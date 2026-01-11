Robot hình người biểu diễn võ thuật ngày càng đáng sợ, con người liệu còn cơ hội nếu số phận quyết định trong võ đường

Trong nhiều năm, khi nhắc đến viễn cảnh máy móc đối đầu con người, phần lớn các kịch bản đều gắn liền với chiến tranh công nghệ cao, nơi súng đạn, bom mìn và những loại vũ khí hủy diệt hiện đại quyết định cục diện.

Ở đó, con người bằng xương bằng thịt gần như không có cơ hội trước những cỗ máy không mệt mỏi, không sợ hãi và có khả năng tính toán vượt trội. Tuy nhiên, ngay cả trong một giả định có phần phi lý hơn, khi cuộc đối đầu chỉ được quyết định bằng những cú đấm và đá tay không, cán cân sức mạnh dường như vẫn nghiêng hẳn về phía robot.

Một đoạn video mới do tập đoàn công nghiệp Trung Quốc Unitree công bố đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ toàn cầu. Nhân vật chính là robot hình người H2, cao gần 1,8 mét, với thân hình mảnh khảnh nhưng lại sở hữu khả năng vận động đáng kinh ngạc.

Trong video, H2 thực hiện những cú đá trên không với độ chính xác cao, phá nát các quả dưa hấu được treo ở độ cao vượt quá tầm đầu người, đồng thời tung ra những cú đấm đủ mạnh để làm các bao cát nặng quay tròn. Những hình ảnh này không chỉ gây ấn tượng về mặt kỹ thuật mà còn gợi lên cảm giác bất an về tiềm năng sức mạnh thể chất của robot trong tương lai.

Theo Unitree, H2 là phiên bản kế nhiệm của mẫu G1 từng gây tiếng vang trước đó. So với người tiền nhiệm, H2 có kích thước lớn hơn, khả năng thăng bằng tốt hơn và chuyển động linh hoạt hơn.

Những cải tiến này cho phép robot thực hiện các chuỗi động tác phức tạp, mô phỏng khá sát các kỹ thuật võ thuật của con người. Trong bối cảnh đó, không khó hiểu khi nhiều người đặt câu hỏi rằng nếu số phận nhân loại được quyết định trong một võ đường, liệu con người có còn cơ hội chiến thắng.

Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của H2 cũng làm dấy lên một vấn đề khác: vì sao các công ty robot, đặc biệt là tại Trung Quốc, lại tỏ ra đặc biệt hứng thú với việc huấn luyện robot hình người học võ thuật. Chỉ một thời gian ngắn trước đó, công ty EngineAI cũng đăng tải đoạn video cho thấy robot T800 đá vào bụng chính giám đốc điều hành của mình, như một cách phô diễn sức mạnh và độ chính xác.

Trong khi đó, những ứng dụng thiết thực hơn của robot hình người, như hỗ trợ việc nhà, chăm sóc người cao tuổi hay giúp đỡ trong các công việc đòi hỏi sự tinh tế, lại ít được nhấn mạnh trong các màn giới thiệu.

Hình ảnh một robot có thể xoay người trên không và tung cú đá uy lực rõ ràng thu hút sự chú ý mạnh mẽ hơn so với việc cúi xuống nhặt một chiếc tất hay gấp quần áo, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó phản ánh đúng nhu cầu thực tế của xã hội.

Thực tế cho thấy, dù hàng tỷ USD đang được đầu tư vào lĩnh vực robot hình người, những thách thức cốt lõi vẫn nằm ở khả năng thao tác linh hoạt với các vật thể đa dạng và thích nghi với môi trường luôn thay đổi của thế giới thực. Võ thuật, về bản chất, là tập hợp các động tác được chuẩn hóa và có thể lập trình sẵn. Ngược lại, các công việc đời thường lại đòi hỏi sự linh hoạt, khả năng phán đoán tình huống và xử lý những chi tiết nhỏ, điều mà robot hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, dù các robot như H2 có thể khiến con người choáng ngợp bằng những cú đấm và đá đẹp mắt, viễn cảnh chúng trở thành trợ thủ đắc lực trong đời sống hằng ngày vẫn còn khá xa. Khả năng thương mại hóa ở mức giá phù hợp với người tiêu dùng phổ thông cũng là một dấu hỏi lớn.

Trong một kịch bản giả tưởng nơi robot quay lại chống lại con người, rõ ràng chúng sẽ cần nhiều hơn là những kỹ năng võ thuật để thực sự trở thành mối đe dọa toàn diện. Sự thống trị, nếu có, nhiều khả năng sẽ đến từ trí tuệ nhân tạo, khả năng tự học và kiểm soát các hệ thống phức tạp, thay vì những cú đá vòng cầu trong võ đường.

Và có lẽ, như một đoạn video lan truyền cho thấy một người điều khiển robot G1 từ xa để rồi bị chính cỗ máy này đá trúng vùng nhạy cảm, mối nguy lớn nhất không nằm ở sức mạnh của robot, mà ở cách con người sử dụng và phô diễn công nghệ của chính mình.



