ia Pa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Giả chữ ký lãnh đạo huyện

Ngày 6/12/2022, TAND tỉnh Kon Tum đưa ra xét xử và tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù giam về tội giả mạo trong công tác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Huỳnh Văn Cảnh (Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi, Kon Tum).

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2015-2019, Huỳnh Văn Cảnh (43 tuổi) giữ chức Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi. Cảnh được giao đo đạc bản đồ, trích đo hồ sơ địa chính thửa đất; thống kê, kiểm kê đất đai; chỉnh lý biến động đất đai; lập hồ sơ thủ tục cấp sổ đỏ tại nhiều xã trên địa bàn.

Lợi dụng chức vụ được giao, Cảnh đã tự ý cập nhật thông tin của người dân, thông tin về thửa đất vào phôi sổ đỏ rồi giả chữ ký của lãnh đạo UBND huyện Ngọc Hồi. Sau đó, Cảnh mang sổ đỏ giả đến bộ phận văn thư thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Ngọc Hồi đóng dấu rồi giao cho người dân. Bằng thủ đoạn trên, Cảnh đã làm giả 16 sổ đỏ để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng.

Sổ đỏ bị làm giả được Chi nhánh VP ĐKĐĐ TP.Kon Tum phát hiện

Một vụ việc khác làm chấn động TP.Kon Tum khi Hồ Thị Hạnh (SN 1973, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Kon Tum) bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hai hành vi “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, trong quá trình đăng ký đất đai, công chứng các hợp đồng, giao dịch về đất đai, nhà ở, cán bộ Chi nhánh đất đai TP.Kon Tum và người dân đã phát hiện hai trường hợp sổ đỏ có dấu hiệu giả mạo mang tên bà Hạnh.

Phát hiện vụ việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Kon Tum đã thu giữ các bộ hồ sơ liên quan đến sổ đỏ có dấu hiệu làm giả. Vụ việc được phát hiện, người đứng tên hai sổ đỏ trên là bà Hồ Thị Hạnh đã rời khỏi nơi cư trú, không đến Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Kon Tum làm việc. Sau khi lực lượng Công an TP.Kon Tum phát đi thông báo truy tìm, bà Hạnh đã xin về địa phương để thú nhận hành vi phạm tội.