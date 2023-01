Rộn ràng những chuyến hàng xuất khẩu đầu năm

Chạy lệnh thông quan ngày cận Tết

Anh Duy Khánh (34 tuổi) nhân viên một doanh nghiệp vận tải ở Hải Phòng cho biết, những ngày đầu năm 2023 dù không phải cao điểm mùa làm thủ tục thông quan hàng hóa tại cảng (chạy lệnh) nhưng anh và đồng nghiệp vẫn tất bật do các đơn vị, doanh nghiệp hối hả chuẩn bị hàng tiêu dùng Tết và nguyên vật liệu sản xuất sau Tết.

Nam nhân viên chạy lệnh chia sẻ, vào tháng cận Tết những năm trước anh không có thời gian nghỉ vì khối lượng công việc lớn, phải xếp hàng “chạy lệnh” tại các cảng để doanh nghiệp kịp thời phân phối hàng tiêu dùng trước Tết. Thậm chí, cả tháng trời anh và đồng nghiệp chỉ tranh thủ thời gian ít ỏi để nghỉ trưa hoặc ăn tối. Năm nay nhóm chạy lệnh như anh trên cảng đỡ tất bật hơn.

“Năm nay khối lượng hàng hóa do công ty tiếp nhận có giảm, đặc biệt hàng tiêu dùng dịp Tết. Còn các mặt hàng xuất nhập khẩu khác vẫn tăng, tuy nhiên do có kế hoạch sớm nên công việc chạy lệnh được san sẻ trong nhiều tháng. Tết này, tôi và một số đồng nghiệp có nhiều thời gian hơn để đưa gia đình đi mua sắm”, anh Duy Khánh nói.

Còn anh Ngọc Quang (38 tuổi) cho biết, tại các quầy thủ tục hải quan có phần “ảm đạm” hơn những năm trước. Một phần vì khối lượng hàng tiêu dùng dịp Tết giảm, nhiều doanh nghiệp nhập nguyên liệu sản xuất đã có kế hoạch trước. Ngoài ra, thủ tục đã được cải cách, rút gọn và được áp dụng công nghệ thông tin đồng bộ hơn cũng giúp anh đỡ vất vả.

Theo anh Quang, khối lượng hàng hóa ra vào cảng ở Hải Phòng vẫn rất lớn, đa số hàng nông sản, các mặt hàng gia công xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp trong nước cũng tranh thủ nhập nguyên vật liệu sớm để kịp phục vụ sản xuất sau Tết.

Tín hiệu mừng cho xuất khẩu

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày cận Tết tại các kho bãi chứa hàng ở các cảng Tân Vũ, Đình Vũ, Chùa Vẽ… tấp nập container, xe tải chở hàng xuất nhập khẩu. Nhiều thời điểm trong ngày, cung đường Lê Thánh Tông - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Linh (đường 5 cũ) hoặc tuyến đường đại lộ Bùi Viện (TP Hải Phòng) thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt buổi sáng hoặc chiều tối.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Viết Trung - Đội trưởng Đội Thủ tục Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 cho biết, ngày đầu năm 2023 và cận Tết Nguyên đán Quý Mão, số lượng tờ khai làm thủ tục tại đơn vị ghi nhận tăng 15,62% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, tờ khai xuất khẩu tăng hơn 50%. Mặt hàng xuất khẩu nổi bật nửa tháng đầu năm là thực phẩm, rau, củ quả các loại với kim ngạch đạt 1,2 triệu USD (14,78%) tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tại chi cục.

Theo bà Trương Bình An - Phó Cục trưởng Hải quan Hải Phòng, năm 2022 dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Hải quan Hải Phòng đã chủ động, nỗ lực và hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu. Thu ngân sách đạt 78.752 tỷ đồng (vượt 23,8% dự toán thu ngân sách). Trong đó, riêng khu vực Hải Phòng thu được hơn 67.834 tỷ đồng (vượt 21,3% dự toán).

Năm 2023, Cục Hải quan Hải Phòng được giao thu ngân sách 79.900 tỷ đồng (tăng 25,6% so với năm 2022). Đây là thách thức không nhỏ, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế được nhận định còn chịu nhiều tác động của COVID-19 và xung đột Nga - Ukraina. Trong 10 ngày đầu năm (từ 1 đến 10/1/2023), đơn vị đã thu được 2.540 tỷ đồng (tăng 9,8% so cùng kỳ 2022). Theo bà An, đây là một tín hiệu mừng cho hoạt động xuất nhập khẩu những ngày đầu năm.