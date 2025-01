Rộ tour đi Bangkok xem chung kết bóng đá Việt Nam - Thái Lan

Rộ tour đi xem bóng đá

Với tour thuê chuyến (charter) đi Thái Lan về Việt Nam trong ngày, không có lưu trú. Giá tour đi về trong ngày có nhiều mức, từ dao động từ 5-7 triệu đồng/người. Thậm chí, trên mạng xã hội cũng rao bán tới gần 12 triệu đồng cho lịch trình 2 ngày 5-6/1.

Các mức giá này tùy thuộc hạng ghế, hãng hàng không khai thác chuyến bay, đơn vị lữ hành, nơi cung cấp dịch vụ ăn uống...

Lịch trình và các dịch vụ được cung cấp như sau: Khách xuất phát từ Hà Nội, TPHCM đi Bangkok ; ăn trưa tại Bangkok, đến sân vận động nhân vé vào xem chung kết. Sau trận bóng đá, khách đi chuyển ra sân bay và đi chuyến bay khứ hồi Bangkok - Hà Nội, TPHCM, kết thúc tour.

Các tour đi Thái Lan cổ vũ đội tuyển bóng đá đang hút khách. Ảnh: Trọng Tài.

Đại diện một đơn vị lữ hành có chi nhánh Hà Nội cho biết, công ty này dự kiến sẽ phục vụ hàng nghìn khách, tương đương với gần 30 đoàn khởi hành từ hai đầu Hà Nội và TPHCM đến Thái Lan để cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong tối 5/1, trên vận động Rajamangala tại Bangkok . Cuối ngày 3/1, vé tham gia tour cổ vũ bóng đá của đơn vị này đã gần hết.

Theo tìm hiểu, đơn vị lữ hành sẽ có chuyến bay charter khởi hành từ Hà Nội và một chuyến charter từ TPHCM đến Thái Lan đi về trong ngày. Ngoài ra, các tour thường khác như: Tour charter (3 ngày 2 đêm) từ ngày 4-6/1, trọn gói từ 14 triệu đồng, tour thường (3 ngày 2 đêm), khởi hành ngày 5-7/1, trọn gói từ 15 triệu đồng; tour thường (4 ngày 3 đêm) khởi hành ngày 3-6/1 và 4-7/1, giá gần 16 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, mức giá này cao gấp 2 lần so với tour du lịch thường ngày bán phổ biến trên các kênh du lịch, ứng dụng đặt tour.

Hình ảnh quảng cáo một tour đi cổ vũ bóng đá phổ biến. Ảnh: Facebook.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông T - đại diện một đơn vị lữ hành có gần 10 năm khai thác tour du lịch Thái Lan, có trụ sở tại TP HCM - cho biết, đơn vị đang triển khai các tour đi xem ASEAN Cup 2024 tại Thái Lan gồm 1 ngày (giá 10 triệu đồng, đi về trong ngày và không ngủ qua đêm), 3 ngày (12 triệu đồng) và 4 ngày (14 triệu đồng).

“Mặc dù nhiều người săn vé xem chung kết ASEAN Cup 2024 nhưng so với những mùa giải trước thì lượt tour bán ra bên tôi chỉ bằng 70% so với trước. Đa phần là do ảnh hưởng từ việc kinh tế khó khăn, khiến một số cổ động viên cắt giảm chi tiêu, không còn mạnh dạn đi nước ngoài cổ vũ nữa”, ông T. nói và chia sẻ thêm rằng cùng với việc đi cổ vũ bóng đá, nhiều cổ động viên còn kết hợp đến một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bangkok như chùa Wat Arun, chùa Wat Yanaw, bãi biển Jomtien, chợ nổi 4 miền, tượng phật bốn mặt, chùa Wat Arun…

Hàng không tăng chuyến, bay tàu to

Cùng với các tour lữ hành, số lượng đặt vé máy bay đi Thái Lan trong khoảng thời gian diễn ra trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 tại Thái Lan, vé máy bay của các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet một số khung giờ đã “ cháy vé”.

Số lượng đặt vé máy bay đi Thái Lan trong khoảng thời gian diễn ra trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 tại Thái Lan tăng cao, một số khung giờ đã hết vé. Ảnh: Lộc Liên.

Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết sẽ đưa vào khai thác hai máy bay thân rộng hiện đại nhất là Airbus A350 và Boeing 787 để phục vụ các cầu thủ, cổ động viên và hành khách. Trong đó, ngày 3,5,6/1 sẽ có chuyến VN610, VN611 chặng Hà Nội - Bangkok; ngày 5,6/1 có chuyến VN600, VN601 chặng TPHCM - Bangkok.

Hiện tại, Vietnam Airlines đang khai thác hàng ngày 3 chuyến bay giữa Hà Nội - Bangkok và 4 chuyến bay giữa TPHCM - Bangkok. Trong vài ngày tới, hãng này cho biết sẽ theo dõi nhu cầu đi lại của người hâm mộ để tăng chuyến hoặc chuyển khai thác tàu thân rộng để tăng hiệu suất chuyên chở.

Vietnam Airlines sẽ dùng máy bay Airbus A350 và Boeing 787 để chờ cầu thủ, cổ động viên và hành khách trong các ngày diễn ra chung kết ASEAN Cup 2024 tại Bangkok. Ảnh: VNA.

Theo khảo sát, giá vé máy bay từ Hà Nội, TPHCM đến Bangkok trong các ngày 3-6/1 của Vietnam Airlines ở mức 7,5-10 triệu đồng/vé khứ hồi, tùy hạng ghế. Tương tự, vé máy bay từ Việt Nam đến Bangkok của Bamboo Airways cũng dao động trong khoảng gần 10 triệu đồng/vé khứ hồi, tùy hạng ghế. Tầm giá này cao hơn nhiều so với dải giá 6-8 triệu đồng/vé khứ hồi ngày thường của hai hãng.

Hãng hàng không Vietjet cho biết sẽ bay thẳng Bangkok với hơn 8 chuyến/ngày từ TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Phú Quốc. Đáng chú ý, hãng này đã nâng mức giá lên khoảng 9,4 triệu đồng/vé khứ hồi. Trước đó, giá vé máy bay của chặng bay này ngày bình thường dao động trong khoảng 2,7-3,5 triệu đồng/vé khứ hồi.