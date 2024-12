Rovi Travel công bố "Ứng dụng du lịch của người Việt" đa dạng tour hàng đầu Việt Nam

Câu chuyện chuyển mình của đội ngũ lãnh đạo tâm huyết

Chúng ta dễ dàng nhận thấy chuyển đổi số đang định hình lại ngành du lịch trên toàn thế giới, trở thành yếu tố then chốt để phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Các doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ để tạo ra những trải nghiệm du lịch cá nhân hóa và liền mạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách toàn cầu.

"Trọn tâm tư cho hành trình Việt" - Không chỉ là một ứng dụng, Rovi Travel là chiếc cầu nối mở ra những chân trời mới, giúp người Việt dễ dàng và tràn đầy tự tin khám phá mọi vùng đất. Rovi Travel được sinh ra từ niềm đam mê và tâm huyết của những con người yêu du lịch, những lãnh đạo luôn khát khao thay đổi diện mạo ngành du lịch trong kỷ nguyên số. Là biểu tượng cho tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng mang sứ mệnh vươn ra khắp năm châu, khẳng định vị thế công nghệ của ngành du lịch Việt.

Đội ngũ lãnh đạo Tập đoàn Rovi Holdings tập trung tối đa nguồn lực và tâm huyết cho bước chuyển mình quan trọng của Rovi Travel (Rovi Travel là Công ty du lịch công nghệ trực thuộc Tập đoàn Rovi Holdings)

Nỗ lực phát triển vì "Hành trình Việt - Khắp năm châu"

Trong hành trình chuẩn bị cho chuyến đi, một trong những vấn đề lớn nhất mà khách hàng thường gặp phải là việc phải sử dụng quá nhiều ứng dụng và làm thủ tục với nhiều nền tảng khác nhau. Từ việc đặt vé máy bay, khách sạn, đến visa và xe đưa đón sân bay, mọi thứ đều rải rác trên các nền tảng khác nhau, gây tốn thời gian và công sức. Tại sự kiện, Rovi Travel chính thức công bố Ứng dụng du lịch thông minh "all-in-one" với tất cả các tiện ích cần thiết cho một chuyến đi, giúp hành trình tự túc của khách hàng trở nên thuận tiện hơn.

Đồng thời, ông Đào Quang Thuận - Phó Tổng Giám Đốc Rovi Holdings cũng phát biểu về thế mạnh "Ứng dụng về tour đa dạng hàng đầu Việt Nam". Với lợi thế hoạt động trên thị trường hơn 2 thập kỉ, ứng dụng là bệ phóng tiềm năng giúp Rovi Travel cung cấp và nhân rộng lên hàng trăm ngàn lựa chọn tour phong phú, từ nội địa đến quốc tế, phù hợp cho mọi nhu cầu du lịch của khách hàng. Giờ đây, bạn có thể hoàn toàn chủ động hành trình của mình, lựa chọn các tour trong ngày, city tour, food tour,… thay vì bị gò bó một lịch trình cố định dài ngày.

Đặc biệt, câu chuyện du lịch tự túc nước ngoài không đơn thuần chỉ là sở hữu những tiện ích du lịch, khách hàng cần hơn ở việc làm thế nào để đảm bảo được an toàn cho chuyến đi của họ. Với dịch vụ khách hàng 24/7 và trụ sở chính ngay tại Việt Nam, Rovi Travel giúp giải quyết nhu cầu kịp thời và nhanh chóng với đội ngũ Việt Nam chuyên nghiệp. Đây là lợi thế lớn để tiếp cận khách hàng Việt Nam so với các nền tảng OTA quốc tế, khi du khách có thể nhận hỗ trợ tức thì bất kể thời gian, đảm bảo chuyến đi diễn ra suôn sẻ và an tâm hơn.

Với đội ngũ công nghệ in-house và đội ngũ chăm sóc khách hàng 24/7, Rovi Travel quyết tâm bảo vệ du khách Việt trong hành trình khám phá năm châu.

Với khả năng tự động hóa và cá nhân hóa mạnh mẽ, Tebbi AI của Rovi Travel có thể hoạt động như một "AI Agent" ngay trong chuyến đi. Nếu bạn phát sinh nhu cầu đột xuất như tìm một nhà hàng gần đó, điểm mua sắm hay sự kiện địa phương, AI có thể hỗ trợ bạn ngay lập tức tìm kiếm và cung cấp những gợi ý phù hợp, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ trải nghiệm nào. Với sự thông minh của AI, bạn sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết và chính xác hơn trong thời gian ngắn nhất, hỗ trợ hiệu quả mà không bị gián đoạn quá lâu để tìm kiếm thông tin.

Không chỉ phục vụ khách du lịch, Rovi Travel còn mang đến giải pháp quản lý du lịch công tác toàn diện, giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu suất làm việc. Ông Nguyễn Trường Phúc Thịnh – Founder & Phó Chủ tịch HĐQT Rovi Holdings nhấn mạnh:

"Rovi Travel cung cấp giải pháp Quản lý du lịch công tác toàn diện, giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tối ưu hóa quy trình và tăng năng suất làm việc lên đến 70%. Ứng dụng hỗ trợ đơn giản hóa mọi khâu, từ lập kế hoạch đến thanh toán, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm tối đa thời gian cho doanh nghiệp."

Ông Nguyễn Trường Phúc Thịnh – Founder & Phó Chủ tịch HĐQT Rovi Holdings chia sẻ về giải pháp Quản lý du lịch công tác dành cho doanh nghiệp.

Ứng dụng du lịch "make in Vietnam" – hiện thực hóa giấc mơ nâng tầm du lịch quốc gia

Sự kiện lần này là minh chứng rõ nét sự ủng hộ của tinh thần Việt và tầm nhìn dài hạn trong việc hội nhập vào lĩnh vực du lịch công nghệ quốc tế bởi sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao và các đối tác chiến lược trong ngành.

Sự kiện với sự góp mặt của các Đại diện Sở du lịch, Quý Đối tác chiến lược, Quý Nhà đầu tư, Quý Cơ quan báo chí, Đại diện Đại học cùng 300 Quý khách mời lãnh đạo doanh nghiệp.

Không thể khẳng định được điều gì trọn thời điểm ứng dụng vừa mới ra mắt nhưng với đường lối chiến lược rõ ràng và những động thái đầu tư nghiêm túc thì đây là sản phẩm công nghệ du lịch xứng đáng được kỳ vọng.