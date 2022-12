'Rót' hàng nghìn tỷ đầu tư bệnh viện, TTH Group làm ăn ra sao?

Mới đây, TTH Group bị UBND TP. Đồng Hới (Quảng Bình) xử phạt hành chính 110 triệu đồng vì hành vi xây dựng Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình sai nội dung giấy phép số 2033/GPXD-SXD do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cấp ngày 16/8/2021.

UBND TP. Đồng Hới yêu cầu chủ đầu tư phải khắc phục hậu quả trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, TTH Group phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng và có giấy phép xây dựng điều chỉnh theo quy định.

Khi hết thời hạn, TTH Group không xuất trình giấy phép xây dựng điều chỉnh, buộc phải tự phá dỡ phần công trình xây dựng vi phạm.

Trước đó, tháng 8/2019, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 110 triệu đồng đối với CTCP Bệnh viện TTH Vinh (được đổi tên từ CTCP Bệnh viện Nguyễn Minh Hồng). Nguyên nhân được xác định là do đơn vị này đã xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt tại Bệnh viện đa khoa TTH Vinh. Ngoài việc bị phạt tiền, UBND tỉnh Nghệ An cũng buộc CTCP Bệnh viện TTH Vinh phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh

Được biết, hiện TTH Group đã và đang xây dựng hàng loạt bệnh viện có quy mô lớn trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ như: Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh (xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) rộng 4,47ha, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng; dự án Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình có vốn đầu tư 500 tỷ đồng; Bệnh viện đa khoa TTH Đông Hà có vốn đầu tư 700 tỷ đồng (TP. Đông Hà, Quảng Trị); và Bệnh viện y học cổ truyền Hưng Đông 300 tỷ đồng (xã Hưng Đông TP. Vinh, Nghệ An).

TTH Group làm ăn ra sao?

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, tiền thân của TTH Group là CTCP Đầu tư thương mại dịch vụ Thái Thượng Hoàng được thành lập ngày 17/9/2009 do ông Thái Doãn Thắng làm người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT công ty.

TTH Group có xuất phát điểm bắt đầu là chuỗi phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt.

Bước ngoặt đến vào năm 2010, khi đó Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế có Công văn số 741/KCB – BYT ngày 20/8/2010 cho phép thành lập Bệnh viện răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, với chức năng, nhiệm vụ gồm: khám chữa bệnh về răng hàm mặt – phẫu thuật – tạo hình thẩm mỹ tỉnh Nghệ An.

Bệnh viện y học cổ truyền Hưng Đông đang được xây dựng tại xã Hưng Đông TP. Vinh (Nghệ An)

Trong giai đoạn 2017 - 2018, TTH Group từng tăng vốn từ 50 tỷ lên 100 tỷ đồng (tháng 11/2017), rồi sau đó tăng tiếp lên 180 tỷ (tháng 3/2018). Thành công từ Bệnh viện Thái Thượng Hoàng là điểm tựa để công ty này đầu tư xây dựng nhiều dự án trong lĩnh vực dịch vụ y tế, điển hình là Bệnh viện đa khoa TTH Vinh (TP. Vinh, Nghệ An), tiền thân là Bệnh viện đa khoa Nguyễn Minh Hồng như đã đề cập. Bệnh viện này được thành lập từ năm 2009.

Tháng 7/2018, trong kế hoạch nâng cao cơ sở vật chất, bệnh viện đã được đầu tư xây dựng mới và đổi tên thành Bệnh viện đa khoa TTH Vinh. Công ty TNHH Nguyễn Minh Hồng theo đó cũng đổi tên thành CTCP TTH Vinh, cơ cấu cổ đông TTH Vinh không được tiết lộ. Dù vậy, doanh nghiệp này được giới thiệu là một thành viên của TTH Group.

Bên cạnh TTH Group, ông Thái Doãn Thắng còn đứng tên tại Công ty TNHH TTH Tân Phú, CTCP Đầu tư Thương mại Thái Hằng hay CTCP Bệnh viện Y học cổ truyền Hưng Đông.

Đồ hoạ: Văn Dũng

Dữ liệu của Nhadautu.vn thể hiện, trong năm 2021, doanh thu thuần TTH Group (công ty mẹ) đạt 50,1 tỷ đồng, tăng gần 7,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trừ đi các chi phí, công ty lãi ròng 182 triệu đồng, giảm 89%.

Trước đó, TTH Group ghi nhận lãi sau thuế năm 2019 đạt 1,7 tỷ đồng; năm 2018 là 1,4 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản công ty tại ngày 31/12/2021 đạt 131,7 tỷ đồng, tăng 13,5% so với số đầu kỳ. Vốn chủ sở hữu 106,6 tỷ đồng, nợ phải trả 25,1 tỷ đồng.