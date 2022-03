Rolls Royce - giấc mơ của biết bao quý ông nhưng gắn liền với câu chuyện buồn của nhiều doanh nhân Việt

Rolls Royce là một trong những hãng xe đắt đỏ nhất thế giới. Nếu như siêu xe đại diện cho sức mạnh, tốc độ thì các mẫu xe Rolls Royce là đỉnh cao của sự xa xỉ, một tác phẩm nghệ thuật có thể lăn bánh trên đường và đem lại cho người ngồi bên trong trải nghiệm đỉnh cao.



Ảnh minh hoạ. Nguồn: AutoPro.

Tất nhiên, xe Rolls Royce cũng như các xe bình tường, đều có mức giá khởi điểm. Tuy nhiên, khách hàng mua xe Rolls Royce thường sẽ cấu hình chiếc xe của mình theo sở thích, thói quen, theo phong cách sống của họ.

Trên thực tế, Rolls Royce gần như không bao giờ giới thiệu giá khởi điểm vì chắc chắn những người có đủ tiền sở hữu Rolls Royce thì không bao giờ mua một chiếc xe mặc định.



Dù đắt đỏ, xa xỉ là thế nhưng doanh số bán xe Rolls Royce vẫn liên tục tăng. Năm 2019, công ty bán được 5152 chiếc xe mới. Chiếc Rolls Royce đắt nhất từng được sản xuất là chiếc Sweptail, nó được làm trong vòng 4 năm và được cho là có giá 13 triệu USD, và chỉ có 1 chiếc duy nhất trên thế giới.

Đẳng cấp chơi Rolls Royce tại Việt Nam

Cá nhân hoá (Bespoke) là đặc sản của Rolls Royce. Khi một chiếc Rolls Royce ra mắt ở nơi nào đó trên thế giới, sẽ không có gì ngạc nhiên khi một lần nữa được thấy một phiên bản duy nhất tiếp tục xuất hiện.

Hãng xe Anh không tạo ra những sản phẩm giống nhau, mỗi chiếc xe ra đời luôn được định nghĩa bằng một cái tên riêng gắn liền với chủ sở hữu thực sự. Nếu như ở thị trường quốc tế, khi cá nhân hoá, chủ sở hữu thường chỉ chọn các hình ảnh gắn liền với cuộc sống của họ để thuê, khắc lên chiếc xe hàng trăm nghìn USD.

Song nhu cầu của khách hàng Việt Nam thường đòi hỏi hơn thế. Họ muốn chiếc xe hàng chục tỷ đồng chứa đựng cả một câu chuyện về cuộc sống và sự nghiệp của chính họ.

Đó sẽ phải là một chiếc xe hợp mệnh, hợp tuổi và đương nhiên mang lại nhiều may mắn cho chủ nhân. Để làm được điều này các nhà phân phối phải mất rất nhiều thời gian để nắm được câu chuyện thành công của khách hàng, từ khi khởi nghiệp đến khi đứng trên đỉnh vinh quang.

Chính vì vậy khách hàng đến với Rolls Royce họ không vì bất kỳ thông số kỹ thuật nào. Ở đó chỉ có cuộc thương thảo giữa tiền và những chiếc xe biết kể chuyện.

Ví như phiên bản bespoke của chiếc Rolls Royce Phantom phiên bản Hoà bình Vinh Quang. Về Việt Nam từ 2016, đây được xem là mẫu xe đắt nhất Việt Nam, xấp xỉ 100 tỷ đồng. Chiếc xe này từng được bình chọn là một trong những Rolls Royce bespoke đẹp nhất năm 2016 với nội thất lấy hình ảnh chủ đạo là Ông Ba Mươi. Trên xe còn có chữ H trên đường coachline tượng trưng cho tình yêu mà chủ xe dành cho người vợ của mình.

Điểm đặc biệt để nhận diện Rolls-Royce Phantom Hoà bình Vinh Quang là màu sơn nâu, đi kèm đường kẻ dọc thân và logo chữ H cách điệu ở phần đầu. Nguồn: AutoPro.

