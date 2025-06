Robot hình người tỉ thí võ đài: Các kỹ thuật phức tạp như đấm móc, đá xoay và tự bật dậy được thực hiện

Theo The Times, sự kiện độc đáo này diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Thượng Hải. Loạt trận đấu Mecha Fighting Series diễn ra trong khuôn khổ Cuộc thi Robot Thế giới do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tổ chức vào ngày 25/5. Đây là lần đầu tiên robot hình người được đưa lên sàn đấu kickboxing chuyên nghiệp, đánh dấu bước ngoặt mới trong lĩnh vực thể thao robot. Bốn robot Unitree G1, mỗi con cao khoảng 132 cm và nặng 35 kg, do công ty công nghệ Unitree Robotics (Trung Quốc) phát triển đã tham gia cuộc tỉ thí này.

Đây là lần đầu tiên robot hình người được đưa lên sàn đấu kickboxing chuyên nghiệp. (Ảnh MSN)

Các huấn luyện viên điều khiển robot từ xa bằng cần điều khiển và trận đấu được phát sóng trên CCTV. Trong mỗi hiệp đấu kéo dài 2 phút, các robot hình người phải thực hiện nhiều kỹ thuật phức tạp như đấm thẳng, đấm móc, đá xoay và tự bật dậy sau khi bị ngã. Nếu một robot không thể đứng dậy trong vòng 8 giây, sẽ bị xử thua theo luật knock-out.

Màn trình diễn của những cỗ máy kim loại đã khiến khán giả vô cùng thích thú. Robot di chuyển linh hoạt với tốc độ đáng kinh ngạc, tung ra những cú đấm và đá phối hợp nhịp nhàng. Mặc dù các đòn đánh trông giống như những cú đẩy nhẹ hơn là những cú đánh thực sự, chúng vẫn thể hiện sự cân bằng và tốc độ ấn tượng. Tuy nhiên, một người dùng mạng xã hội đã hài hước bình luận: "Điều khiến tôi bối rối nhất là trọng tài trên võ đài."

Sự kiện này nằm trong nỗ lực nhằm thử nghiệm và giới thiệu khả năng ngày càng phát triển của AI và robot trong môi trường năng động. Các robot đã thể hiện khả năng di chuyển linh hoạt và ra đòn chính xác. Khán giả được chứng kiến những màn so tài đầy kịch tính giữa các cỗ máy.

Việc robot có thể tham gia boxing cho thấy sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo và công nghệ chế tạo robot. Đây cũng là minh chứng cho sự đầu tư mạnh mẽ của Trung Quốc vào lĩnh vực này.

Đây là lần đầu tiên một trận đấu boxing giữa các robot được tổ chức tại Trung Quốc. (Nguồn: The Times)

Tuy nhiên, bên cạnh sự hào hứng, những sự cố liên quan đến robot gần đây cũng làm dấy lên mối lo ngại về an toàn AI và rủi ro tiềm ẩn của robot tiên tiến. Đầu năm nay, một video lan truyền cho thấy robot Unitree phản ứng dữ dội với người điều khiển trong một buổi trình diễn.

Trong một sự việc khác tại Lễ hội mùa xuân ở Thiên Tân (Trung Quốc) hồi tháng 2, một robot được cho là đã lao vào đám đông khiến nhiều người hoảng sợ. Thêm vào đó, một sự cố gần đây tại nhà máy của Tesla ở Texas (Mỹ), nơi một robot bị cáo buộc làm bị thương một công nhân, càng làm gia tăng mối quan tâm về vấn đề này. Các chuyên gia chỉ ra rằng lỗi phần mềm và thử nghiệm không đầy đủ là những nguyên nhân phổ biến. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong quá trình phát triển AI.

(TheoThe Times, MSN)