Hay như chiếc Rolls Royce Phantom Mặt Trời Phương Đông (43 tỷ đồng) có thiết kế đặc biệt với logo của xe là biểu tượng Mặt Trời được ghép từ 6 chữ M. Chữ M là viết tắt của money (tiền) trong khi số 6 cũng mang ý nghĩa tiền tài theo văn hoá phương Đông.

Trong chiếc Rolls Royce Phantom Mặt Trời Phương Đông còn xuất hiện dòng chữ "Connected to Sucess" (tạm dịch là "liên kết với thành công" nằm trên hộc đựng đồ ở bảng táp-lô

Một trong những mẫu xe Rolls Royce nổi bật ở Việt Nam có thể kể đến như chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng của một chủ tịch tập đoàn lớn. Chiếc Phantom mang biển số lặp đều 13388 cũng như màu sơn ngoại thất 2 tông màu hay đường coachline gắn logo biểu tượng trống đồng độc đáo.

Ảnh: AutoPro.

Thời điểm được bàn giao năm 2015, xe có giá 51 tỷ đồng. Đây chính là chiếc đầu tiên trong bộ sưu tập 6 chiếc thuộc ấn bản Đông Sơn dành riêng cho đại gia Việt gồm Lửa thiêng (Sacred Fire), Thủy triều (Wave), Thần núi (God of Mountain), Ngân vũ (The Money Rain), Phù sa (sông Hồng - Alluvium) và Mẹ Âu Cơ (Au Co Mother).

Có thể nói, Rolls Royce không chỉ bán xe mà bán cả câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của ai đó đủ sức chi trả hàng chục tỷ đồng cho một mặt hàng ít người có thể với tới.



Doanh nhân Việt sở hữu Rolls Royce nhưng lại gặp tai hoạ bất ngờ

Những mẫu xe Rolls Royce của các doanh nhân thường được cấu hình lại để hợp mệnh, hợp tuổi và đương nhiên mang lại nhiều may mắn cho chủ nhân. Song một số đại gia Việt lại không gặp may sau khi sở hữu siêu xe đắt đỏ này.



1. Khải Silk - Vụ bê bối sử dụng hàng Tàu gắn mác ''Made in Việt Nam''

8/2007 chiếc Rolls Royce Phantom đầu tiên được nhập về Việt Nam thuộc sở hữu của ông Hoàng Hải, cựu Chủ tịch tập đoàn Khải Silk. Đây được xem như ''phát súng'' đầu tiên cho phong trào chơi siêu xe sang của giới đại gia Việt.

Thời điểm đó chủ nhân của chiếc xe phải chi đến 1 triệu USD (tương đương 16 tỷ đồng năm 2007) để sở hữu mẫu xe sang này.

Doanh nhân Khải Silk và chiếc Rolls-Royce Phantom huyền thoại

Dường như khi sở hữu chiếc xe này, gia chủ không gặp nhiều may mắn. Năm 2017, Khải Silk dính phải bê bối bán khăn lụa ''Made in China'', bóng dáng cửa hàng tơ lụa Khaisilk không còn xuất hiện trên thị trường. Ngay sau đó các dự án khách sạn, nhà hàng cũng được chuyển quyền quản lý cho tập đoàn khách sạn quốc tế.

Trước khi bán nhà, ông chủ của Tập đoàn Khaisilk cũng đã bán đi chiếc xe Rolls Royce yêu thích của mình. Thời điểm 2018, nhiều người thấy chiếc xe sang của doanh nhân này được đặt tại một showroom ở Hà Nội và chào bán mới mức giá 9 tỷ đồng (thấp hơn 1/2 so với giá gốc).

2. Đặng Lê Nguyên Vũ - Vụ tranh chấp tài sản với vợ

Một đại gia khác cũng gặp vận hạn khi sử dụng siêu xe Rolls Royce là ông chủ thương hiệu cà phê Trung Nguyên, Đặng Lê Nguyễn Vũ.

Tại thời điểm tháng 4/2019, ông trùm cà phê đã rao bán chiếc Rolls Royce Wraith với ngoại thất trắng của mình tại một showroom siêu xe ở TP.HCM.

Chiếc Rolls-Royce Wraith mang màu sơn trắng, kết hợp vành đen tương phản của ông chủ thương hiệu cà phê được rao bán tại một showroom quận 5, TP.HCM.

Ngoài phải rao bán xe, thời điểm đó, đại gia Trung Nguyên cũng tràn ngập thị phi xung quanh việc tranh chấp tài sản giữa ông và người vợ của mình là bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

3. Đại gia điều cày Lê Thanh Thản - Bị khởi tố vì lừa dối khách hàng

Được biết đến với hình tượng ''đại gia điều cày đi Rolls Royce'' ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh cũng nằm trong danh sách những đại gia sở hữu chiếc xe chục tỷ này, thậm chí ông còn có nhiều hơn một chiếc.

Rolls Royce Phantom "Mặt trời phương Đông" của ông Lê Thanh Thản là phiên bản one-off, độc nhất trên thế giới

Hồi năm 2014, “đại gia điếu cày” từng gây xôn xao trong giới chơi xe tại Việt Nam khi tậu chiếc xe sang Rolls Royce Phantom Oriental Sun (Mặt Trời Phương Đông) có 1-0-2 trên thế giới.

Đây là chiếc xe duy nhất sản xuất trên toàn cầu được phát triển dựa trên chiếc Rolls Royce Phantom Series II đã từng trình làng trong triển lãm Geneva năm 2012. Điểm đặc biệt của mẫu siêu xe này là sự kết hợp độc đáo giữa phong cách quý tộc Anh và bản sắc thuần Việt, đậm nét văn hóa phương Đông.

Ước tính số tiền mà Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh chi cho chiếc Rolls Royce Phantom này lăn bánh tại Việt Nam khi đó đã lên tới 43 tỷ đồng. Ngoài chiếc Rolls Royce Phantom Oriental Sun, Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh cũng được cho là chủ sở hữu của 2 chiếc Rolls Royce sang trọng khác, bao gồm 1 chiếc Rolls Royce Ghost và một chiếc Rolls Royce Phantom.

Đại gia điều cày cưỡi Rolls Royce tưởng sẽ vững như bàn thạch nhưng hồi 2019, ông bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Theo đó, sau hơn 1 năm rưỡi khởi tố vụ án gây xôn xao dư luận, Cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng theo khoản 2, điều 198, BLHS năm 2015.

4. Bầu Kiên - Án tù 30 năm, nộp phạt hơn 75 tỷ đồng

Từng là ông bầu danh tiếng trong giới bóng đá, một đại gia ngân hàng lừng lẫy, bầu Kiên từng sở hữu chiếc Rolls Royce Phantom phiên bản Rồng với tổng trị giá hơn 50 tỷ đồng.

Được biết, mẫu xe siêu sang của bầu Kiên là một trong số 33 chiếc Phantom phiên bản “Year of Dragon 2012” được sản xuất. Ông Kiên là 1 trong 4 đại gia người Việt sở hữu phiên bản giới hạn này.



Chiếc xe của bầu Kiên còn sở hữu biển số không dễ tìm 51A-33688

Gọi là phiên bản Rolls-Royce Phantom Rồng bởi chiếc xe mang hơi hướm văn hóa Á Đông với hình ảnh con Rồng. Trong khoang lái là hình rồng thêu trên phần ghế tựa với 4 màu, bao gồm nâu, vàng cát, đen và trắng.

Ngoài ra, còn có hình rồng màu vàng in trên bảng điều khiển phía trước ghế hành khách. Phía dưới là chữ "Phantom" cùng màu. Trên trần xe là hệ thống đèn LED lấp lánh như cả một bầu trời sao. Hàng ghế hành khách phía sau được trang bị phần tủ chứa ly và rượu. Ở bậc cửa xuất hiện dòng chữ "Year of the Dragon 2012" nằm dưới logo Rolls Royce.

Gắn bó với thương hiệu xe siêu sang bậc nhất thế giới để rồi sau đó, bầu Kiên phải chịu mức án tù 30 năm. Cụ thể, bầu Kiên bị phạt 20 tháng tù về tội kinh doanh trái phép, 18 năm tù về tội cố ý làm trái, 6 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế và 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung ông Nguyễn Đức Kiên phải chấp hành án 30 năm tù.

Tòa cũng tuyên phạt doanh nhân này hơn 75 tỷ về tội trốn thuế, phạt 100 triệu hành vi lừa đảo đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng trong vòng 5 năm sau khi mãn hạn tù.

